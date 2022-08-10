«Почему бы не освободить людей в Америке?» Маск и Трамп жёстко осуждают обмен Грайнер

4 августа весь мир следил за новостями из Химок. На какой-то момент этот подмосковный город вновь стал центром притяжения баскетбольного внимания. Хотя баскетбольного в местном городском суде было немного. Двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер с февраля находилась в СИЗО и наверняка уже отлично выучила дорогу до суда, куда её возили с завидной регулярностью.

Её дело разрасталось как снежный ком, скатывающийся с огромного склона. Несколько недель после задержания в аэропорту Шереметьево никто особенно не мог понять что происходит. Но баскетбольное сообщество в США вновь показало свою силу, достучавшись своими заявлениями до президента Джо Байдена.

Именно после официального разрешения Байдена на обмен Грайнер начались активные действия. Представители Госдепа начали общаться с коллегами из российского МИДа, контакт с которыми был почти утрачен.



Американская сторона не скрывала, что не понимает столь серьёзного рассмотрения дела. Это вызывало непонимание российской стороны, настаивавшей на том, что любые переговоры по поводу обмена могут начаться только после вынесения судом официального решения.

Ещё за несколько дней до оглашения приговора достоянием общественности стали подробности содержания Грайнер в СИЗО и хода судебных разбирательств. Так, по ходу одного из заседаний возник серьёзный спор между человеком, выполнявшим лабораторные исследования запрещённого вещества, и химиком, вызванным стороной защиты. Если верить источникам, первый выглядел не очень убедительно, чем вызвал недовольство оппонентов.



Также в изоляторе для удобства одной из лучших баскетболисток планеты соединили две кровати, приварив их друг к другу. Вообще, рост Грайнер был серьёзной помехой для спортсменки. Как-то судье даже пришлось разрешить американке давать показания сидя, поскольку с ростом 206 см она не могла встать в полный рост.



Количество представителей СМИ на оглашении приговора подчёркивало степень внимания к делу по обе стороны океана. Грайнер не улыбалась, внимательно смотря на судью, к которой обратилась в своей речи с просьбой не ломать ей жизнь. Переводчик работал без остановки, стараясь успеть перевести максимум слов из быстрой речи судьи.

В итоге Грайнер получила девять лет заключения и штраф в 1 миллион рублей. И именно после этого мир разделился на две части.



Первая группа была удивлена жёсткостью наказания. Адвокаты сразу заявили, что будут подавать апелляцию, а Джо Байден назвал приговор «неприемлемым». Президента США поддержали партнёры Грайнер по баскетбольной сборной и НБА.



Российская сторона в своих речах указывала в основном на то, что суд следовал букве закона и если бы Грайнер приехала в нашу страну без запрещённых веществ, то спокойно могла бы играть и получать одну из самых больших зарплат в женском баскетболе.

Удивительно, но чуть ли не ярче всех по делу Грайнер выступил гандбольный тренер Евгений Трефилов.



«Я в наркотиках не разбираюсь. Говорят, что Грайнер использовала наркотики в медицинских целях. Если кокаин можно будет мазать на коленку, то давайте так и делать. Но у нас этого не делают, у нас наркотики запрещены. Пусть думают об этом, когда что-то ввозят в Россию. Совсем попутали берега! Обидно, что попалась спортивная девка, интересная, двухметровая, подвижная», — сказал легендарный тренер.



Но в какой-то момент в США также заговорили о справедливости наказания за перевозку наркотиков. Главными критиками Джо Байдена стали бывший президент США Дональд Трамп и один из самых богатых людей планеты Илон Маск.

Бриттни Грайнер Фото: РИА Новости

«Она приехала туда, где бдительно относятся к наркотикам, нагруженная ими. Её поймали. Она признала это. Я так понимаю, что она признала это без особо сильного давления, потому что это то, что есть. Обмен её на торговца оружием, который причастен к убийству людей, не выглядит очень выгодной сделкой, не так ли?» — задался вопросом Трамп.



«Если президент так усердно работает над освобождением кого-то из России за наркотики, почему бы нам не освободить людей в Америке, которые находятся в заключении по тем же причинам?» — сказал Маск.



Общество раскололось на два лагеря. Даже опрос на сайте «Чемпионата» показал, что считающих приговор слишком жёстким и тех, кто уверен в справедливости наказания, примерно равное количество.

Если у вас не отображается опрос, то пройти его можно по ссылке.

Удивительно, что на следующий день после вынесения обвинения Грайнер в Далласе был задержан чемпион НБА Иман Шамперт. У бывшего игрока в сумке нашли марихуану. Правда, вес изъятого вещества составил 173 грамма, в то время как в масле для вейпа Грайнер было 0,7 грамма. Шамперту, кстати, тоже грозит тюремный срок, но даже если он его получит, то максимум проведёт за решёткой два года.



Переговорный процесс между странами затянется. США старались сделать всё быстро, но уже первые переговоры дали понять, что российская сторона не будет меняться по системе «Грайнер + Уилан = Бут». Вашингтон всячески подчёркивает, что такое предложение является взаимовыгодным, но МИД РФ так, судя по всему, не считает.