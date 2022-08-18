Леброн — самый дорогой игрок в истории. «Лейкерс» дали ему почти $ 100 млн на два года

«Лейкерс» в нынешнее межсезонье далеки от звания самой громкой команды НБА в медиапространстве. Ещё бы, история с ультиматумами Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга затмила почти все остальные события, которых, справедливости ради, было не так уж и много. На фоне «Нетс» команда Леброна Джеймса лишь изредка появлялась в новостях по случаю потенциального обмена Расселла Уэстбрука.

Леброн Джеймс Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

И даже с новым контрактом Короля всё случилось как-то быстро и настолько буднично, что СМИ даже не успели выстроить теорию заговора, целью которого всенепременно должен стать полный развал калифорнийского клуба. Хотя, стоп, именно эту идею сейчас продвигают все те, кто не верит в потенциал одного из лучших игроков современности.

Возраст

Леброну в конце декабря исполнится 38. Солидный возраст для любого баскетболиста. Статистика говорит, что за последнее десятилетие средний возраст окончания карьеры в НБА равен 34 годам. Но Джеймс на то и Король, чтобы быть выше средних значений. Он много лет маниакально следит за своим телом, вкладывая в него миллионы долларов. Именно тело — самая важная инвестиция лидера «Лейкерс».

Уникальность Леброна в том, что он может играть на любой позиции. Игровой интеллект Джеймса защищает его от необходимости соответствовать скоростям современных молодых звёзд. Добавьте к этому бросок, который Леброн улучшал последние годы, и получите полноценную атакующую опцию в почти 38 лет.

Леброн Джеймс Фото: Michelle Farsi/Getty Images

Главный минус Джеймса — нежелание защищаться. Статус суперзвезды очень часто позволяет ему оставаться на чужой половине площадки, в то время как остальным партнёрам приходится обороняться. Конечно, виной тому иногда становятся отсутствие мотивации и травмы разной степени тяжести. Если Леброн решит вопрос с пропуском матчей из-за повреждений, продолжив набирать 30+ очков за игру (как в прошлом сезоне), то как минимум вопросов по выходу в плей-офф у «Лейкерс» больше не должно быть.

Деньги

Максимальное продление контракта с «Лейкерс» делает его самым дорогим баскетболистом за всю историю. На счету Джеймса за карьеру теперь будет минимум $ 532 млн. А возможно, и больше. Всё дело в потолке зарплат, который также может увеличиться, потянув за собой контракт Короля. Если верить прогнозам, то за два будущих сезона Леброн Джеймс может заработать до $ 111 млн. Спорить о стоимости 38-летнего игрока можно сколько угодно, но факт остаётся фактом — руководство «Лейкерс» поверило в возможности игрока, уже принёсшего им чемпионский титул в 2020 году.

Леброн Джеймс в атаке Фото: Patrick Smith/Getty Images

Цели

Три главные цели Леброна Джеймса в НБА перед началом сезона-2022/2023.

Обойти Майкла Джордана по количеству завоёванных чемпионских перстней. Сейчас у Леброна четыре победы против шести у Джордана. Обойти Карима Абдул-Джаббара в списке лучших снайперов за всю историю НБА. Леброну осталось 1325 очков. За прошлый сезон, в котором он отыграл всего 56 игр, Король набрал 1695. Сыграть в одной команде со своим сыном Бронни, который может прийти в лигу уже в 2024 году. Леброн никогда не скрывал, что одержим этой идеей. А теперь, когда в кармане будет максимальный контракт с опцией игрока на второй сезон, мечта вполне может стать реальностью.

Леброн Джеймс Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Команда

Главная задача для Роба Пелинки и всего офиса «Лейкерс» прямо сейчас — окружить Леброна правильными партнёрами. Сделать это с учётом 47-миллионного контракта Рассела Уэстбрука в нынешнее межсезонье видится проблематичным. Но вопрос с обменом Уэстбрука теперь может снова стать актуальным. Не секрет, что Леброн загорелся возможностью снова сыграть в одной команде с Кайри Ирвингом, который так несчастен в «Бруклине». Кто знает, может быть, обмен был одним из требований агента Леброна Рича Пола при согласии на продление контракта?

Леброн готов отправиться в свой 20-й сезон в НБА. Бóльшую часть своей жизни он провёл в статусе звезды мирового баскетбола. И в ближайшие несколько сезонов продолжит погоню за главным снайперским рекордом лиги и тенью лучшего игрока за всю историю.