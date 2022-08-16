Дралась с невестой и пережила нападение с ножом. Бриттни Грайнер до ареста в России

Бриттни Грайнер всё ещё находится в России. Приговор Химкинского городского суда вызвал много разговоров по всему миру. Грайнер получила девять лет заключения и штраф в 1 миллион рублей за контрабанду запрещённого вещества. Она не скрывала, что совершила ошибку, забыв достать злосчастный картридж от вейпа. Именно в нём содержалось гашишное масло. И именно из-за него Грайнер теперь фигурирует в огромном количестве новостей по всему миру.

Хотя спортивный мир, конечно, знал Грайнер и раньше. Она уже много лет носит звание одной из лучших баскетболисток планеты. Спортивная карьера принесла ей по две золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира, победы в женской НБА, чемпионатах России и Евролиге, а также в студенческой лиге США. За свою карьеру Бриттни заработала миллионы долларов, значительную часть из которых заплатил ей российский клуб УГМК.

Бриттни Грайнер во время заседания суда Фото: РИА Новости

Спорт всегда рядом с Бриттни. Она была четвёртым ребёнком в семье ветерана войны во Вьетнаме. Папа работал шерифом и следил за физическим развитием своих детей. Бриттни очень рано начала выделяться своими габаритами (сейчас рост баскетболистки 206 см), а потому её с радостью брали в школьные сборные по волейболу и баскетболу.

С баскетболом у Грайнер сложились особенно тёплые чувства. Она полюбила его и старалась уделять ему как можно больше времени. Ей нравилось соревноваться на площадке, а в оппоненты она нередко выбирала парней, чтобы повысить уровень сопротивления.



Уже в школе её имя прогремело на всю страну. В Сети появилось видео, где школьница с лёгкостью забивает мяч сверху в быстром отрыве. Естественно, спортивные телеканалы не могли пропустить такой сюжет. Всё-таки в 2007 году данки в женском баскетболе были очень редким явлением.



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В студенческой лиге Грайнер сразу заявила о себе. Её команда крушила всё на своём пути, а Бриттни быстро стала лидером по набранным очкам, подборам и блок-шотам. Более того, уже в первом сезоне она вписала своё имя в историю баскетбольной программы университета Бэйлор, сделав трипл-дабл в игре чемпионата.

Бриттни Грайнер Фото: Christian Petersen/Getty Images

Всё развивалось стремительно, и, по всей видимости, в какой-то момент юная спортсменка не выдержала давления. В одной из игр своего дебютного сезона она с размаха ударила соперницу по лицу, получив дисквалификацию не только от лиги, но и персонально от главного тренера своей команды.

Следующая подобная ситуация случилась с ней уже в НБА, где она успешно выступала за «Финикс» вместе с легендарной Дайаной Таурази. В одном из игровых эпизодов Грайнер вскипела после контакта с игроком «Далласа» Кристин Анигве. Бриттни погналась за соперницей, желая по-мужски доказать своё физическое превосходство. Таурази, желавшая разнять драку, но выскочившая на паркет, была дисквалифицирована вместе с Грайнер на три матча.



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Излишняя эмоциональность мешала Грайнер и в личной жизни. Так в 2013 году Бриттни совершила каминг-аут, а в 2014 объявила о помолвке с баскетболисткой Глори Джонсон. Незадолго до свадьбы пара сильно повздорила, а конфликт завершился дракой и вызовом полиции в загородный дом.



Центровой пришлось проходить курс реабилитации, но это не помешало паре официально оформить отношения. Более того, через несколько месяцев Джонсон забеременела двойней, а уже на следующий день после этой новости Грайнер заявила, что выходила замуж под давлением и не участвовала в ЭКО. Позже выяснится, что Грайнер застала Джонсон за перепиской с бывшим, и это разрушило их отношения. Бриттни до сих пор обязана платить бывшей жене алименты.

Бриттни Грайнер Фото: Christian Petersen/Getty Images

Второй раз Грайнер узаконила свои отношения в 2019-м и находится в отношениях по сей день. Шерелл Уотсон активно защищает Бриттни и обращается напрямую к президенту США за помощью с возвращением домой.

В погоне за большими деньгами Грайнер пришлось подписать контракт с китайской командой, где ей платили невиданные для 2014 года и женского баскетбола $ 600 тыс. Подобная сумма в несколько раз превышала заработную плату в НБА, но в Китае Грайнер чуть было не лишилась жизни.



После одной из тренировок американка вместе с одноклубницами садилась в автобус, но была атакована мужчиной с ножом. К счастью, нападавший не смог нанести серьёзных увечий, оставив лишь порез на руке.



После этого Грайнер подписала очень выгодный контракт с УГМК, где для звезды были созданы все условия: роскошная квартира, личный водитель, самая большая зарплата в жизни, а на матчи команда летала на роскошном чартере.



В феврале Бриттни возвращалась в Россию для того, чтобы после «окна» на матчи сборных продолжить исполнять свои контрактные обязательства как профессиональная баскетболистка, а стала главным героем новостных сводок по обмену между Россией и США.