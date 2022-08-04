Грайнер приговорена к 9 годам тюрьмы! LIVE

Бриттни Грайнер — главная спортсменка на планете прямо сейчас. Двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу обвиняют в контрабанде наркотиков, а о её деле уже говорит президент США Джо Байден и готов обменять её на россиянина Виктора Бута.

Грайнер в феврале приехала в Россию, где выступала за екатеринбургский УГМК, но на границе в её ручной клади нашли запрещённые вещества. С этого времени она находится в СИЗО, общаясь с миром посредством писем. В начале июля она впервые обратилась к президенту США и от лица всех заключённых американцев попросила помощи.



Почти сразу дело Грайнер в США начали называть политизированным, а Госдеп перевёл её статус в «незаконно задержанную». Наличие этого статуса позволяет запустить юридическую процедуру, по которой предусматриваются переговоры с российскими дипломатами на тему организации обмена.



Российские дипломаты всегда подчёркивали, что обмен может состояться только после того, как будет вынесен итоговый приговор. И, судя по всему, скоро суд огласит свой вердикт.