НБА лояльна к допингу. Вот почему лига никогда не подпишет кодекс ВАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) остаётся в своём репертуаре. На днях его глава Витольд Банька сделал противоречивое заявление. Он хочет, чтобы профессиональные лиги США, такие как НБА, НФЛ, НХЛ и другие, подписали их Всемирный антидопинговый кодекс. Казалось бы, всё логично. Раз уж ездите в национальные сборные, будьте добры работать на тех же условиях, что и все остальные. Но за океаном в огромном мире под названием НБА всё устроено совсем по-другому.

Леброн Джеймс Фото: Doug Pensinger/Getty Images

Марихуана

После «пузыря» НБА отказалась от проведения выборочного тестирования на марихуану, и в минувшем сезоне придерживалась такой же политики. Игроков по-прежнему проверяют на гормон роста и другие стероиды, а также на «наркотики, являющиеся предметом злоупотребления» – метамфетамин, кокаин, героин и др. А вот на марихуану – нет. И об этом руководители НБА договорились с профсоюзом игроков.

Но и до этого, когда тестирование на марихуану ещё проводилось, наказание за её употребление было ну очень мягким. Во-первых, санкции к игроку применялись только в том случае, если он провалил аж три соответствующих тестирования. Во-вторых, само наказание представляло собой небольшой штраф и отстранение на пять матчей. Хотя с каждым повторным нарушением сумма и длительность дисквалификации увеличивались.

А вот согласно кодексу ВАДА, который действовал до 2021 года, за употребление наркотиков, в том числе марихуаны, спортсменов полностью отстраняли на срок от двух до четырёх лет. Однако в обновлённом кодексе санкции за употребление марихуаны, кокаина, героина и экстази значительно смягчили. Теперь, если атлет попался на чём-то из вышеупомянутых субстанций во внесоревновательный период, его ждёт бан всего на три месяца. А за прохождение реабилитационной программы отстранение и вовсе сократят до 30 дней. Но это только в том случае, если виновный сможет доказать, что употреблял наркотики не с целью улучшить свои спортивные показатели. Тех, кто пытался повлиять на собственную работоспособность, ждёт отстранение на два года.

Помимо этого, в конце 2021-го в ВАДА заговорили даже об исключении марихуаны из списка запрещённых веществ. Всё из-за ситуации, произошедшей с американской бегуньей Ша’Кэрри Ричардсон. Звезда лёгкой атлетики пропустила Олимпиаду в Токио после того, как провалила тестирование и получила отстранение на 30 дней.

Таким образом, уже в следующем году её употребление может быть полностью легализовано для спортсменов, выступающих в соревнованиях под эгидой ВАДА. Но для того, чтобы НБА и другие американские лиги подписали их допинговый кодекс, этого недостаточно.

Другие наркотики

Между антидопинговой политикой НБА и ВАДА существует и много других различий. В первую очередь, в главной баскетбольной лиге мира наказания за употребление запрещённых субстанций в целом куда более щадящие. Вспомним случай с Деандре Эйтоном. В 2019 году в его пробе был выявлен запрещённый мочегонный препарат, за что игрока отстранили на 25 матчей. Тогда вокруг Эйтона разгорелся большой скандал, и болельщики «Финикса» буквально затравили центрового. Но что такое 25 матчей в НБА? Это даже не треть регулярного сезона. Неизвестно, какой именно препарат принимал Деандре, но за аналогичное нарушение ВАДА выкатило бы до двух лет дисквалификации.

Деандре Эйтон Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Но после того, как ВАДА обновило свой кодекс, НБА «проигрывает» в плане антинаркотической программы. За последние несколько лет в лиге было несколько случаев её нарушения: попались О Джей Мэйо, Тайрик Эванс и Джален Харрис. В их пробах были обнаружены те самые «наркотики, являющихся предметом злоупотребления». Все трое были отстранены на срок от одного до двух лет с правом на восстановление.

Мэйо и Эванс были отстранены в 2016 и 2018 годах соответственно, и, если бы в НБА функционировал кодекс ВАДА, получили бы более серьёзное наказание. А вот Харрис, отстранённый летом 2021-го, мог бы отделаться наказанием всего в один или три месяца. Конечно, только в том случае, если он принимал попавшие под смягчение санкций вещества – кокаин, героин или экстази (что там было на самом деле, неизвестно). Как бы то ни было, Джален вот-вот отбудет свою годичную дисквалификацию и сможет подать заявление на восстановление в лиге.

О Джей Мэйо Фото: Christian Petersen/Getty Images

Стероиды

Ещё одна больная тема для НБА и других американских лиг ¬– стероиды. В НБА она толком не регулируется и по сей день. Так, проверять баскетболистов на гормон роста начали только в 2015 году – тогда в лиге на него ввели обязательное тестирование через кровь. Причём до этого забор крови как таковой при проверках на допинг вообще не использовался. А в моче тот же гормон роста содержится в чрезвычайно низкой концентрации, что делает его невозможным для обнаружения. Получается, его и любые другие стероиды, которые можно идентифицировать исключительно через анализ крови, можно было использовать со спокойной душой.

Но даже сейчас на гормон роста баскетболистов тестируют всего три раза в год: дважды в ходе сезона, и один раз – в межсезонье. Это при том, что этот гормон полностью выводится из организма всего за 48 часов. Да и полная дисквалификация грозит только тем, кто попался на его применении три раза. За единственное нарушение игрока отстраняют на 20 матчей, за повторное – на 45.

Один из самых известных случаев применения (недоказанного, само собой) гормона роста – Дуэйн Уйэд. Через несколько лет после дебюта в лиге его «раздуло» так, что в размерах заметно увеличилась даже челюсть. Это при том, что в НБА он попал в возрасте 21 года, так что на банальное взросление эти трансформации списать нельзя. Да и связь между злоупотреблением гормоном роста и увеличением размера челюсти доказана научно.

Дуэйн Уэйд Фото: Michael Reaves/Getty Images

Ещё один баскетболист, которого уже много лет подозревают в применении допинга – Леброн Джеймс. Общественность нашла в нём не один признак употребления стероидов: от резкого набора мышечной массы до раннего выпадения волос и агрессивного поведения на площадке. Естественно, как и в случае с Уэйдом, употребление Королём стероидов никогда не было доказано.

В допинговом кодексе НБА легко найти лазейки, поэтому нельзя исключать, что стероиды в той или иной форме принимает добрая половина лиги. Но так уж ли это важно? Возьмём того же Леброна. Кто станет отстранять от баскетбола человека, на протяжении почти 20 лет притягивающего миллионы зрителей на трибуны и к экранам телевизора? Кому это выгодно? Никому. НБА – это многомиллиардная индустрия, и с каждым годом в неё вливается всё больше и больше финансов. Пока это продолжается, спортивные принципы так и будут оставаться на втором плане. Но жаловаться не на что: НБА остаётся зрелищной, НБА остаётся привлекательной для болельщиков. И всё, что может разрушить этот бизнес, включая утопические идеи ВАДА, будет отвергаться на высшем уровне.