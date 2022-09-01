Дончич снова покорил Литву. Болельщики показывали средние пальцы, а он улыбался в ответ

Первый же день чемпионата Европы — и сразу мощнейшая вывеска! Словения против Литвы — это блюдо, которым сложно насытиться. Всё время хочется ещё и ещё. А если вспомнить, что в 2020 году эти команды уже встречались в финальном матче за путёвку на Олимпиаду, то станет совсем интересно. Тогда игра проходила в Каунасе при переполненных литовских трибунах, но Лука Дончич с помощью своей магии поставил жирный крест на планах прибалтийской сборной.

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Собственно, матч в германском Кёльне практически повторял антураж игры двухлетней давности. Всё дело в том, что болельщики литовской сборной находились в численном большинстве и ещё с разминки дали понять, что их парни могут чувствовать себя как дома.

Словенцам, кстати, точно не оказали домашнего гостеприимства. И речь здесь не о болельщиках, а об организаторах, забывших отправить к отелю команды автобус. В итоге всей делегации действующих чемпионов Европы пришлось в спешном порядке заказывать такси и отправляться на арену в небольших (в сравнении с двухметровыми баскетболистами) автомобилях.

Но на разминке уже всё было как надо. Трибуны свистом встретили Словению, но Луку Дончича подобное внимание всегда по-хорошему веселит. Звезда «Даллас Маверикс» привык к тому, что фанаты вскипают после его невероятных попаданий. Вот и в первых же владениях 77-й номер в фирменном неспешном стиле остался один на один против здоровенного Йонаса Валанчюнаса и по высокой траектории забил трёхочковый.



Улыбка (или лёгкая ухмылка) не сходила с лица лидера сборной Словении. Чуть скромнее улыбался главный тренер «Маверикс» Джейсон Кидд, который прилетел в Германию, чтобы лично наблюдать за действиями своего основного и самого дорогого (во всех смыслах) баскетболиста.

Лука Дончич в атаке Фото: Picture alliance via Getty Images

Литовцы на первых минутах как будто слишком много внимания уделяли Дончичу, забывая, что разыгрывающий великолепно раздаёт передачи партнёрам, стягивая на себя нескольких соперников. Подобная гиперактивность аукнулась прибалтийской сборной пятью дальними попаданиями из семи попыток. И если бы не результативные действия Лукаса Лекавичюса, выдавшего отличный отрезок в середине первой десятиминутки, то разница вполне могла бы стать и двузначной.

Вторая четверть вновь подтвердила два самых важных тезиса про сборную Словении: команда абсолютно не зависит от настроения лидера и фантастически здорово использует подстраховки для защиты «краски». Каждый раз, когда литовцы доводили-таки мяч до Валанчюнаса или Сабониса, рядом с ними было два, а то и три защитника соперника.

В глаза бросались фантастическая лёгкость и свежесть экс-игроков российских клубов. Миндаугас Кузминскас и Марюс Григонис до февраля выступали за «Зенит» и ЦСКА соответственно, а после собрали вещи, и сезон для них закончился. Подобный неоплачиваемый отпуск пошёл на пользу обоим. По крайней мере, они точно были лучшими в составе своей команды по уровню влияния на игру на обеих сторонах площадки.



Главным эпизодом до большого перерыва стал удар по лицу Дончича. Словенец раскачал на дуге Валанчюнаса, и тот, пытаясь выбить мяч, хорошенько ударил здоровенной ладонью. Арбитры посмотрели эпизод, но не увидели неспортивного фола. Лука наказал литовцев уже в следующей атаке в фирменном проходе с залипанием на последнем шаге — 39:33.

Матч Евробаскета-2022 Словения — Литва Фото: GES Sportfoto/Getty Images

Баскетбольный спектакль продолжился и после 15-минутного отдыха. Парни экс-тренера «Пармы» Казиса Максвитиса удачно отзащищались сразу в нескольких подряд атаках, а Марюс Григонис разразился пятью подряд набранными очками. На секунду показалось, что в действиях словенцев появилась какая-то усталость. Они старались упростить игру, в то время как соперник перекрывал все линии для передачи.



Но оказалось, что упрощение — самый верный путь для команды Александра Секулича, который ещё до Евробаскета подписал контракт с «Локомотивом-Кубань» и приедет в лигу ВТБ после турнира. Быстрые передачи прямо под кольцо, где уже наготове находились Чанчар и Тоби, снова наполнили жизнью глаза игроков Словении.

Дончич был далёк от своих лучших игр, но сделал максимум в концовке. Ещё в середине второй половины он забил двумя руками, как бы демонстрируя всем, что готов и на такие подвиги. Ну а в концовке именно Лука стал автором сразу нескольких результативных передач, после которых команда получала важные (и верные) очки из-под кольца.



За 1:50 до конца четвёртой четверти произошёл ключевой момент. Литва проигрывала 81:86 и находилась в атаке. Сабонис получил мяч между трёхсекундной и трёхочковой. Против него защищался Дончич, пытавшийся занять как можно более близкую позицию к телу центрового соперника. Домантас развернул локти и пытался освободить себе сколько-нибудь драгоценного пространства для манёвра. Не вышло — локоть одного из лидеров литовской сборной попал по лицу Дончича. Арбитры после просмотра были единодушны — неспортивный фол. Лука забил оба броска, снова улыбаясь толпе болельщиков Литвы, показывающей ему средний палец.

Итоговый счёт — 92:85. На счету Дончича 14 очков + 10 передач + 6 подборов и первая победа для его сборной на турнире. Следующий матч действующие чемпионы Европы проведут 3 сентября с Венгрией, а Литва в этот же день сыграет против Франции.