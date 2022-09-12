Половина сборной Литвы весной сбежала из России. Отдых не спас от провала на Евробаскете

Литва проиграла Испании в 1/8 финала и отправляется домой. Тяжелейшее поражение прибалтов на Евробаскете, который они собирались выиграть. Ну или как минимум бороться за медали. В итоге литовцы одержали всего две победы в шести матчах, обыграв далеко не самые грозные команды Венгрии и Боснии и Герцеговины.

Сразу стоит оговориться, что матчи Литвы автору этих строк приходилось смотреть со смешанными чувствами. С одной стороны, литовцев всегда хочется поддерживать. Страна, которая в хорошем смысле болеет баскетболом и собирает мощные составы на любой турнир, достойна уважения. Более того, почти с половиной игроков и тренеров мы знакомы лично. Максвитис, Кузминскас, Григонис, Жукаускас — все эти игроки ещё год назад спокойно играли в Единой лиге ВТБ.

Сборная Литвы на Евробаскете-2022 Фото: DeFodi Images via Getty Images

Но весной литовцы быстро собрали вещи и очень оперативно покинули Россию. Некоторые буквально сбегали, толком не попрощавшись с клубом. А кто-то ещё и добавлял оскорбления в приватных беседах с партнёрами. Получилось некрасиво. Но как есть.

В итоге Кузминскас и Григонис на турнире заметно выделялись на фоне партнёров. Их бегство из «Зенита» и ЦСКА соответственно позволило хорошенько отдохнуть, а потому их 25 очков на двоих в среднем за игру на Евробаскете выглядели солидно. Получается, что досрочное окончание сезона некоторыми игроками также пошло на пользу национальной команде.

Сборная Литвы в матче с Венгрией Фото: DeFodi Images via Getty Images

Календарь

Литва попала в так называемую «группу смерти». В группе Б их соперниками стали: Словения, Франция, Германия, Венгрия и Босния и Герцеговина. И после того, как прибалты начали турнир с 0-3, стало понятно, что выйти дальше они могут только с четвёртого места. Что в итоге и произошло. Но на битвы со Словенией, Францией и Германией было потрачено много сил и эмоций. В плотном графике тяжёлые матчи заставляют отдавать больше чем 100%. Возможно, именно такой ужасный старт выбил мощную Литву из колеи.

Тренер

Казис Максвитис поработал во многих литовских командах, прежде чем получил предложение от «Пармы». В Перми он не хватал звёзд с неба, но получил предложение от литовской федерации баскетбола, которая разглядела тренерский талант. С пермской командой он вышел в плей-офф Единой лиги и в «Финал четырёх» Кубка ФИБА.

Но «Парма» и сборная Литвы — это две большие разницы. Уровень давления абсолютно иной. Если пермский коллектив (при всём уважении) почти во всех матчах выступает в качестве андердога, то, имея в составе Валанчюнаса и Сабониса, ты автоматически повышаешь уровень общественных ожиданий.

Сборная Литвы в матче 1/8 финала с Испанией Фото: DeFodi Images via Getty Images

И сделать из этой связки рабочее оружие Максвитис не смог. Валанчюнас и Сабонис в первых двух матчах стали худшим дуэтом в составе Литвы, но показательный момент случился в четвёртой четверти важнейшего матча 1/8 финала с Испанией. Тогда Максвитис почему-то решил убрать Валанчюнаса с паркета и благополучно забыл про него.

В матче на вылет с Испанией Валанчюнас сыграл всего 21 минуту (только с Венгрией было меньше, но там была уверенная победа Литвы) и четыре раза атаковал кольцо, набрав пять очков. Хотя три поражения в концовках на групповой стадии также красноречиво говорят о Максвитисе, которому явно недоставало опыта больших команд и больших турниров.

Разыгрывающие

На чемпионат Европы Литва взяла двух основных разыгрывающих — Рокаса Йокубайтиса и Лукаса Лекавичюса. Казалось, что задняя линяя укомплектована неплохо, но проблемы с организацией атаки стали появляться с первого матча. Оказалось, что оба номинальных плеймейкера очень любят атаковать сами, оставляя без мяча партнёров. Порой это выглядело максимально странно.

Литовцы пытаются остановить проход Горана Драгича Фото: DeFodi Images via Getty Images

Болтовня

«Я вообще не чувствую никакого напряжения в этом чемпионате. Я рад, что могу играть в баскетбол. Прихожу на матч и отдаю всего себя. Боснийская команда жёсткая, сильная, но у них много дыр. У них есть один разыгрывающий, который, вероятно, вырос в Боснии и играет в определённом стиле. Перед матчем несколько раз просмотрим видео, составим план. Будет трудно, будет жёсткий бой — боснийцам будет жарко. Будет война, и мы пойдём воевать. У них действительно хорошая национальная команда», — это цитата Марюса Григониса перед матчем с Боснией.

И здесь прекрасно всё. Уместить в одном комментарии оскорбление натурализованного игрока боснийцев Джона Роберсона, сравнить баскетбол с войной и подчеркнуть своё отношение к делу — выполнено. Браво, Марюс!

За время игры в ЦСКА литовский защитник, скорее всего, забыл, сколько времени в Литве провёл Домантас Сабонис, который приезжал в Прибалтику только на чуть-чуть, а большую часть своей жизни провёл в США и в Испании.