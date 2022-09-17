Франция или Испания? Кто станет чемпионом Европы

Перед стартом Евробаскета «Чемпионат» проводил опрос среди своих читателей. Нужно было выбрать команду, которая с большей долей вероятности стала бы победителем континентального первенства. Неудивительно, что явным фаворитом с большим отрывом была выбрана Сербия — 38%. После голоса распределились примерно поровну. Испания и Словения получили по 13%, а Франция – 10%.

Скажем честно, автор этих строк тоже не особо видел французов и испанцев в финальном матче. И вот почему.

Смена поколений и отсутствие звёзд

Испанцы в 2019 году победили на Кубке мира в Китае, выиграв в финале у команды-открытия того мирового первенства — Аргентины. И вот в 2022 году на Евробаскет из того состава уже не приехали: Серхио Юль, Марк Газоль, Хоакин Колом, Виктор Клавер, Рики Рубио. Испанцы не имели явно выраженной звезды, а потому возникали вопросы о том, кто будет брать инициативу в свои руки в самые важные моменты.

Сборная Испании на Евробаскете-2022 Фото: Maja Hitij/Getty Images

Франция звёзд в составе имела. Руди Гобер и Эван Фурнье этого статуса точно достойны. Но отсутствие Де Коло, Батюма и Нтиликины сказывалось. Особенно в первых матчах, когда команда Венсана Колле самоустранялась и не знала, как действовать дальше на обеих сторонах площадки.



Французы до финального матча не могли убедить своей игрой. В стартовом матче они по всем статьям проиграли Германии, а после в группе потерпели и второе поражение, уступив Луке Дончичу и Словении.

Мистическое везение

Путь французов вполне мог закончиться в самом начале плей-офф. Уже в 1/8 финала они были одной ногой на рейсе, который довёз бы их из Берлина до Парижа. Тогда Джеди Осман простил французов, промахнувшись дважды с линии при счёте 77:75 за 12,5 секунды до финальной сирены. Но на этом удивительные спасения сборной Франции не закончились!

Франция в матче с Италией Фото: Maja Hitij/Getty Images

Все мы знаем поговорку про два снаряда, которые не должны падать в одну лунку. Но это точно не про Колле и его парней. Они уже отдали четвертьфинальную встречу Италии, когда Симоне Фонтеккио оставалось только забить два штрафных за 16,3 секунды до конца матча при счёте 77:75. Но он промахнулся, а после случился овертайм. Мистика какая-то!

Характер

Сборная Испании абсолютно тренерская и управляемая. Здесь есть место подвигам, сродни тому перформансу, который устроил Лоренцо Браун в матче с Литвой, но Серджо Скариоло (теперь можно говорить уверенно) удалось собрать коллектив бойцов. Во всех трёх играх на вылет испанцы горели по ходу матча с двузначной разницей, но неизменно находили в себе силы, чтобы заходить в концовку и забирать её.

Испания на Евробаскете-2022 Фото: Maja Hitij/Getty Images

Фаворит

Определить фаворита перед финалом очень сложно. Франция чуть свежее, поскольку потратила минимум сил в игре с Польшей, закончив встречу с рекордной разницей. «+41» — столько на чемпионатах Европы ещё никто не побеждал. Последний раз сборная СССР обыгрывала Польшу «+40», но это было полвека назад.



За испанцев говорит ритм, в который вошла команда Скариоло. Они разнообразны, не зависят от настроения лидера, могут изменяться тактически и одинаково опасны как в атаках издали, так и из-под кольца.

Сборная Франции на Евробаскете-2022 Фото: Maja Hitij/Getty Images

«Я здесь для того, чтобы побеждать. Моя цель — золотая медаль, только победа на турнире меня устроит. Чтобы добиться этого, я стремлюсь стать лучше. Верю в то, что наша команда достаточно хороша, чтобы решать такие задачи. Осталось обыграть Польшу и выиграть ещё один матч, после этого я буду счастлив. Очень важно продолжать в себя верить. Мне кажется, мы прибавляем матч от матча. Понятно, что ошибок не избежать, но мы можем на них учиться, что и происходит», — это слова Руди Гобера. Один из самых дорогих центровых планеты рвётся к золотой медали, но для этого ему придётся обыграть братьев Эрнангомесов.



Финальный матч Евробаскета между Испанией и Францией начнётся в 21:30 по московскому времени.