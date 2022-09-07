Литовцы победили в «войне» с Боснией. Григонис и компания — в плей-офф Евробаскета-2022

Сегодня, 7 сентября, сборная Литвы провела один из важнейших матчей на Евробаскете-2022. Команда боролась с Боснией и Герцеговиной за выход в следующую стадию турнира. И, несмотря на неудачный старт на чемпионате, литовцам всё же удалось показать качественный баскетбол и разгромить соперника.

На турнире сборная Литвы стартовала на удивление слабо – с трёх поражений подряд. Виной тому то ли напряжённое расписание (Словения, Франция, а потом Германия), то ли слабая игра в концовках, то ли уровень судейства… Как бы то ни было, свою первую победу на Евробаскете-2022 литовцы одержали только в 4-м туре, обыграв аутсайдера группы B – Венгрию (87:64). Боснийцы в предыдущем матче проиграли сборной Франции (68:81).

До начала матча сборная Боснии и Герцеговины занимала четвёртое место в турнирной таблице группы, опережая Литву на одно очко. Между собой команды разыгрывали заключительную путёвку в плей-офф. Германия, Словения и Франция досрочно обеспечили себе выход в решающую стадию турнира, а вот судьба четвёртого места решалась в последнем туре.



И в литовской, и в боснийской сборной прекрасно понимали важность этого противостояния. Бывший игрок московского ЦСКА Марюс Григонис даже заявил, что на матч его команда выйдет как на войну:



«Я вообще не чувствую никакого напряжения в этом чемпионате. Я рад, что могу играть в баскетбол. Прихожу на матч и отдаю всего себя.



Боснийская команда жёсткая, сильная, но у них много дыр. У них есть один разыгрывающий, который, вероятно, вырос в Боснии и играет в определённом стиле. Перед матчем несколько раз просмотрим видео, составим план. Будет трудно, будет жёсткий бой — боснийцам будет жарко. Будет война, и мы пойдём воевать. У них действительно хорошая национальная команда».



На игру Григонис вышел в стартовой пятёрке вместе с Рокасом Йокубайтисом, Домантасом Сабонисом, Йонасом Валанчюнасом и Арнасом Буткевичюсом. Азиз Бекир выпустил на площадку Эдина Атича, Миралема Халиловича, Юсуфа Нуркича, Джанана Мусу и Джона Роберсона.

Первые очки в матче набрал Йонас Валанчюнас, забросивший два со штрафной линии. Начало отрезка получилось достаточно равным, а вот к его середине восемь очков Марюса Григониса вывели литовскую команду вперёд. Всего за первые десять минут он набрал аж 14 очков, успешно реализовав четыре дальних броска. Однако усилиями Джанана Мусы и Юсуфа Нуркича боснийцам к концу отрезка удалось отыграть «+8» и сравнять счёт – 28:28.

Евробаскет-2022. Литва — Босния и Герцеговина Фото: Federico Gambarini/Getty Images

Во второй четверти литовцы снова начали доминировать. По большей части за счёт того, что команда Казиса Максвитиса подчистую выиграла подбор. По итогам первой половины у сборной Литвы было в два раза больше ребаундов, чем у оппонента – 18 против девяти. Лучшим по этому показателю стал Йонас Валанчюнас, который уже к большому перерыву оформил дабл-дабл – 11 очков и 10 подборов. При этом нападение боснийцев значительно замедлилось. И если литовцы во второй четверти набрали столько же, сколько в первой, то у подопечных Азиза Бекира было в два раза меньше – всего 14 очков. Так, по итогам 20 минут преимущество сборной Литвы преодолело двузначную отметку. Ко второй половине команды подходили со счётом 56:42.

После большого перерыва сборная Литвы продолжила давить соперника. Командный баскетбол, внушительное количество подборов и очков второго шанса, убедительная игра Валанчюнаса под кольцом, и вот уже через три минуты преимущество дошло до неприличных «+20». К середине отрезка боснийцы вдруг поймали кураж, и в быстрых атаках значительно сократили отставание – с «+22» до «+11». В третьей четверти они уступили сопернику всего два очка – 17:19. Правда, на последней минуте Буткевичус в одиночку набрал пять безответных очков, закрепив преимущество Литвы – 75:59.



В начале заключительной десятиминутки результативность обеих команд заметно сократилась. Сначала литовцы смазали несколько бросков, потом Нуркич поставил эффектный блок-шот Мартинасу Эходасу. Чтобы набрать первые очки в заключительном отрезке, Боснии и Герцеговине потребовалось две с половиной минуты. Амар Гегич набрал одно очко со штрафной, перед этим провалив две попытки. К середине отрезка усилиями Юсуфа Нуркича боснийцам удалось сократить разницу в счёте до 12 очков. Но даже несмотря на это, команда, кажется, просто не справилась с давлением, на что указывали сразу несколько эпизодов. Так, на седьмой минуте Халилович заблокировал данк Сабониса и сразу же вступил в словесную перепалку с оппонентом. Кричал Миралем так, что даже не заметил, как прямо у него из-за спины данк вколотил Буткевичюс. Под конец отрезка у боснийцев уже не осталось никаких сил, так ещё и Джанан Муса покинул площадку из-за повреждения. В итоге Литва вернула заслуженное преимущество, победила в матче со счётом 87:70 и вышла в плей-офф турнира.

Евробаскет-2022. Литва — Босния и Герцеговина Фото: Federico Gambarini/Getty Images

Лучшим игроком матча стал Джанан Муса. У него 22 очка, три подбора и пять передач. 15 очков и пять подборов сделал Юсуф Нуркич. Самым результативным в сборной Литвы стал Марюс Григонис – на его счету 16 очков и шесть подборов. По 13 набрали Игнас Браздейкис, Арнас Буткевичюс и Йонас Валанчюнас, на счету которого также 15 подборов и пять ассистов.



Сборная Боснии и Герцеговины завершает участие на турнире, а литовцы отправляются в Берлин. Там в первом матче плей-офф они сыграют со сборной Испании.