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Будущее звезды НБА Леброна Джеймса, который не торопится подписывать новый контракт с клубом

Будущее «Лейкерс» – в руках Леброна. Каким будет его новый контракт и будет ли он вообще?
Арина Ершова
Будущее «Лейкерс» – в руках Леброна
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Король не торопится с принятием решения.

Эра Леброна Джеймса в «Лейкерс» может совсем скоро подойти к концу. На данный момент у него остаётся всего один год по контракту, и уже летом 2023-го форвард может стать свободным агентом. Но в начале августа он формально получил возможность подписать максимальное продление с коллективом из Лос-Анджелеса. Теперь звёздный игрок может рассчитывать либо на годичное соглашение и $ 47 млн, либо на два сезона и $ 97 млн, что гарантирует ему $ 141 млн к 2024-му.

В тот же день, 4 августа, «Лейкерс» обсудили с игроком новый контракт: Джеймс и его агент, Рич Пол, встретились с новым главным тренером команды Дарвином Хэмом и генеральным менеджером Робом Пелинкой на тренировочной базе. Договорённостей стороны не достигли, что неудивительно – с принятием решения Леброн в любом случае не торопится. И вот почему.

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

Фото: Jason Miller/Getty Images

Сейчас для него существует три наиболее реалистичных варианта: смена клубной прописки, максимальное продление на два года или продление по схеме «1+1», к которому склоняется сам игрок. В лиге верят, что Джеймс в какой-то момент всё же продлит соглашение с командой. Король вроде как не планирует уезжать из Лос-Анджелеса, но рассчитывает, что в команде произойдут определённые перестановки (как минимум отъезд Расселла Уэстбрука). А свою контрактную ситуацию он может использовать как рычаг давления на руководство – к такому трюку Леброн уже прибегал во время своего второго захода в «Кавальерс». И чем дольше он затягивает с продлением, тем больше у него шансов добиться желаемого.

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В текущей ситуации Джеймс может попытаться всё-таки убедить клуб отдать Расса и пики за Кайри Ирвинга. Оба игрока жаждут воссоединения, однако договориться с «Бруклином» об обмене пока не выходит. И если «Лейкерс» не отдадут драфт-пики даже под давлением Леброна, не исключено, что он решит выбрать пряник вместо кнута и помочь команде заполучить Кайри следующим летом, уже после открытия рынка свободных агентов. Но для этого ему потребуется подстроиться под финансовую ситуацию клуба и отказаться от максимального продления.

Всё потому, что максимальное продление Джеймса может поставить «Лейкерс» в затруднительное финансовое положение. Казалось бы, через год команда сможет освободить место в платёжке, избавившись от Уэстбрука с его опцией на $ 47 млн. Но сезон-2022/2023 станет заключительным по контракту ещё для доброго десятка игроков. И если Леброн получит свою максималку, в сезоне-2023/2024 только ему, Энтони Дэвису, Тэйлену Хортон-Такеру, Дэмиану Джонсу и Максу Кристи придётся выплатить примерно $ 102 млн.

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

Фото: Sean Gardner/Getty Images

Под потолком зарплат, который, по прогнозам, составит где-то $ 133 млн, останется плюс-минус $ 30 млн. Но потратить всё на Кайри не получится – «Лейкерс» придётся выплатить «incomplete roster charge» («налог на неполный состав»), так как на контракте останутся меньше 12 игроков. За каждое неиспользованное место в составе команде придётся выплатить по нижнему порогу минималки, который составит $ 1,1 млн.

Леброн Джеймс и Рассел Уэстбрук

Леброн Джеймс и Рассел Уэстбрук

Фото: Jason Miller/Getty Images

Уход Леброна мог бы решить этот финансовый вопрос. Да, количество зрителей на трибунах и подписчиков в социальных сетях рискует заметно сократиться. Зато можно освободить место в платёжке и даже обменять сидящего на максималке Дэвиса до того, как тот станет свободным агентом. Джеймс всё равно не задержится в лиге надолго, и расстаться с ним придётся довольно скоро. Так что «Лейкерс» могли бы с тем же успехом отказаться от его продления. Но это не входит в планы руководства – по слухам, в клубе для Леброна готовят максимально возможное продление.

Энтони Дэвис и Леброн Джеймс

Энтони Дэвис и Леброн Джеймс

Фото: Steph Chambers/Getty Images

Но вот сам Джеймс не уверен, что хочет играть в «Лос-Анджелесе» вплоть до своих 40 лет. Он, как уже было упомянуто, рассчитывает подписать с командой контракт по схеме «1+1». Опция игрока привнесёт в ситуацию некоторую гибкость. Леброн сможет покинуть коллектив в случае, если следующие два сезона окажутся провальными или он вдруг захочет объединиться со своим сыном Бронни где-нибудь ещё. А Джеймс-младший может дебютировать в НБА уже в 2024-м. И сезон, проведённый в одной команде с сыном, может стать финальной точкой в карьере Короля.

В общем, новостей о продлении контракта с Леброном можно не ждать ещё некоторое время. Он подождёт, прежде чем принимать окончательное решение. Подождёт начала сезона, подождёт, пока разрешится ситуация с Уэстбруком и Дэвисом… Но что бы Джеймс ни решил, будущее «Лейкерс» находится буквально в его руках. И вектор дальнейшего развития команды определит именно то, останется ли в ней Король.

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