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Сборная Литвы проиграла Испании в 1/8 финала и вылетела с Евробаскета-2022

Половина сборной Литвы весной сбежала из России. Отдых не спас от провала на Евробаскете
Марат Арасланов
Сборная Литвы проиграла Испании
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Причины провала прибалтийской сборной.

Литва проиграла Испании в 1/8 финала и отправляется домой. Тяжелейшее поражение прибалтов на Евробаскете, который они собирались выиграть. Ну или как минимум бороться за медали. В итоге литовцы одержали всего две победы в шести матчах, обыграв далеко не самые грозные команды Венгрии и Боснии и Герцеговины.

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Сразу стоит оговориться, что матчи Литвы автору этих строк приходилось смотреть со смешанными чувствами. С одной стороны, литовцев всегда хочется поддерживать. Страна, которая в хорошем смысле болеет баскетболом и собирает мощные составы на любой турнир, достойна уважения. Более того, почти с половиной игроков и тренеров мы знакомы лично. Максвитис, Кузминскас, Григонис, Жукаускас — все эти игроки ещё год назад спокойно играли в Единой лиге ВТБ.

Сборная Литвы на Евробаскете-2022

Сборная Литвы на Евробаскете-2022

Фото: DeFodi Images via Getty Images

Но весной литовцы быстро собрали вещи и очень оперативно покинули Россию. Некоторые буквально сбегали, толком не попрощавшись с клубом. А кто-то ещё и добавлял оскорбления в приватных беседах с партнёрами. Получилось некрасиво. Но как есть.

В итоге Кузминскас и Григонис на турнире заметно выделялись на фоне партнёров. Их бегство из «Зенита» и ЦСКА соответственно позволило хорошенько отдохнуть, а потому их 25 очков на двоих в среднем за игру на Евробаскете выглядели солидно. Получается, что досрочное окончание сезона некоторыми игроками также пошло на пользу национальной команде.

Сборная Литвы в матче с Венгрией

Сборная Литвы в матче с Венгрией

Фото: DeFodi Images via Getty Images

Календарь

Литва попала в так называемую «группу смерти». В группе Б их соперниками стали: Словения, Франция, Германия, Венгрия и Босния и Герцеговина. И после того, как прибалты начали турнир с 0-3, стало понятно, что выйти дальше они могут только с четвёртого места. Что в итоге и произошло. Но на битвы со Словенией, Францией и Германией было потрачено много сил и эмоций. В плотном графике тяжёлые матчи заставляют отдавать больше чем 100%. Возможно, именно такой ужасный старт выбил мощную Литву из колеи.

Тренер

Казис Максвитис поработал во многих литовских командах, прежде чем получил предложение от «Пармы». В Перми он не хватал звёзд с неба, но получил предложение от литовской федерации баскетбола, которая разглядела тренерский талант. С пермской командой он вышел в плей-офф Единой лиги и в «Финал четырёх» Кубка ФИБА.

Но «Парма» и сборная Литвы — это две большие разницы. Уровень давления абсолютно иной. Если пермский коллектив (при всём уважении) почти во всех матчах выступает в качестве андердога, то, имея в составе Валанчюнаса и Сабониса, ты автоматически повышаешь уровень общественных ожиданий.

Сборная Литвы в матче 1/8 финала с Испанией

Сборная Литвы в матче 1/8 финала с Испанией

Фото: DeFodi Images via Getty Images

И сделать из этой связки рабочее оружие Максвитис не смог. Валанчюнас и Сабонис в первых двух матчах стали худшим дуэтом в составе Литвы, но показательный момент случился в четвёртой четверти важнейшего матча 1/8 финала с Испанией. Тогда Максвитис почему-то решил убрать Валанчюнаса с паркета и благополучно забыл про него.

В матче на вылет с Испанией Валанчюнас сыграл всего 21 минуту (только с Венгрией было меньше, но там была уверенная победа Литвы) и четыре раза атаковал кольцо, набрав пять очков. Хотя три поражения в концовках на групповой стадии также красноречиво говорят о Максвитисе, которому явно недоставало опыта больших команд и больших турниров.

Разыгрывающие

На чемпионат Европы Литва взяла двух основных разыгрывающих — Рокаса Йокубайтиса и Лукаса Лекавичюса. Казалось, что задняя линяя укомплектована неплохо, но проблемы с организацией атаки стали появляться с первого матча. Оказалось, что оба номинальных плеймейкера очень любят атаковать сами, оставляя без мяча партнёров. Порой это выглядело максимально странно.

Литовцы пытаются остановить проход Горана Драгича

Литовцы пытаются остановить проход Горана Драгича

Фото: DeFodi Images via Getty Images

Болтовня

«Я вообще не чувствую никакого напряжения в этом чемпионате. Я рад, что могу играть в баскетбол. Прихожу на матч и отдаю всего себя. Боснийская команда жёсткая, сильная, но у них много дыр. У них есть один разыгрывающий, который, вероятно, вырос в Боснии и играет в определённом стиле. Перед матчем несколько раз просмотрим видео, составим план. Будет трудно, будет жёсткий бой — боснийцам будет жарко. Будет война, и мы пойдём воевать. У них действительно хорошая национальная команда», — это цитата Марюса Григониса перед матчем с Боснией.

И здесь прекрасно всё. Уместить в одном комментарии оскорбление натурализованного игрока боснийцев Джона Роберсона, сравнить баскетбол с войной и подчеркнуть своё отношение к делу — выполнено. Браво, Марюс!

За время игры в ЦСКА литовский защитник, скорее всего, забыл, сколько времени в Литве провёл Домантас Сабонис, который приезжал в Прибалтику только на чуть-чуть, а большую часть своей жизни провёл в США и в Испании.

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