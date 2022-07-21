Мечтал быть как Анри, но рост определил его в баскетбол и сделал миллионером

В последние годы в НБА раскрылся не один талантливый европеец. Тут и Никола Йокич, и Яннис Адетокунбо, и Лука Дончич… Но в лиге, помимо них, есть и другие перспективные выходцы европейской баскетбольной школы. Среди них – швейцарец Клинт Капела, звёздный центровой с очень непростым бэкграундом.

Клинт Капела Фото: Todd Kirkland/Getty Images

Капела родился в Швейцарии, но имеет африканское происхождение. Его мать была гражданкой Конго, а отец – уроженцем Анголы. Они разошлись через несколько месяцев после того, как Клинт появился на свет, и мальчик вместе с двумя братьями остался жить с матерью. Она работала семь дней в неделю, но всё равно не смогла в одиночку обеспечить семью. Так, когда Клинту было шесть лет, он вместе с братьями оказался в детском доме.

Там мальчик всерьёз увлёкся спортом. Правда, первой страстью Капелы был не баскетбол, а другая игра с мячом – футбол. Он не пропускал ни одного матча Лиги чемпионов, обожал «Арсенал» и Тьерри Анри и играл на позиции нападающего. Но к 13 годам мальчик вымахал до 190 см, и старший брат предложил ему попробовать себя на баскетбольной площадке.

«Сначала я сомневался. Но как только я вышел на площадку со своим братом, игра стала для меня естественной. Я решил полностью посвятить себя баскетболу и с тех пор никогда не останавливался. Хотя некоторые навыки работы с ногами я получил ещё в футболе. Так что футбол помог мне даже в баскетболе», – сказал Клинт.

Клинт Капела Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Парень предпочёл кольцо воротам, паркет – газону, а Тьерри Анри сменил Табо Сефолоша – звёздный соотечественник Клинта, на тот момент выступавший за «Чикаго Буллз». Перед отъездом в США он играл за французский «Элан Шалон», который, вот так совпадение, стал первым профессиональным клубом Капелы. Он присоединился к их молодёжной команде в возрасте 15 лет, после того как главный тренер выделил его в составе сборной Швейцарии U16.

В основной сборной Швейцарии Клинт дебютирует спустя четыре года, а ещё через год окажется в НБА. После успешного выступления за «Элан Шалон» в сезоне-2013/2014 он решил выставить свою кандидатуру на драфт, где «Хьюстон» выбрал его под 25-м номером.

Незадолго до того, как окончательно уехать в НБА, Капела отправился играть за сборную Швейцарии в квалификации Евробаскета-2015. В том раунде 20-летний центровой провёл один-единственный матч – со сборной России. Сборная Швейцарии одержала неожиданную победу над россиянами, а Клинт стал одним из лучших в составе своей команды, набрав 11 очков, 7 подборов и 5 передач. Но самое главное — центровой здорово отзащищался против Тимофея Мозгова. Оставшиеся игры швейцарский бигмен был вынужден пропустить из-за травмы. Капела покинул расположение национальной сборной и отправился в Хьюстон.

Адаптироваться в НБА было непросто, но Клинт заручился поддержкой настоящей легенды «Рокетс» – Хакима Оладжьювона. Он увидел в новичке «Хьюстона» большой потенциал. В результате между ними сложились тёплые отношения, а в ходе карьеры Клинта не раз сравнят с его звёздным наставником.

Клинт Капела Фото: Todd Kirkland/Getty Images

Даже несмотря на это, в своём дебютном сезоне за «Рокетс» «сырой» Капела принял участие всего в 12 матчах. Его то отправляли в Лигу развития, то готовились обменять. Но юному центровому всё-таки дали шанс – в руководстве решили активировать опцию продления контракта на третий год. В сезоне-2015/2016 он начал всё чаще выходить в старте вместо Дуайта Ховарда, а уже спустя год стал основным центровым команды. В итоге Капелу, прибавлявшего с каждым розыгрышем, продлили ещё на год, и в сезоне-2017/2018 он по-настоящему раскрылся.

Тогда «Хьюстон» добрался до финала Запада, где в семи матчах уступил «Голден Стэйт». Клинт в среднем набирал 13,9 очка, 10,8 подбора и 1,9 блок-шота за игру, стал лидером лиги по проценту реализации с игры (65,2%) и даже был номинирован на награду самому прогрессирующему игроку, которая в итоге досталась Виктору Оладипо.

За тот сезон он заработал смешные по меркам НБА $ 2,3 млн, и по его окончании начались переговоры о возможном продлении контракта. Но договориться было не так просто. В какой-то момент Капела был готов согласиться на квалификационное предложение, чтобы летом 2019-го получить максималку в другой команде – с его агентом контактировала чуть ли не половина лиги. Но в итоге «Рокетс» пошли навстречу игроку и выкатили предложение на пять лет и $ 90 млн.

Клинт Капела Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

В сезоне-2018/2019 он стал не только основным центровым, но и второй атакующей опцией «Хьюстона» после Джеймса Хардена, в среднем набирая 16,6 очка за игру. Это несмотря на то, что за всю карьеру в НБА он не только не забросил ни одного трёхочкового, но и не сделал ни одной попытки (да, серьёзно).

Однако спустя год Капела стал частью только зарождавшейся перестройки «Хьюстона» – зимой 2020-го его обменяли в «Атланту». Правда, на тот момент Клинт заработал серьёзную травму пятки, из-за которой пропустил остаток сезона, поэтому дебют за новую команду пришлось отложить.

Зато первый сезон за «Хоукс» стал одним из лучших в его карьере. Капела провёл все 63 матча в старте и стал лидером лиги по количеству подборов, в среднем набирая 14,3 подбора, а также 15,2 очка и 2 блок-шота за игру. Вместе с командой он добрался до финала Восточной конференции, где «Хоукс» уступили «Милуоки» в шести матчах. Прошлой осенью «Атланта» продлила контракт с игроком, выдав ему соглашение на два года и $ 46 млн.

В минувшем сезоне Капела немного сбавил в плане статистики, но всё равно вышел на 73 матча в стартовой пятёрке. Больше появлений в старте было только у Трея Янга – 76. В общем, важность Клинта для «Хоукс» нельзя недооценивать. Правда, останется ли он в команде – пока непонятно. По слухам, к игроку проявляла интерес «Миннесота». Но «Тимбервулвз» уже усилили позицию центрового, подписав Руди Гобера из «Юты». «Атланта» также проявляла к французу интерес и была готова отдать за него несколько игроков, в том числе Капелу.

Как бы то ни было, сейчас Клинта можно по праву включить в топ-10 лучших центровых НБА. Впереди его ждёт большое будущее – если не в «Атланте» с Янгом, то в любой другой команде. Для подвижного и эффективного на обоих концах площадки бигмена в лиге всегда найдётся место, даже если он не бросает с дистанции.