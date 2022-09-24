Новые команды, тренеры и легионеры. Что нужно знать о новом сезоне Лиги ВТБ?

До старта нового сезона Единой лиги ВТБ остаётся меньше двух недель. И этот турнир, как и многие другие, в последние месяцы претерпел существенные изменения. Чего ждать от нового чемпионата? Что нужно знать в преддверии его начала? Рассказываем о главных событиях, произошедших в Лиге ВТБ в это межсезонье.

Состав участников

Летом в Лиге ВТБ был утверждён обновлённый состав участников. Ещё в ходе минувшего сезона турнир покинули польская «Зелена-Гура» и эстонский «Калев», и, чтобы не сокращать количество команд, вместо них было решено пригласить два клуба из Суперлиги. На повышение в классе претендовали сразу несколько коллективов, но в итоге Совет Лиги сделал выбор в пользу «Самары» и московской МБА.

Обе этих команды впервые в своей истории сыграют в Единой лиге. В прошлом сезоне «Самара» финишировала на пятой строчке в регулярном чемпионате первого дивизиона (с балансом побед и поражений 17–11) и вышла в полуфинал чемпионата, где уступила будущему победителю, «Уралмашу». Правда, от прошлогоднего состава осталась только память. В качестве главного тренера пришёл бывший наставник сборной России Сергей Базаревич, который решил сделать упор на молодых россиян и опытных американцев.

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич и защитник Кей Си Риверс Фото: БК «Самара»

МБА же выступила в Суперлиге менее успешно, но после получения заветного пропуска в Единую лигу также переформатировала состав, добавив как опытных игроков (Евгений Воронов, Евгений Валиев, Антон Пушков), так и молодых российских талантов (Александр Хоменко, Илья Платонов, Андрей Лопатин). Пожалуй, главная трансферная победа москвичей — подписание контракта с опытным российским тренером Василием Карасёвым.

Василий Карасёв — главный тренер ПБК МБА Фото: ПБК МБА

Свои первые матчи на турнире обе команды проведут 3 октября: соперником «Самары» станет ЦСКА, а МБА отправится на выезд к «Локомотиву-Кубань».

Отъезд легионеров

Увы, и в межсезонье зарубежные игроки продолжили покидать российские клубы, отстранённые от международных соревнований. В ЦСКА, например, с прошлого сезона остались только Каспер Уэйр и Никола Милутинов. В «Зените» формально числится один лишь Тайсон Картер, но и тот уехал в аренду в «Уникаху». Из УНИКСа же ушли вообще все легионеры, выступавшие за команду в сезоне-2021/2022. И пострадали, конечно, не только три топовых коллектива, но и все команды – участницы Лиги ВТБ.

При этом целиком восполнить потери клубам уже не удастся. И не только потому, что звёздные игроки не захотят ехать в Россию, пока наши команды не выступают на европейской арене. В руководстве Единой лиги ужесточили лимит – допустимое количество легионеров в составе сократили с восьми до шести. За ненадобностью также упразднили лицензию, позволявшую заявлять спортсменов только на международные турниры. Хотя в Лиге ВТБ и до этого существовал лимит 6+6 на матч. Двух оставшихся легионеров можно было использовать для ротации в условиях напряжённого еврокубкового календаря. Но теперь это уже неактуально, так что российским командам придётся ограничиться всего шестью иностранцами.

Приезд легионеров

При этом приезжать в Россию зарубежным игрокам всё равно никто не запрещал, и для кого-то такой вариант продолжения карьеры остался довольно привлекательным. Вице-чемпион Европы Тома Эртель и другие французы, например, даже пожертвовали местом в национальной сборной ради переезда в Лигу ВТБ. В общем, усилиться российским клубам удалось даже в нынешней непростой ситуации. Вот кто из легионеров перебрался в наш чемпионат в это межсезонье:



ЦСКА: Ливио Жан-Шарль («Олимпиакос»), Деян Давидовац («Црвена Звезда»), Калеб Хомсли («Гамбург»), Даллас Мур («Партизан»).

УНИКС: Дарил Макон («Панатинаикос»), Джален Рейнольдс («Маккаби» Тель-Авив), Винс Хантер («Метрополитан 92»), Луи Лабери («Валенсия»), Энтони Браун («Маккаби» Ришон-ле-Цион), Ненад Димитриевич (аренда у «Валенсии»).

«Зенит»: Тома Эртель («Реал»), Джо Томассон («Манреса»), Трэй Томпкинс («Реал»), Томас Уимбуш («Нантер»), Ричард Соломон («Бахчешехир»).

«Енисей»: Орландо Коулмэн («Аполлон»).

«Парма»: Джоэл Джеймс («Анкара Колежлилер»).

«Нижний Новгород»: Джермейн Лав (ПАОК).

«Самара»: Кей Си Риверс («Хапоэль» Иерусалим), Малкольм Томас («Петким Спор»).

«Цмоки-Минск»: Зак Смит («Вюрцбург»).

«Астана»: Майкл Майерс («Сувон Соникбум»), Деондре Паркс («Залаэгерсег»).

«Автодор»: Брандон Гаррет («Ираклис»), Никола Ребич («Миттельдойчер»), Райан Ботрайт («Париж»).

Ливио Жан-Шарль Фото: ПБК ЦСКА

Эмиль Райкович — главный тренер ЦСКА

Эпоха Димитриса Итудиса в ЦСКА подошла к концу по окончании предыдущего сезона. Его команда уступила «Зениту» в финальной серии Единой лиги, после чего специалист объявил об уходе в отставку. Спустя некоторое время на его место был назначен македонец Эмиль Райкович – бывший наставник «Астаны» и саратовского «Автодора».

Эмиль Райкович Фото: ПБК ЦСКА

До этого Райкович успел поработать на родине, где возглавлял местный «Фени Индастрис», а затем отправился в Польшу. Там он тренировал «Шленск», а затем «Сталь», с которой взял серебро и бронзу внутреннего чемпионата.



«Автодор» специалист покинул ещё в начале марта, сразу после того, как его команду исключили из Кубка ФИБА-Европа. По словам агента Райковича, состоявшиеся летом переговоры с ЦСКА продлились «рекордно коротко». К тому же ради московского клуба 44-летний наставник отказал испанской «Сарагосе».

Под руководством нового тренера ЦСКА уже провёл предсезонный сбор, включая несколько товарищеских матчей, а также Кубок Кондрашина и Белова, в финале которого уступил «Зениту». Посмотрим, как москвичи начнут сезон под предводительством нового главного тренера.

Другие тренерские перестановки

Летом Единую лигу покинули не только зарубежные игроки, но и некоторые зарубежные специалисты. Зато благодаря их отъезду этой осенью в чемпионате будет сразу три главных тренера из России – Евгений Пашутин («Парма»), Сергей Базаревич («Самара») и Василий Карасёв (МБА). А у Олега Киселёва («Астана»), как и у Зорана Лукича («Нижний Новгород»), на руках имеется российский паспорт. То есть аж у пятерых главных тренеров из 12 есть российское гражданство. Неплохо, если учесть, что ещё в декабре прошлого года в Лиге ВТБ не было ни одного наставника из России.

Евгений Пашутин — главный тренер «Пармы» Фото: Единая лига ВТБ

Но иностранных специалистов в чемпионате всё равно будет больше. Вот кто возглавит оставшиеся семь команд:



ЦСКА – Эмиль Райкович (Северная Македония),

«Зенит» – Хавьер Паскуаль (Испания),

УНИКС – Велимир Перасович (Хорватия),

«Локомотив-Кубань» – Александер Секулич (Словения),

«Автодор» – Небойша Видич (Сербия),

«Енисей» – Дражен Анзулович (Хорватия),

«Цмоки-Минск» – Ростислав Вергун (Беларусь).

Презентация УНИКСа

В УНИКСе со всей серьёзностью подошли к презентации команды перед стартом нового сезона. Для болельщиков устроили целый однодневный фестиваль, в ходе которого команда представила обновлённый состав, показала новый клубный автобус, разыграла абонементы на домашние матчи, а также провела стритбольный турнир среди гостей.

Презентация УНИКСа Фото: vk.com/unicsbasket

В прошлые годы Казань не могла похвастаться какой-то выдающейся посещаемостью на матчах местной команды. Но это не значит, что любителей баскетбола там попросту нет. Ведь презентацию УНИКСа суммарно посетили аж 40 тысяч человек! Это при том, что в день презентации в городе шёл сильный дождь. Выдающийся показатель и абсолютный рекорд среди всех клубных мероприятий в Единой лиге. Видимо, в Татарстане очень ждут начала нового баскетбольного сезона. Будем надеяться, что количество зрителей на трибунах не разочарует.