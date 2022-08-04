Грайнер приговорена к 9 годам тюрьмы! LIVE

Бриттни Грайнер — главная спортсменка на планете прямо сейчас. Двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу обвиняют в контрабанде наркотиков, а о её деле уже говорит президент США Джо Байден и готов обменять её на россиянина Виктора Бута.
Грайнер в феврале приехала в Россию, где выступала за екатеринбургский УГМК, но на границе в её ручной клади нашли запрещённые вещества. С этого времени она находится в СИЗО, общаясь с миром посредством писем. В начале июля она впервые обратилась к президенту США и от лица всех заключённых американцев попросила помощи.
Почти сразу дело Грайнер в США начали называть политизированным, а Госдеп перевёл её статус в «незаконно задержанную». Наличие этого статуса позволяет запустить юридическую процедуру, по которой предусматриваются переговоры с российскими дипломатами на тему организации обмена.
Российские дипломаты всегда подчёркивали, что обмен может состояться только после того, как будет вынесен итоговый приговор. И, судя по всему, скоро суд огласит свой вердикт.
Сразу после приговора журналисты задали вопрос о том, что Грайнер может сказать своей семьей. Американка ничего не ответила.
Перед зданием суда готовится пресс-подход. Сейчас команда защиты выйдет к журналистам.
Судебное заседание объявляется закрытым. Бриттни остаётся сидеть на скамье, попивая воду.
Судья вынесла приговор: 9 лет тюрьмы и 1 миллион рублей!
Грайнер слушает обвинение с помощью переводчика. Он переводит через решётку.
Деталь. Обвинение запрашивало для Грайнер не только 9,5 лет заключения, но и штраф 1 миллион рублей. Американка считалась самой высокооплачиваемой баскетболисткой в мире. Её зарплата в УГМК была около $ 2 млн.
Бриттни Грайнер признана виновной! Срок заключения пока неизвестен.
Кто такой Виктор Бут и почему именно на него хотят обменять Грайнер?
Обмен заключёнными между США и Россией? Баскетболистку Грайнер — на «шпиона» Бута
Защита Грайнер за несколько часов до начала сегодняшнего слушания сделала несколько заявлений. Во-первых, они нашли дефекты в машинах, на которых проводились лабораторные исследования. Во-вторых, защита хочет чётко услышать от обвинения о каких веществах идёт речь.
Не все в США разделяют желание президента проводить обмен заключёнными. Комментатор UFC Джо Роган напомнил о том, что в США тоже люди садятся в тюрьму из-за провоза наркотиков.
«Когда мы говорим об ужасном тюремном заключении Бриттни Грайнер в России, мы должны помнить, что в Америке за марихуану сидят десятки тысяч человек. Никто не должен сидеть в тюрьме за траву», — сказал Джо Роган в эфире своего подкаста.
«Я бы попросила суд оправдать мою подзащитную, но если суд посчитает это невозможным, то я считаю необходимым назначить ей более мягкое наказание с учётом личности Бриттни Грайнер и той роли, которую она сыграла в развитии российского баскетбола», — адвокат американской баскетболистки Мария Благоволина.
В Белом доме очень надеются, что Россия примет предложение США по обмену заключёнными. Американская сторона также подчёркивает, что не собирается делать из переговоров публичный процесс. Напомним, глава российского МИДа попросил не выносить в прессу детали дипломатических встреч и звонков.
Бриттни Грайнер обратилась к судье во время сегодняшнего заседания.
«Я хотела бы извиниться перед товарищами по команде за ту ошибку, которую я допустила, за тот позор. Также я хочу извиниться перед супругой, родителями, братьями и сёстрами. Я не хотела нарушать законы Российской Федерации и, надеюсь, своим приговором вы не закончите мою жизнь», — сказала Грайнер.
В ходе разбирательств моментами было очень жарко. Так на прошлом заседании два криминалиста предприняли попытку определить судьбу главного доказательства — судебной экспертизы вейпа с гашишным маслом, который Грайнер привезла с собой в Российскую Федерацию из США. В ходе заседания состоялся бурный обмен мнениями между двумя экспертами.
Бывший президент США Дональд Трамп активно включился в тему обмена Грайнер на Виктора Бута (этот вариант является наиболее актуальным). Трамп активно критикует своего оппонента Байдена и в этом вопросе.
«Она приехала туда, где бдительно относятся к наркотикам, нагруженная ими. Её поймали. Она признала это. Я так понимаю, что она признала это без особо сильного давления, потому что это то, что есть. Обмен её на торговца оружием, который причастен к убийству людей, не выглядит очень выгодной сделкой, не так ли?» — приводит слова Трампа издание Fox News.
А вот в здании Химкинского суда Грайнер было не так комфортно. Здесь она не могла давать показания стоя. Опять же из-за роста. Судья разрешила американке отвечать сидя.
Грайнер находится в СИЗО с февраля. Сразу после того, как сотрудники таможни нашли в её ручной клади запрещённые вещества. «Чемпионат» уже рассказывал, что Грайнер выделили отдельную камеру, но сегодня стали известны подробности её содержания. Оказывается, из-за высокого роста (206 см) специально для Бриттни были приварены друг к другу две кровати.
«В камере типовые четыре кровати по бокам со стороны каждой стенки, с одной стороны её сняли и приварили другую кровать», — рассказал адвоката Грайнер Александр Бойков.
«Путем частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей», — прокурор запросил 9,5 лет из максимально возможных 10.
Химкинский городской суд окружили журналисты. По предварительной информации приговор Бриттни Грайнер будет объявлен в 17:50 мск.
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