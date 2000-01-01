Как инвестируют звёзды НБА? Шакил О'Нил вовремя вложился в Google, Леброн — в «Ливерпуль»

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Как вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Как вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Баскетболисты играючи превращают выплаты от контрактов в огромные состояния.
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Леброн Джеймс
Леброн Джеймс
Акции «Ливерпуля», сеть пиццерий Blaze Pizza, а также компания по производству медиаконтента SpringHill Entertainment – Леброн вкладывается в совершенно разные области, но неизменно остаётся в плюсе.
Дрэймонд Грин
Дрэймонд Грин
Четырёхкратный чемпион НБА заботится о своем будущем и планирует стать миллиардером. Несколько лет назад он вложился в стоматологическую компанию, стоимость которой взлетела со $ 150 млн до $ 9 млрд.
Кевин Дюрант
Кевин Дюрант
Более $ 15 млн Дюрант вложил в стартапы с высокой доходностью – по разным подсчётам, он профинансировал более 40 проектов, и большая часть из них увеличила свою стоимость.
Мэджик Джонсон
Мэджик Джонсон
У Джонсона есть собственная инвестиционная компания Magic Johnson Enterprises, которая вкладывается в рестораны (T.G.I. Friday's, Burger King), в клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» и множество других проектов.
Шакил О'Нил
Шакил О'Нил
Часть состояния О'Нил вложил в сети ресторанов и кафе (например, в Papa Johns и Krispy Kreme). А в начале века баскетболист стал одним из первых инвесторов Google, а также вложился в Apple – и точно не прогадал.
Майкл Джордан
Майкл Джордан
Около $ 26 млн Джордан вложил в киберспорт: он приобрел акции aXiomatic, которой принадлежит Team Liquid. Также Майкл финансирует стартапы (WatchBox, Heir, Gigster и др.).
Стефен Карри
Стефен Карри
Карри тоже вкладывался в киберспорт. В составе группы инвесторов он вложился в Team Solomid (League of Legends, Dota 2 и др.). Общий объём вложений группы составил $ 37 млн.
Джеймс Харден
Джеймс Харден
Часть своих денег Харден вложил в развитие технологий «умного дома», а именно в производство ароматических смарт-диффузоров.
Как инвестируют звёзды НБА? Шакил О'Нил вовремя вложился в Google, Леброн — в «Ливерпуль»
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