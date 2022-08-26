«Наши» на Евробаскете-2022: за кого можно болеть, пока сборная России отстранена

1 сентября в Грузии, Чехии, Италии и Германии стартует мужской чемпионат Европы по баскетболу. Российские баскетболисты не примут в нём участие по всем известной причине – ФИБА отстранила наши сборные от всех предстоящих международных соревнований. Однако на Евробаскет всё равно поедут несколько игроков и даже один тренер, хорошо знакомые российскому зрителю. Рассказываем, кто из тех, кого можно с натяжкой назвать «нашими», добрался до европейского первенства.

Торнике Шенгелия

Капитан сборной Грузии и бывший игрок московского ЦСКА Торнике Шенгелия пропустит домашний чемпионат Европы. В матче отбора на чемпионат мира – 2023 с Нидерландами он заработал серьёзную травму плеча. За шесть минут до конца третьей четверти бигмен, пытаясь заполучить мяч, поскользнулся и рухнул прямо на правое плечо. Он покинул площадку в слезах, после чего был доставлен в больницу для обследования. Предполагается, что Шенгелия заработал перелом и по первоначальным прогнозам пропустит не менее двух месяцев. Игроку также потребуется операция.

Торнике Шенгелия Фото: Rodolfo Molina/Euroleague Basketball via Getty Images

До получения травмы Торнике провёл на площадке 21 минуту, набрав 20 очков и собрав четыре подбора, и помог своей команде прервать серию из шести поражений. 27 августа сборная Грузии проведёт заключительный матч перед стартом Евробаскета – их соперником станет Италия.

Шенгелия провёл в ЦСКА два года перед тем, как покинул команду в начале марта. Сезон он доигрывал в итальянском «Виртусе», вместе с которым выиграл Еврокубок, а также добрался до финала итальянского чемпионата.

Никола Милутинов

В середине августа появились слухи, что и Никола Милутинов, центровой московского ЦСКА, пропустит чемпионат Европы. В одном из сербских СМИ заявили, что игрок заработал травму колена. Однако в местной баскетбольной федерации сборной эту информацию быстро опровергли. На тот момент Милутинов вместе с командой находился в Любляне и никаких проблем со здоровьем не испытывал. А вчера, 25 августа, он принял участие в победном матче отбора чемпионата мира с Грецией. Правда, на площадке он провёл всего 14,5 минуты, набрав 12 очков и собрав четыре подбора.

На групповом этапе чемпионата Европы сборная Сербии сыграет с Израилем, Чехией, Польшей, Финляндией и Нидерландами.

Марио Хезонья

Марио Хезонья, MVP регулярного сезона-2021/2022 и один из лучших скореров Лиги ВТБ, вошёл в заявку сборной Хорватии. Минувший чемпионат он провёл в УНИКСе, однако в июле официально покинул команду и перешёл в мадридский «Реал». Причём Хезонья был бы и рад остаться в Казани, однако отстранение российских клубов от еврокубков всё же внесло свои коррективы.

На групповом этапе хорватская команда сыграет с Грецией, которая станет их первым соперником, а также с Украиной, Великобританией, Эстонией и Италией.

Димитрис Итудис

Бывший наставник ЦСКА Димитрис Итудис отправится на предстоящий Евробаскет в качестве главного тренера сборной Греции. Первые слухи о том, что специалист возглавит национальную команду, появились ещё прошлой осенью, однако официально на этот пост он был назначен в марте этого года.

Московский ЦСКА, где греческий наставник проработал с 2014 года, он покинул в начале июня – после того, как его команда потерпела поражение от «Зенита» в финальной серии Лиги ВТБ.

В преддверии чемпионата Европы греческую команду называют одним из фаворитов. Это при том, что окончательный состав, по словам самого Итудиса, будет назван в самый последний момент. И участие звёздного Янниса Адетокумбо на турнире остаётся под вопросом. На днях он пропустил матч со сборной Турции из-за болей в спине, однако МРТ-обследование не выявило у лидера «Милуоки» серьёзных повреждений. В итоге он отправился с командой на вышеупомянутый матч со сборной Сербии и отыграл 40 минут, став самым результативным игроком с 40 очками.

Матеуш Понитка

Бывший капитан «Зенита» Матеуш Понитка может пропустить чемпионат Европы по своеобразной причине. У него возник конфликт с младшим братом – Марцелем Пониткой. Тот не попал в предварительную заявку сборной Польши на турнир, в чём обвинил Матеуша. Брат якобы пытался закрыть Понитке-младшему путь в национальную команду, о чём тот рассказал на национальном телевидении. И ответ не заставил себя долго ждать – Матеуш раскрыл подробности семейной драмы.

Вкратце: Матеуш посчитал, что брат встал на сторону родителей, с которыми у него и его супруги сложились очень напряжённые отношения. Теперь Понитка-старший отказывается играть с Марцелем за одну команду. И если он всё-таки получит вызов в сборную, Матеуш будет готов «освободить ему место».

Понитка покинул «Зенит» в марте этого года – контракт с ним был досрочно расторгнут по обоюдному согласию. Он присоединился к команде в 2019-м, а в сезоне-2020/2021 стал капитаном сине-бело-голубых.

Милош Теодосич

Ещё один экс-игрок ЦСКА, Милош Теодосич, остался вне заявки сборной Сербии на чемпионат Европы. На протяжении 10 лет он стабильно защищал цвета национальной команды и не пропускал международные соревнования, если не был травмирован. Однако в этот раз главный тренер сербской сборной Светислав Пешич решил не вызывать ветерана на Евробаскет.

Милош Теодосич Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

«Очень хороший разговор состоялся с Теодосичем. Моё решение было непростым – и не только потому, что он давно в сборной. С любым игроком это непросто. Может быть, он был немного удивлён, но это неотъемлемая часть жизни и спорта.

Я прямо сказал ему, что не могу предложить тот статус и место, которые он имел в сборной. Мы выбрали игроков, которые в данный момент могут дать больше. Было много дискуссий на ту тему, что он капитан сборной. Я хотел, чтобы он остался в команде запасным игроком, но он никогда им не был. И я откровенно сказал ему, что у меня есть лучшие игроки, чем он, на позиции защитника. Команда состоит не только из опытных игроков, но и из неопытных – тех, кто работает лучше всех. Это решение, которое было принято. Он поблагодарил меня, а я поблагодарил его за то, что он согласился с моим выбором», – объяснил Пешич.

Лоренцо Браун

Экс-игрок УНИКСа Лоренцо Браун получил вызов в сборную Испании. Этим летом Браун был «натурализован» – он получил испанское гражданство вдобавок к американскому и заработал право выступать за испанскую национальную команду. Решение было негативно воспринято местным союзом игроков, но Браун всё равно вошёл в предварительную заявку команды на чемпионат Европы.



Браун покинул УНИКС в конце июня. В составе казанской команды он провёл один год, выдав лучший сезон в своей европейской карьере. Игрок продолжит карьеру в «Маккаби» – он подписал с командой из Тель-Авива соглашение на два года.

Лоренцо Браун Фото: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Томас Эртель

Французский защитник Томас Эртель, который вроде как должен в скором времени перейти в «Зенит», вошёл в заявку своей национальной команды. Однако возможный переезд в Санкт-Петербург поставил игрока в непростое положение.



В начале августа французская федерация баскетбола запретила тем, кто имеет на руках контракт с российскими и белорусскими командами, выступать за сборную страны. Эртель формально согласился с этим запретом и даже подписал соответствующий документ. При этом на кону стоит не только выступление на Евробаскете – в случае нарушения договорённости разыгрывающий не сможет сыграть за Францию на Олимпийских играх 2024 года.



Сам Эртель, по слухам, уже договорился о контракте с «Зенитом», и препятствовать этому переходу в федерации не станут. Но сейчас во французской сборной остро нуждаются в его услугах, поэтому фактическое проведение сделки пока откладывается. Ожидается, что во избежание каких-либо сложностей игрок присоединится к «Зениту» уже по окончании Евробаскета.