Хорваты поддались Украине и подставили её. Всё для того, чтобы не играть с Дончичем

В заключительном матче группового этапа Евробаскета-2022 между Хорватией и Украиной (90:85) произошла крайне подозрительная ситуация. Всё потому, что в уже гарантировавшей себе выход из группы сборной Хорватии решили, что накануне стадии плей-офф они будут на два шага впереди соперника. А если точнее, подберут себе более простых оппонентов на решающем этапе турнира. Объясняем, что к чему и как хорваты подставили украинцев.

Когда до финальной сирены оставалось чуть меньше 30 секунд, на площадке начало твориться что-то странное. При счёте 90:83 звезда хорватской сборной Боян Богданович оформил попадание из-под кольца с фолом, после чего под возмущённые крики главного тренера команды отправился пробивать штрафной. С линии Боянович не забил, но выглядело это так, будто он даже и не пытался. Сам игрок, конечно, заявил, что это чистая случайность:

Матч Евробаскета-2022 Хорватия — Украина Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

«Я собирался забить штрафной, но мяч выскользнул. Это был сложный матч, с нашей стороны были как хорошие, так и плохие моменты. Во второй четверти мы позволили им вернуться в игру. Но главное — это победа, с ней в наших руках мы выходим в плей-офф в Берлине.



Противники в плей-офф? С кем бы мы ни играли, будет непросто. Сербы — фавориты, а финны и поляки показали, что они способны нас обыграть и с ними будет непросто. Но сейчас у нас достаточно ресурсов, чтобы пройти в 1/8 финала».



Но верить Бояну на слово не стоит. Если пересмотреть момент, то можно заметить, что ничего там не выскользнуло – защитник попросту целился точно в дужку.

После этого его команда перестала атаковать кольцо соперника, да ещё и предположительно пыталась договориться со сборной Украины, чтобы ни те ни другие на последних секундах очков не набирали. Хотя украинцы всё равно провели комбинацию в нападении, которая, само собой, никакого сопротивления от хорватов не встретила. В общем, в концовке сборная Хорватии открыто поддавалась. Но зачем?



После встречи с Украиной хорваты занимали второе место в группе, а украинцы – третье, так как они уступают по итоговой разнице очков («+16» против «+20»). Но этот расклад неокончательный, ведь свой последний матч на групповом этапе ещё не провели итальянцы. Им предстояло встретиться с аутсайдером – сборной Великобритании, которая на Евробаскете-2022 не одержала ни одной победы. И в случае победы Италии между ней, Украиной и Хорватией было бы полное равенство. У всех по восемь очков, по три победы и два поражения. При этом итальянцы проиграли украинцам, украинцы – хорватам, а хорваты – итальянцам. И, согласно регламенту турнира, в этой ситуации итоговое расположение команд в таблице определяет разница очков в матчах исключительно между этими тремя сборными.

Матч Евробаскета-2022 Хорватия — Украина Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Так что суммарная разница очков, по которой хорваты опережают украинцев, никакой роли уже не играет. В тройке Италия, Хорватия и Украина расклад теперь выглядит следующим образом:

Италия – «-6» в матчах с Украиной и Хорватией (154:160);

Хорватия – «0» в матчах с Италией и Украиной (166:166);

Украина – «+6» в матчах с Хорватией и Италией (169:163).

Именно эти цифры будут определяющими при равенстве очков. Таким образом, итальянцы остаются четвёртыми, хорваты – третьими, а Украина выходит на второе место в группе. Оставалось только надеяться, что Италия не проиграет Великобритании. Но почему команда Дамира Мулаомеровича так уж хочет отдать вторую строчку Украине?

Лука Дончич. Этим всё сказано. Хорваты всеми силами пытаются избежать встречи с его Словенией раньше, чем в финале чемпионата. Ведь команде, которая займёт второе место в их группе C, может не посчастливиться сыграть с фаворитами турнира уже на стадии четвертьфинала. В 1/8 словенцы встретятся с Бельгией и в случае победы выйдут на победителя противостояния С2 – D3. И если многоходовочка хорватов сработает, то так называемой C2 станет именно сборная Украины. А вот команда, занявшая третье место в группе, в случае выхода в четвертьфинал получит соперника попроще – Литву или Испанию.

Но план Хорватии небезупречен. Во-первых, в четвертьфинал ещё надо выйти. Во-вторых, в 1/8 финала команда могла нарваться на самого неприятного соперника из возможных – Сербию Николы Йокича. Даже если коллектив Мулаомеровича займёт заветное третье место в группе, в случае поражения сербов от Польши именно они станут первыми соперниками хорватов в решающей стадии. Но это, конечно, очень маловероятно.

Зато игрок сборной Хорватии Иван Рамляк подтвердил, что накануне матча в команде действительно подумывали, как упростить себе жизнь в 1/8 финала.

«Конечно, такие разговоры между нами были. Тем не менее о том, кто нас ждёт в 1/8 финала, мы сможем говорить только тогда, когда все матчи группового этапа будут завершены, ведь так?» — сказал он.

Работает ли в итоге план Хорватии? Справедливости ради да. Пока работает. Получилось ли у них реализовать его, не привлекая лишнего внимания? Нет. То, что команда устроила в концовке матча с Украиной, противоречит всем спортивным принципам. Бросать уже выигранную игру, чтобы получить соперника попроще на следующей стадии… Звучит так себе. С другой стороны, раз уж можно избежать встречи с фаворитами, почему бы не воспользоваться шансом? Так или иначе, кто будет ждать хорватов на следующей стадии, пока неизвестно. Как и то, будут ли к команде применены какие-либо санкции со стороны ФИБА. Посмотрим, накажут ли сборную Хорватии за такие хитрости.