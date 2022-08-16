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Кто такая баскетболистка Бриттни Грайнер: драка с невестой, нападение с ножом, за что арестовали в России

Дралась с невестой и пережила нападение с ножом. Бриттни Грайнер до ареста в России
Марат Арасланов
История главной спортивной заключённой — Грайнер
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История главной спортивной заключённой.

Бриттни Грайнер всё ещё находится в России. Приговор Химкинского городского суда вызвал много разговоров по всему миру. Грайнер получила девять лет заключения и штраф в 1 миллион рублей за контрабанду запрещённого вещества. Она не скрывала, что совершила ошибку, забыв достать злосчастный картридж от вейпа. Именно в нём содержалось гашишное масло. И именно из-за него Грайнер теперь фигурирует в огромном количестве новостей по всему миру.

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Хотя спортивный мир, конечно, знал Грайнер и раньше. Она уже много лет носит звание одной из лучших баскетболисток планеты. Спортивная карьера принесла ей по две золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира, победы в женской НБА, чемпионатах России и Евролиге, а также в студенческой лиге США. За свою карьеру Бриттни заработала миллионы долларов, значительную часть из которых заплатил ей российский клуб УГМК.

Бриттни Грайнер во время заседания суда

Бриттни Грайнер во время заседания суда

Фото: РИА Новости

Спорт всегда рядом с Бриттни. Она была четвёртым ребёнком в семье ветерана войны во Вьетнаме. Папа работал шерифом и следил за физическим развитием своих детей. Бриттни очень рано начала выделяться своими габаритами (сейчас рост баскетболистки 206 см), а потому её с радостью брали в школьные сборные по волейболу и баскетболу.

С баскетболом у Грайнер сложились особенно тёплые чувства. Она полюбила его и старалась уделять ему как можно больше времени. Ей нравилось соревноваться на площадке, а в оппоненты она нередко выбирала парней, чтобы повысить уровень сопротивления.

Уже в школе её имя прогремело на всю страну. В Сети появилось видео, где школьница с лёгкостью забивает мяч сверху в быстром отрыве. Естественно, спортивные телеканалы не могли пропустить такой сюжет. Всё-таки в 2007 году данки в женском баскетболе были очень редким явлением.

ВИДЕО.

В студенческой лиге Грайнер сразу заявила о себе. Её команда крушила всё на своём пути, а Бриттни быстро стала лидером по набранным очкам, подборам и блок-шотам. Более того, уже в первом сезоне она вписала своё имя в историю баскетбольной программы университета Бэйлор, сделав трипл-дабл в игре чемпионата.

Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Всё развивалось стремительно, и, по всей видимости, в какой-то момент юная спортсменка не выдержала давления. В одной из игр своего дебютного сезона она с размаха ударила соперницу по лицу, получив дисквалификацию не только от лиги, но и персонально от главного тренера своей команды.

Следующая подобная ситуация случилась с ней уже в НБА, где она успешно выступала за «Финикс» вместе с легендарной Дайаной Таурази. В одном из игровых эпизодов Грайнер вскипела после контакта с игроком «Далласа» Кристин Анигве. Бриттни погналась за соперницей, желая по-мужски доказать своё физическое превосходство. Таурази, желавшая разнять драку, но выскочившая на паркет, была дисквалифицирована вместе с Грайнер на три матча.

ВИДЕО.

Излишняя эмоциональность мешала Грайнер и в личной жизни. Так в 2013 году Бриттни совершила каминг-аут, а в 2014 объявила о помолвке с баскетболисткой Глори Джонсон. Незадолго до свадьбы пара сильно повздорила, а конфликт завершился дракой и вызовом полиции в загородный дом.

Центровой пришлось проходить курс реабилитации, но это не помешало паре официально оформить отношения. Более того, через несколько месяцев Джонсон забеременела двойней, а уже на следующий день после этой новости Грайнер заявила, что выходила замуж под давлением и не участвовала в ЭКО. Позже выяснится, что Грайнер застала Джонсон за перепиской с бывшим, и это разрушило их отношения. Бриттни до сих пор обязана платить бывшей жене алименты.

Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Второй раз Грайнер узаконила свои отношения в 2019-м и находится в отношениях по сей день. Шерелл Уотсон активно защищает Бриттни и обращается напрямую к президенту США за помощью с возвращением домой.

В погоне за большими деньгами Грайнер пришлось подписать контракт с китайской командой, где ей платили невиданные для 2014 года и женского баскетбола $ 600 тыс. Подобная сумма в несколько раз превышала заработную плату в НБА, но в Китае Грайнер чуть было не лишилась жизни.

После одной из тренировок американка вместе с одноклубницами садилась в автобус, но была атакована мужчиной с ножом. К счастью, нападавший не смог нанести серьёзных увечий, оставив лишь порез на руке.

После этого Грайнер подписала очень выгодный контракт с УГМК, где для звезды были созданы все условия: роскошная квартира, личный водитель, самая большая зарплата в жизни, а на матчи команда летала на роскошном чартере.

В феврале Бриттни возвращалась в Россию для того, чтобы после «окна» на матчи сборных продолжить исполнять свои контрактные обязательства как профессиональная баскетболистка, а стала главным героем новостных сводок по обмену между Россией и США.

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