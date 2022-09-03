Леброн провёл полжизни в НБА. Добился многого, но Джордана пока так и не догнал

В декабре этого года суперзвезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу исполнится 38 лет. И если кому-то кажется, что он в НБА уже целую вечность, то это вполне обоснованно. Он провёл в лиге почти 19 лет и на днях достиг очередной уникальной отметки – полжизни в НБА. Красиво звучит, правда?

Леброн Джеймс Фото: Getty Images

Джеймс дебютировал в лиге 29 октября 2003 года. На тот момент ему было почти 19 лет, если точнее – 6878 дней. А с момента, когда Леброн сыграл свой первый матч в лиге, прошло уже 6880 дней. То есть больше половины жизни Король провёл в статусе игрока НБА! Достижение по-настоящему впечатляющее, особенно если учесть, что средняя продолжительность карьеры за всю историю НБА составляет всего 4,5 года.



«Я благословлён!» – отреагировал на новость сам Леброн.



Помимо лидера «Лейкерс», в НБА остаются лишь два действующих игрока, также отыгравших по 19 сезонов: Кармело Энтони и Юдонис Хаслем. И если Кармело, в прошлом году выступавший бок о бок с Джеймсом, со своим будущим ещё не определился, то Хаслем продлил контракт с «Майами» и задержится в лиге как минимум до следующего лета. Но и 20 сезонов в НБА ещё не предел.

На данный момент обладателем рекорда по продолжительности карьеры в НБА является Винс Картер. Он завязал с баскетболом летом 2020-го, после того как отыграл аж 22 сезона. Ещё четверо игроков провели в лиге 21 год: Дирк Новицки, Кевин Гарнетт, Кевин Уиллис и Роберт Пэриш.



В октябре Леброн начнёт свой 20-й сезон и сравняется с Джамалом Кроуфордом, Коби Брайантом и Каримом Абдул-Джаббаром. Из всех вышеперечисленных только пятеро провели в лиге больше времени, чем прожили на момент дебюта. Учитывая Джеймса, это всего шестеро игроков на 4,7 тыс. человек, когда-либо игравших в НБА. Так что да, это настолько круто, насколько звучит. К тому же в то, что Король завершит карьеру следующим летом, совсем не верится. А это значит, что у него есть все шансы догнать и даже перегнать Картера, став обладателем очередного карьерного достижения.

Леброн Джеймс Фото: Getty Images

Что касается достижений, за 19 лет у Леброна их набралось предостаточно. В лиге он установил буквально сотни рекордов, списку которых даже на «Википедии» посвящена внушительного размера страница. Самый молодой игрок, выбранный под первым номером на драфте, и единственный в истории, кому удалось набрать 30 000 очков, 10 000 подборов и 10 000 ассистов. Первый по набранным очкам и победам в плей-офф и единственный, кто смог набрать трипл-дабл в среднем в финале НБА. В 13 из 19 сезонов он попадал в первую символическую сборную, что, кстати, также является рекордом лиги.



Однако главными его достижениями, пожалуй, являются четыре чемпионства, четыре титула MVP, четыре MVP финальной серии, а также второе место в истории НБА по количеству набранных очков. При этом стать лучшим скорером всех времён Король сможет уже в следующем сезоне.

Леброн Джеймс Фото: Getty Images

От Абдул-Джаббара, которому достижение принадлежит на данный момент, Леброн отстаёт всего на 1325 очков. При условии, что он будет в среднем набирать по 30 очков и не пропустит ни одной игры, Джеймс сможет опередить Карима уже в 44-м матче сезона – домашней встрече с «Хьюстоном», которая состоится 16 января.

Но даже после того, как Джеймс обойдёт Карима, он продолжит гнаться за званием величайшего игрока в истории. И тут время не на его стороне. Майкл Джордан, с которым Леброн до сих пор не сравнялся по количеству перстней, провёл в лиге 15 сезонов. Уилт Чемберлен играл 14 лет, Билл Расселл, Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд – по 13. И тот аргумент, что у Леброна было куда больше времени на набивание красивой статистики, всегда будет использоваться против него.



Как бы то ни было, полжизни в НБА – это повод для гордости. На протяжении 19 лет Джеймс был предан своему делу, поддерживал феноменальную форму и оставался в топе лиги, будучи одной из главных её звёзд. И чем бы его приключение ни закончилось, Леброн навсегда останется в истории турнира.