Испанцы — в полуфинале Евробаскета! «Самый сложный соперник» Маркканен не спас Финляндию

На Евробаскете-2022 состоялся первый четвертьфинальный матч. За путёвку в полуфинал боролись Испания и Финляндия – настоящее открытие турнира. В первой половине казалось, что финская команда может сотворить настоящую сенсацию, выбив испанцев во втором матче плей-офф. Но сборная Испании на то и сборная Испании, чтобы на классе совершить камбэк с «+15» и обеспечить себе место в топ-4 чемпионата Европы.

В 1/8 стадии финала испанцы в овертайме одолели сборную Литвы – 102:94. А вот соперником Финляндии была национальная команда Хорватии во главе с Бояном Богдановичем, которую подопечные Ласси Туови победили со счётом 94:86. В той встрече финский бигмен «Юты» Лаури Маркканен, уже ставший одной из главных звёзд этого Евробаскета, набрал аж 43 очка. Это восьмой лучший результат в истории турнира. Испанцам пришлось хорошенько подготовиться ко встрече с его командой – в этом признался главный тренер команды Серджио Скариоло.

Лоренцо Браун в атаке Фото: fiba.basketball

«С учётом того, как он играет, это самый сложный соперник, к которому мне приходилось готовиться. Вопрос не столько в защите против Маркканена, сколько в защите против всей команды, в которой помимо Сасу Салина и Петтери Копонена, обладающих выдающимися способностями, есть много шутеров.



Вообще, многие их игроки бросают трёхочковые. Их нужно опекать и делать это очень грамотно и очень осторожно. Когда нужно покрыть такую большую часть площадки, задача игроков всегда усложняется. Особенно в том плане, что им нельзя отвлекаться и тратить силы на ненужную помощь, засасываться в краску, если в этом нет необходимости. Это требует очень высокого уровня концентрации», – сказал специалист.



На сегодняшний матч Маркканен и Салин вышли в стартовой пятёрке вместе с Шоном Хаффом, Эдоном Маджуни и Микаэлем Янтоненом. Против них Скариоло выпустил Лоренцо Браун, Хаби Лопеса-Аростеги, Вилли Эрнангомеса, Хоэлем Паррой и Хайме Прадильей.

Счёт в матче открыл Вилли Эрнангомес, оформивший лэй-ап после выигранного вбрасывания мяча. Испанцы быстро набрали восемь очков, доведя своё преимущество до «+6», но к середине отрезка заметно замедлились. Финны попросту были гораздо быстрее и предсказуемо перебросали соперника из-за дуги. Таким образом им удалось не только сравнять, но и быстро повести в счёте. Подопечные Скариоло не набирали очков почти три минуты. За это время Финляндия и без Маркканена увеличила свой отрыв сначала до восьми, а потом и до 11 очков – эффектный баззер оформил Микаэль Янтунен. В итоге команда Туови набрала аж 30 очков за четверть – 30:19.

Испания обыгрывает Финляндию на Евробаскете Фото: fiba.basketball

В начале второй четверти финны продолжили забивать сумасшедшие броски и давить соперника, доведя разницу в счёте до «+15». Но затем сборная Испании наконец начала подбирать, двигать мяч и хоть немного преобразилась в нападении (Вилли Эрнангомес набрал 13 очков за первую половину), а зонная оборона позволила остановить пару-тройку атак оппонентов. Этого оказалось достаточно, чтобы набрать пять безответных очков в концовке и выиграть второй отрезок, получившийся для испанцев более результативным, чем первый – 24:22. Однако по итогам первых 20 минут преимущество всё равно оставалось за финнами – на большой перерыв команды уходили со счётом 52:43. Впервые в XXI-м веке испанцы пропустили больше 50 очков за первую половину в мате Евробаскета!

Однако после перерыва испанцы моментально вернулись в игру, выдав рывок 8:1. Финны быстро растеряли всё своё преимущество, и за пять минут игрового времени набрали всего шесть очков. Так, к середине отрезка подопечным Серджио Скариоло удалось сначала сравнять счёт, а потом и выйти вперёд. Финляндия слишком легко теряла мяч, да и оборона испанцев выглядела гораздо лучше, чем в первой и второй четвертях. Вилли Эрнангомес продолжил атаковать соперника, преодолев отметку в 25 набранных очков. А вот 21 очко и 8 подборов Маркканена не помогли команде Туови. К заключительной десятиминутке команды подходили со счётом 69:73.

Радость испанской команды после выхода в полуфинал Евробаскета Фото: fiba.basketball

Несмотря на это, в четвёртой четверти финны не дали сопернику закрепить преимущество. И хотя испанцы наконец-то начали забивать из-за дуги, команда Туови активно прессинговала соперника, набирала очки второго шанса и оставалась в игре. Однако в концовке вдруг разыгрался ветеран Руди Фернандес, вместе с Дарио Брисуэлой вколотивший несколько трёхочковых. К ним также подключились и Лоренцо Браун с Альберто Диазом. В итоге на последней минуте преимущество испанцев достигло двузначной отметки. Команда Скариоло одержала победу, отыгравшись с «+15» – 100:90. Теперь Испания сыграет в полуфинале турнира, а Финляндия отправляется домой.

Лучшим игроком встречи стал Лаури Маркканен. У него дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов, а также три результативных передачи и два перехвата. Самым результативным в составе сборной Испании оказался Вилли Эрнангомес – на его счету 27 очков и пять подборов.



За выход в финал турнира испанцы будут бороться с победителем пары Германия – Греция. Встреча также состоится сегодня, 13 сентября. Начало – в 21:30 мск.