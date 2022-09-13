Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Обзор четвертьфинального матча Евробаскета-2022 Испания — Финляндия

Испанцы — в полуфинале Евробаскета! «Самый сложный соперник» Маркканен не спас Финляндию
Арина Ершова
Испанцы – в полуфинале Евробаскета!
Комментарии
Скариоло не зря готовился к матчу с финнами.

На Евробаскете-2022 состоялся первый четвертьфинальный матч. За путёвку в полуфинал боролись Испания и Финляндия – настоящее открытие турнира. В первой половине казалось, что финская команда может сотворить настоящую сенсацию, выбив испанцев во втором матче плей-офф. Но сборная Испании на то и сборная Испании, чтобы на классе совершить камбэк с «+15» и обеспечить себе место в топ-4 чемпионата Европы.

Половина сборной Литвы весной сбежала из России. Отдых не спас от провала на Евробаскете Половина сборной Литвы весной сбежала из России. Отдых не спас от провала на Евробаскете
Вау! Тренер Италии устроил шоу из своего удаления. Это помогло обыграть мощную Сербию Вау! Тренер Италии устроил шоу из своего удаления. Это помогло обыграть мощную Сербию

В 1/8 стадии финала испанцы в овертайме одолели сборную Литвы – 102:94. А вот соперником Финляндии была национальная команда Хорватии во главе с Бояном Богдановичем, которую подопечные Ласси Туови победили со счётом 94:86. В той встрече финский бигмен «Юты» Лаури Маркканен, уже ставший одной из главных звёзд этого Евробаскета, набрал аж 43 очка. Это восьмой лучший результат в истории турнира. Испанцам пришлось хорошенько подготовиться ко встрече с его командой – в этом признался главный тренер команды Серджио Скариоло.

Лоренцо Браун в атаке

Лоренцо Браун в атаке

Фото: fiba.basketball

«С учётом того, как он играет, это самый сложный соперник, к которому мне приходилось готовиться. Вопрос не столько в защите против Маркканена, сколько в защите против всей команды, в которой помимо Сасу Салина и Петтери Копонена, обладающих выдающимися способностями, есть много шутеров.

Вообще, многие их игроки бросают трёхочковые. Их нужно опекать и делать это очень грамотно и очень осторожно. Когда нужно покрыть такую большую часть площадки, задача игроков всегда усложняется. Особенно в том плане, что им нельзя отвлекаться и тратить силы на ненужную помощь, засасываться в краску, если в этом нет необходимости. Это требует очень высокого уровня концентрации», – сказал специалист.

На сегодняшний матч Маркканен и Салин вышли в стартовой пятёрке вместе с Шоном Хаффом, Эдоном Маджуни и Микаэлем Янтоненом. Против них Скариоло выпустил Лоренцо Браун, Хаби Лопеса-Аростеги, Вилли Эрнангомеса, Хоэлем Паррой и Хайме Прадильей.

Счёт в матче открыл Вилли Эрнангомес, оформивший лэй-ап после выигранного вбрасывания мяча. Испанцы быстро набрали восемь очков, доведя своё преимущество до «+6», но к середине отрезка заметно замедлились. Финны попросту были гораздо быстрее и предсказуемо перебросали соперника из-за дуги. Таким образом им удалось не только сравнять, но и быстро повести в счёте. Подопечные Скариоло не набирали очков почти три минуты. За это время Финляндия и без Маркканена увеличила свой отрыв сначала до восьми, а потом и до 11 очков – эффектный баззер оформил Микаэль Янтунен. В итоге команда Туови набрала аж 30 очков за четверть – 30:19.

Испания обыгрывает Финляндию на Евробаскете

Испания обыгрывает Финляндию на Евробаскете

Фото: fiba.basketball

В начале второй четверти финны продолжили забивать сумасшедшие броски и давить соперника, доведя разницу в счёте до «+15». Но затем сборная Испании наконец начала подбирать, двигать мяч и хоть немного преобразилась в нападении (Вилли Эрнангомес набрал 13 очков за первую половину), а зонная оборона позволила остановить пару-тройку атак оппонентов. Этого оказалось достаточно, чтобы набрать пять безответных очков в концовке и выиграть второй отрезок, получившийся для испанцев более результативным, чем первый – 24:22. Однако по итогам первых 20 минут преимущество всё равно оставалось за финнами – на большой перерыв команды уходили со счётом 52:43. Впервые в XXI-м веке испанцы пропустили больше 50 очков за первую половину в мате Евробаскета!

Однако после перерыва испанцы моментально вернулись в игру, выдав рывок 8:1. Финны быстро растеряли всё своё преимущество, и за пять минут игрового времени набрали всего шесть очков. Так, к середине отрезка подопечным Серджио Скариоло удалось сначала сравнять счёт, а потом и выйти вперёд. Финляндия слишком легко теряла мяч, да и оборона испанцев выглядела гораздо лучше, чем в первой и второй четвертях. Вилли Эрнангомес продолжил атаковать соперника, преодолев отметку в 25 набранных очков. А вот 21 очко и 8 подборов Маркканена не помогли команде Туови. К заключительной десятиминутке команды подходили со счётом 69:73.

Радость испанской команды после выхода в полуфинал Евробаскета

Радость испанской команды после выхода в полуфинал Евробаскета

Фото: fiba.basketball

Несмотря на это, в четвёртой четверти финны не дали сопернику закрепить преимущество. И хотя испанцы наконец-то начали забивать из-за дуги, команда Туови активно прессинговала соперника, набирала очки второго шанса и оставалась в игре. Однако в концовке вдруг разыгрался ветеран Руди Фернандес, вместе с Дарио Брисуэлой вколотивший несколько трёхочковых. К ним также подключились и Лоренцо Браун с Альберто Диазом. В итоге на последней минуте преимущество испанцев достигло двузначной отметки. Команда Скариоло одержала победу, отыгравшись с «+15» – 100:90. Теперь Испания сыграет в полуфинале турнира, а Финляндия отправляется домой.

ЧЕ-2022 (м). 1/4 финала
13 сентября 2022, вторник. 18:15 МСК
Испания
Окончен
100 : 90
Финляндия
Испания: Эрнангомес - 27, Эрнангомес - 15, Брисуэла - 14, Фернандес - 11, Браун - 10, Гаруба - 7, Диас - 6, Парра - 5, Прадилья - 3, Лопес-Аростеги - 2, Саис, Фернандес
Финляндия: Маркканен - 28, Янтунен - 18, Мадсен - 13, Салин - 11, Литтл - 6, Хафф - 5, Валтонен - 4, Копонен - 3, Маджуни - 2, Кантонен, Палми, Сеппяля

Лучшим игроком встречи стал Лаури Маркканен. У него дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов, а также три результативных передачи и два перехвата. Самым результативным в составе сборной Испании оказался Вилли Эрнангомес – на его счету 27 очков и пять подборов.

За выход в финал турнира испанцы будут бороться с победителем пары Германия – Греция. Встреча также состоится сегодня, 13 сентября. Начало – в 21:30 мск.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022