Отрёкся от сборной Франции ради «Зенита». Противоречивая история Томаса Эртеля

Один из самых громких трансферов межсезонья этой осенью совершил «Зенит». В стан сине-бело-голубых перебрался действующий вице-чемпион Европы в составе сборной Франции Томас Эртель. Но не прошло и дня после перехода, как игрок оказался в центре целого международного скандала. Ведь теперь ему, скорее всего, придётся распрощаться с национальной командой!

Свою карьеру Эртель начинал на родине – во Франции. Его первым клубом стал «По-Ортез», в составе которого разыгрывающий был признан лучшим молодым игроком французского чемпионата. Но после того, как команда вылетела из высшего дивизиона, Томас перебрался в АСВЕЛ. Правда, тогда за этот коллектив он не провёл ни одного матча. Свой первый сезон он провёл в аренде в «Страсбурге», а второй – в «Аликанте». Именно там начался зарубежный этап его карьеры.

Томас Эртель Фото: NurPhoto via Getty Images

Следующие три с половиной года Эртель провёл в «Валенсии», вместе с которой дебютировал в Евролиге. Затем он перебрался в Турцию, где ещё три года отыграл за «Анадолу Эфес». С этой командой он выиграл чемпионат страны, в финале которого был признан MVP, а также стал победителем Кубков Турции и президента Турции.



В 2017 году, по окончании контракта с «Эфесом», Эртель вернулся в Испанию – подписал контракт с «Барселоной». Там он успешно отыграл два сезона, быстро став лидером, а также главным скорером и распасовщиком команды. Томас помог сине-гранатовым дважды выиграть Кубок Короля, и оба раза он был признан MVP этого турнира. Летом 2019-го игрок продлил контракт с командой на два года, но тут же получил серьёзную травму колена в матче за сборную. Он был вынужден перенести операцию и пропустить чемпионат мира, а вернулся в строй спустя целых шесть месяцев. Однако спустя всего четыре недели Эртель снова выбыл, на этот раз из-за травмы голеностопа. А прямо перед его возвращением сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Томас Эртель Фото: DeFodi Images via Getty Images

По его окончании в «Барселону» пришёл новый главный тренер – Шарунас Ясикявичюс. Специалист не видел Эртеля частью команды, и уже в декабре появились слухи о возможном уходе разыгрывающего. Тогда же произошла и крайне неприятная ситуация, которая, кажется, и стала для него последней каплей.

23 декабря «Барселона» возвращалась домой с матча Евролиги с «Анадолу Эфес». На игру в Стамбул Эртель прибыл вместе с командой, а вот обратно в Испанию добирался самостоятельно. Ведь в «Барсе» решили просто не пускать игрока на борт клубного самолёта. Почему? На тот момент ходили слухи, что Томас ведёт переговоры с турецким «Фенербахче». Во всяком случае так утверждал его агент. Но позже выяснилось, что о возможном переходе француз договаривался вовсе не с «Фенером», а с принципиальным соперником «блауграны» – мадридским «Реалом». За это игрока решили «наказать», не дав ему вернуться в Испанию вместе с командой. В итоге Эртеля, которого оставили одного в стамбульском аэропорту, «спасал» бывший одноклубник по «Эфесу» Родриг Бобуа. Он отвёз его в отель, расходы за который вроде как уже покрыла «Барселона».

После этого инцидента генеральный менеджер каталонского клуба Начо Родригес и главный тренер Шарунас Ясикявичюс вообще не хотели оставлять Эртеля в составе. В команде даже провели голосование, но все 13 одноклубников француза встали на его сторону. Однако в январе 2021-го Томас всё равно покинул «Барселону». Остаток сезона он доигрывал в АСВЕЛе, согласившись на большие финансовые уступки ради подписания контракта. С командой он стал чемпионом Франции, а уже в межсезонье наконец отправился в «Реал», с которым заключил соглашение по схеме «1+1». Но и в мадридской команде Эртель надолго не задержался.

В апреле разыгрывающего вместе с одноклубником Трэем Томпкинсом (ещё один новичок «Зенита») буквально выгнали из команды. Они и Гершон Ябуселе, напарник Томаса по сборной Франции, были наказаны за нарушение клубной дисциплины за день до матча с «Панатинаикосом» в Евролиге. Накануне встречи товарищи отправились на вечеринку в Афинах, где провели всю ночь, и вернулись в расположение команды только к утру, за несколько часов до игры. В итоге мадридцы проиграли «Пао» с минимальной разницей в счёте, а Эртель, хотя и стал самым результативным в своей команде, был исключён из состава вместе с Томпкинсом. Ябуселе же отделался только штрафом.

Однако спустя 10 дней Эртеля всё-таки вернули в команду. Вместе с «Реалом» он добрался до финала Евролиги, где сливочные уступили его бывшей команде, «Эфесу». Но в межсезонье активировать опцию в контракте игрока мадридцы не стали. Так что Томас покинул команду и сразу же начал переговоры с санкт-петербургским «Зенитом». И хотя сторонам быстро удалось прийти к соглашению, переход, осложнённый сложившейся политической ситуацией, пришлось отложить.

В начале сентября Эртелю предстояло сыграть на Евробаскете-2022. И незадолго до старта турнира во французской сборной решили отказаться от вызова игроков, имеющих на руках контракты с российскими или белорусскими клубами. Но Томас своей национальной команде был просто необходим. Его даже попросили подписать официальный документ, запрещающий переходить в команды из России, чтобы удостовериться, что защитник точно сыграет на европейском первенстве. Бумагу Эртель подписал и впоследствии успешно выступил на чемпионате Европы. Он был одним из лидеров французов, в результате занявших на турнире второе место.

Томас Эртель Фото: Euroleague Basketball via Getty Images

Финал состоялся 18 сентября, а уже спустя три дня разыгрывающий официально стал игроком «Зенита».

В сборной Франции отреагировали моментально, хоть и узнали о переходе из социальных сетей. Игроку пригрозили исключением из команды и отстранением от предстоящего чемпионата мира (а также от Олимпийских игр 2024 года) в том случае, если он будет играть за «Зенит». При этом Эртеля всё-таки могут простить, если он прекратит выступление за санкт-петербургскую команду следующим летом. Ни сам Эртель, ни «Зенит» официальных заявлений по этому поводу пока не сделали. Да и в матче Суперкубка Лиги ВТБ с ЦСКА разыгрывающий участия не принимал.

Игрок заключил с «Зенитом» соглашение по схеме «1+1». И пока непонятно, что произойдёт раньше – его предполагаемый отъезд из Санкт-Петербурга или возвращение россиян на международную спортивную арену. Будем надеяться, что вся эта ситуация с французской сборной разрешится как можно скорее и Эртель со спокойной душой дебютирует в Единой лиге ВТБ. До начала чемпионата остаётся совсем немного, и уже в начале октября мы сможем увидеть французскую звезду во всей красе.