Самый грубый игрок НБА когда-то мечтал быть русским. «Лейкерс» взяли его на помощь Леброну

«Лейкерс» недавно продлили контракт со своей главной звездой — Леброном Джеймсом — и тотчас начали традиционную для всех команд Короля игру «собери новый состав перед началом сезона». Но первое подписание калифорнийцев немного удивило. Во-первых, «Лейкерс» почти всегда нацеливаются на громкие имена и игроков с претензией на звёздный статус. В случае с Патриком Беверли всё далеко не так однозначно по обоим пунктам. Во-вторых, за одного из самых «грязных» игроков лиги были отданы Тэйлен Хортон-Такер и Стэнли Джонсон — не многовато ли?

Удивительно, но стоимость Беверли на рынке действительно довольно высока, даже несмотря на зарплату в $ 13 млн. Его игра в обороне и настырность, с которой он прилипает к лидерам соперника, очень эффективна в плей-офф. Хотя и в регулярном чемпионате Патрик не изменяет своему фирменному стилю.

Патрик Беверли Фото: Getty Images

Вот так, например, доставалось Крису Полу в плей-офф 2021 года. Беверли догнал звёздного разыгрывающего «Финикса» после остановки матча на тайм-аут и от души толкнул своего оппонента в спину. Для кого-то это перебор, но только не для Беверли.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ESPN. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Куда меньше повезло Деннису Смиту-младшему, который потерял зуб во время борьбы за мяч с Беверли в феврале 2018-го. И подобных случаев можно набрать очень много.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале House of Highlights. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Репутация новоиспечённого партнёра Леброна Джеймса, мягко говоря, противоречивая. С одной стороны, это действительно большая проблема для лидеров соперника. Беверли мастер залезать под кожу своему визави, пытаясь всеми силами снизить его атакующую эффективность. С другой — постоянные провокации и порой откровенное хамство плохо сочетаются с философией его нового клуба. Не секрет, что Леброн на многое готов в борьбе за чемпионский титул. Но неужели и он будет одобрять и методы Беверли?

Эпатажность Патрика уже давно выходит за рамки непосредственно баскетбольного паркета. Подобная недальновидность наверняка аукнется ему в новом коллективе. Нет сомнений, что ему обязательно припомнят, как он сам себя называл лучшим защитником НБА, поливая попутно грязью нынешнего партнёра по «Лейкерс» Расселла Уэстбрука и его оборонительные навыки.

Патрик Беверли Фото: Getty Images

А ещё Беверли — автор фразы «Клипперс» — лучший клуб Лос-Анджелеса». Даже интересно, что теперь будет говорить защитник, выходя к журналистам в форме «Лейкерс». Однако инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски утверждает: Беверли очень хотел в «Лейкерс» с начала межсезонья. А вообще, «озёрники» давно являются целью американца, выступавшего за петербургский «Спартак» с 2010 по 2012 год и уже тогда ездившего летом на просмотры в команду.

В архивах «Чемпионата» также можно найти интервью, где Беверли рассказывает о большом желании играть за сборную России. В Питере американец стал настоящей звездой, получил лучший для себя контракт и мечтал о ещё большей славе.

«С удовольствием пообщался бы с Дэвидом Блаттом, если бы представилась такая возможность, но навязываться не буду. Я простой парень, который хочет получать удовольствие от любимого дела и приносить пользу сборной России, если это позволят», — говорил Беверли.

В НБА в него тогда ещё никто не верил, а вот пример Джона Роберта Холдена из ЦСКА был перед глазами. В многочисленных беседах с российскими журналистами Беверли раз за разом утверждал, что ждёт вызова из национальной сборной, готов получить российский паспорт и отдать свои таланты стране, где ему так нравится. Правда, Патрик совсем забыл, что был заигран на молодёжную сборную США на чемпионате мира. Но это уже другая история.

Патрик Беверли в атаке Фото: Getty Images

В прошлом сезоне Беверли проводил на паркете чуть больше 25 минут, выходя в старте в 54 матчах. Его статистика не сильно меняется год от года, но процент попаданий издали лишь два раза за 10 лет поднимался к 40-процентной планке. Его прошлогодние 34% — самый низкий показатель в карьере. Это тревожный звонок для тренерского штаба «Лейкерс», уже имеющих в составе Уэстбрука и его 29% реализации трёхочковых.

Американские инсайдеры также говорят, что приобретение Беверли сразу после подписания Джеймса — это совсем не случайность, а конкретный сигнал. Калифорнийцы тем самым вроде бы решили вопрос с Уэстбруком, заменой которому и будет являться Беверли. Не секрет, что у Патрика нет претензий на количество бросков, он чётко знает свою роль на паркете и готов выполнять черновую работу.



А ещё Беверли и Уэстбрук по-прежнему находятся в ссоре после инцидента в плей-офф, когда в одном из эпизодов неуступчивый Патрик врезался в колено Расселлу, что привело к травме мениска. Поговаривают, что Леброн Джеймс намерен лично заняться вопросом примирения партнёров. А может, это всё ширма для того, чтобы перед сезоном всё-таки попытаться обменять Уэстбрука на Кайри Ирвинга, которого Король так хочет в «Лейкерс».



Чуть ли не впервые в жизни Патрик Беверли станет полноценной опцией в команде, претендующей не только на плей-офф, но и на чемпионство. Да, для этого нужно сделать много оговорок, но со здоровыми Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом «Лейкерс» действительно являются грозной силой.