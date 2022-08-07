Решение суда по Грайнер, победы Медведева и Ласицкене. Главное за неделю

Баскетбол: 9 лет Грайнер, ВАДА пытается зайти в НБА

Суд над Бриттни Грайнер – событие, за которым следил весь спортивный (и не только) мир по обе стороны океана. Звезде женского баскетбола дали 9 лет и штраф в 1 миллион рублей за контрабанду запрещённых веществ. Приговор разделил общество на две части: одна считает решение Химкинского городского суда слишком жёстким, вторая говорит о справедливости наказания.

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Всемирное антидопинговое агентство задумало подписать соглашение с профессиональными лигами США. Но затея выглядит крайне сомнительной и, по всей видимости, с треском провалится. Всё дело в принципиальном отношении к употреблению наркотиков. Объясняем на примере НБА.

Теннис: трофей Медведева, проблемы Ворачовой

Даниил Медведев выиграл первый титул в статусе первой ракетки мира. Причём для него это первый трофей в сезоне-2022. Россиянин прервал серию из пяти поражений в финалах.

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Ренате Ворачовой разрешили вернуться на Australian Open — 2023 после депортации. Но восемь месяцев в суде едва не сломали теннисистку.

Футбол: РПЛ как трамплин и пустые трибуны

Алексис Бека-Бека перешёл из «Локомотива» в «Ниццу» за 12 млн в европейской валюте. И эта сделка в десятке самых прибыльных между нашими клубами и иностранными, если брать футболистов до 23 лет (включительно). Успешнее всех пока ЦСКА — только на четырёх трансферах заработали больше € 100 млн.

Третий тур РПЛ сезона-2022/2023 — исторический. Сразу в пяти городах была запущена система Fan ID. Карта болельщика требовалась для прохода на стадионы в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

То, в чём раньше ходили на даче, продают за тысячи долларов. Пересечение футбола и моды случилось уже довольно давно, но этот тренд до сих пор не потерял свою актуальность. Наоборот, он становится всё более популярным с каждым годом. Известные бренды создают тематические футбольные коллекции, а люди по всему миру сочетают в своём стиле футбольные джерси и классические вещи. Совсем недавно этот стиль получил название blokecore и стал появляться в коллекциях популярных брендов.

Фото: Venezia.it

Автоспорт: сомнительные хитрости в Ф-1, Квят пробует покорить США

Скандал в Формуле-1: двукратный чемпион мира наврал команде, что заключит с ней новый контракт, а в итоге подставил дважды: ушёл к соперникам и так затянул обсуждение соглашения, что «Альпин» потеряла не только его, но и перспективнейшего воспитанника.

Фото: CLIVE ROSE/GETTY IMAGES

Даниил Квят дебютировал в серии NASCAR. Ехал одним из последних и в итоге сошёл, но эксперты довольны — почему?

Фото: TWITTER.COM/KVYATOFFICIAL

Лёгкий тест во время летней паузы в Ф-1: опытные болельщики угадали всех 15 гонщиков и требуют более сложные задания. А вы справитесь?

Фигурное катание: проблемы с квотами на ЧМ, статистика Валиевой

Российских фигуристов лишили квот на чемпионат мира. Теперь, когда они вернутся на мировую арену, им фактически придётся начинать с нуля. Рассказываем обо всех тонкостях.

Фото: РИА Новости

Поразительная статистика прыжков ультра-си Камилы Валиевой в рубрике «Чемпионата» «Холодный расчёт». Цифры доказывают, что Камила — идеальная фигуристка.

СТАТИСТИКА ПРЫЖКОВ ВАЛИЕВОЙ

Олимпийские виды спорта: победа Ласицкене

Чемпионат России по лёгкой атлетике в Чебоксарах подарил спортсменам и болельщикам немало ярких впечатлений. Звезда российской сборной Маша Ласицкене показала классный результат, завоевала золото и не сдерживала эмоций.

Фото: РИА Новости

Федерация художественной гимнастики прибалтийской страны мстит спортсменке за то, что она не отказалась от русского паспорта. Для бедной Елизаветы Полстяной недопуск на чемпионат мира – это сильный удар.

Американский футбол: Юферов в США

Никита Юферов совершил то, что прежде не удавалось никому: уехал в США и пробился в топ-лигу американского футбола. Останавливаться на этом парень не планирует! Рассказываем вдохновляющую историю успеха.

Фото: Кадр из видео

Хоккей: интервью Бучневича, «приключения» Мичкова

Интервью с Павлом Бучневичем — о проблемах нашего хоккея, игре с Тарасенко и уходе из «Рейнджерс».

Фото: NHL.Com

Как 17-летний талант Мичков привыкает ко взрослому хоккею и уже попадает под сокрушительные хиты соперников.

Бокс / ММА: поп-ММА, прошлое Емельяненко

Родоначальник поп-ММА в России – организация «Битва за хайп», один из крупнейших промоушенов на данный момент – «Наше дело». Артур Арутюнян работал и там, и там, но в первом случае был одним из редакторов, а теперь возглавляет большую машину, которая устраивает самые невероятные схватки. В клетке «Нашего дела» решаются конфликты рэперов, певцов, актёров, тиктокеров и, конечно, профессиональных бойцов. «Чемпионат» взял большое интервью у Артура, в котором расспросил о гонорарах звёзд, самых громких поединках и вкладе в развитие ММА в России.

Фото: VK.COM/NASHEDELO.FIGHT

Вспоминаем один из самых интересных поединков в карьере Александра Емельяненко. Брат Фёдор подсказал из угла, а после боя ослепил британца счастливой улыбкой.

Чемп.PLAY: кинотеатры ищут способы выжить, турнир по Dota 2 в Техасе

В условиях продолжающегося кризиса кинотеатры в России придумывают схемы, как показывать голливудские премьеры. И даже нашли лазейку для новинок Marvel и «Топ Гана: Мэверик».

В этот четверг в Техасе стартовал PGL Arlington Major 2022 — последний турнир этого профессионального сезона по Dota 2. Лучшие команды мира впервые за долгое время смогут определить сильнейшего в очной борьбе, а дополнительным стимулом для участников станут слоты на чемпионат мира The International 2022 в октябре.

Lifestyle

Укрепляем плечи:

Садимся на шпагат:

Следим за давлением:

И разбираемся, почему – это серьёзно: