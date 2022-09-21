Испания — король Европы! Пять главных моментов Евробаскета-2022

Евробаскет-2022 уже в истории. Сразу четыре страны принимали турнир, который должен был стать самым ярким в истории. Таким он, наверное, стал. Но были нюансы, которые чуть испортили впечатления. И как-то уже совсем тяжело представлять, что вообще-то в одной из групп было место сборной России, завоёванное ею в отборе. Очень любопытно было бы посмотреть на команду Зорана Лукича и узнать, на что она была бы способна в одной группе с будущими чемпионами. Но этого не случилось. Поэтому здесь и сейчас вспомним пять ярких моментов прошедшего Евробаскета.

Испания!

Испанцы в очередной раз взяли главный трофей континента, доказав, что их баскетбольная школа действительно самая успешная в Старом Свете. И дело здесь не только в самом титуле и кубке, который они подняли над головой. Да, команда Серджо Скариоло приехала на Евробаскет в статусе действующего победителя Кубка мира. Но только представьте, за два года состав изменился более чем наполовину! И ничего — нашлись новые герои.

Сборная Испания прибавляла от матча к матчу на Евробаскете Фото: fiba.basketball

Перед стартом турнира только очень смелые эксперты в своих ответах на вопрос о потенциальном победителе упоминали испанцев. Казалось, что Евробаскетом обязаны править настоящие звёзды. Дончич, Адетокунбо, Шрёдер, Гобер, Сабонис, Маркканен — кто-то из них. Но всё оказалось проще.

Команда-звезда — это про Испанию. Здесь был опыт, были желание, страсть, азарт, амбиции и тренерский гений в лице Серджо Скариоло. Итальянский специалист на роль основного разыгрывающего взял Лоренцо Брауна. Не самый очевидный выбор до начала турнира, но кто об этом вспомнит после 1/8 финала с литовцами, когда именно бывший защитник УНИКСа вытащил будущих чемпионов в овертайме.



Главный показатель испанцев перед финальным матчем — во всех матчах плей-офф они «горели» 10 и больше очков, но неизменно побеждали. Уже по ходу турнира они обрели характер, а отсутствие звёзд на бумаге позволяло становиться звёздами каждому в отдельно взятом матче и эпизоде.

Звёзды

Уже перед стартом турнира стало понятно, что почти все главные звёзды стран будут играть. Представить сборную Словении без Дончича и Драгича можно, но лучше не надо. Как и Грецию без Янниса Адетокунбо. Важный момент — тренеры национальных команд абсолютно точно понимали свою задачу и не мешали творить лидерам. Лука установил снайперский рекорд Евробаскета XXI века, настреляв 47 очков в кольцо сборной Франции, и вряд ли кто-то внутри команды был против такой активности Дончича.

Лука Дончич Фото: fiba.basketball

Арбитры тоже обращали внимание на статус, как будто даже стараясь уберечь звёзд от чрезмерного давления. Нравилось это далеко не всем, но тенденция понятна — ФИБА очень хочет, чтобы главные звёзды приезжали и определяли лучшего не только по ту сторону океана, но и здесь, дома.



Тот факт, что в итоге победу одержала сборная без единой звезды, немного удивляет, но не настораживает. По большому счёту никто из звёзд турнир не провалил, не скандалил, бился за свою сборную и домой может вернуться с гордо поднятой головой.

Литва — разочарование

Одно из главных разочарований турнира — сборная Литвы. Традиционно сильная прибалтийская сборная привезла на турнир очень сбалансированный состав. Да, здесь не было классического разыгрывающего, но Йокубайтис и Лекавичюс прибыли на турнир в отличной форме и были готовы набирать очки, помогая также в организации атаки. Вдобавок ко всему успели отдохнуть Марюс Григонис и Миндаугас Кузминскас. Оба досрочно завершили сезон, покинув российские ЦСКА и «Зенит» соответственно.

Удивление Йонаса Валанчюнаса Фото: fiba.basketball

Но проблемы литовцев начались с первого матча. Главный тренер Казис Максвитис так и не понял, как использовать пару центровых Сабонис — Валанчюнас. А в защите прибалты порой совершали необъяснимые провалы, которые привели к нескольким поражениям в концовках матчей.

Судейство

О судействе Евробаскета «Чемпионат» писал очень подробно. На турнире забывали пробить штрафной после технического фола и даже «крали» 22 секунды в концовке. Игроки тоже не стеснялись высказывать свои эмоции и претензии людям со свистками.

Однако уже в плей-офф, когда матчей стало гораздо меньше, количество ошибок также снизилось. Работой в плей-офф арбитрам удалось переключить внимание с себя на спортивные интриги и красоту баскетбола.



Проблема ФИБА остаётся неизменной. Из-за продолжающегося конфликта с Евролигой Международная федерация баскетбола попросту потеряла топовых судей, предпочитающих более выгодные условия конкурента. Впервые разницу в уровне работы судей Евролиги и ФИБА общественность увидела на Кубке мира – 2019, а нынешний Евробаскет ещё раз подсветил проблему.

Италия — сенсация

Главная сенсация турнира — Италия. Команда перед турниром потеряла из-за серьёзной травмы главную звезду — Данило Галлинари. Мало кто верил в то, что команде Джанмарко Поццекко вообще удастся выйти из группы. Молодой и не очень опытный тренер и его совсем не звёздная команда, где на ведущих ролях заслуженные ветераны европейского баскетбола.

Эмоции главного тренера Италии Джанмарко Поццекко Фото: Pedja Milosavljevic/DeFodi Images via Getty Images

Итальянцы в итоге вышли в плей-офф, но уже в первой стадии попали на Сербию — главного фаворита Евробаскета. Балканская команда не просто шла без поражений, она сметала всех со своего пути. Самый ценный игрок НБА двух последних сезонов Никола Йокич руководил атакой, а остальные выполняли роли, которые им раздал Светислав Пешич.

Но матч с итальянцами стал сказкой, которую можно будет экранизировать. Поццекко на ровном месте получил второй технический фол, но устроил настоящий концерт перед тем, как проследовать в раздевалку. Именно это представление стало прологом феноменального рывка Италии, которая в какой-то момент матча вообще забыла, как промахиваться. Сербы были деморализованы и проиграли этот матч задолго до финальной сирены.