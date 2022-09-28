«Зенит» – хорошая команда, но мы лучше». Интервью с новичком ЦСКА Ливио Жан-Шарлем

Этим летом в московском ЦСКА произошли серьёзные перестановки. Сначала клуб покинул Димитрис Итудис, который возглавлял команду с 2014 года, а затем и все легионеры, кроме Николы Милутинова и Каспера Уэйра. Но им на смену тут же пришли другие иностранные игроки и специалисты. И один из них – французский форвард Ливио Жан-Шарль.
28-летний Жан-Шарль – 28-й номер драфта-2013 в НБА, чемпион и обладатель Кубков Франции и Греции. Предыдущий сезон он провёл в «Олимпиакосе», с которым добрался до «Финала четырёх» Евролиги. До этого форвард успел поиграть за АСВЕЛ, «Малагу» и «Остин Спёрс» – фарм-клуб «Сан-Антонио».
Ливио Жан-Шарль в форме «Олимпиакоса»
Фото: Единая лига ВТБ
В ЦСКА игрок перебрался в середине июля, заключив с командой контракт по схеме «1+1». Ливио уже успел отыграть несколько матчей в составе армейцев – он принимал участие как в товарищеских встречах, так и в Суперкубке Лиги ВТБ и Кубке Кондрашина и Белова. И хотя на обоих турнирах москвичи остались без трофеев, Жан-Шарль верит, что в предстоящем сезоне его команде удастся вернуть титул чемпионов Единой лиги.
– После подписания контракта с ЦСКА вы, к сожалению, уже не можете быть частью сборной Франции. Как вы к этому относитесь, учитывая, что команда дошла до финала Евробаскета?
– Я счастлив за них, знаете. Это показывает, что у Франции хорошие игроки. Мы взяли серебро на Олимпийских играх, и ребята, к сожалению, стали вторыми на чемпионате Европы. До этого сборной потребовалось, кажется, 20 лет, чтобы взять серебро на Олимпиаде, а потом и на Евробаскете. Я счастлив за национальную команду, в общем-то, и всё.
– Поддерживаете связь с кем-то из партнёров по национальной команде? Может быть, с Мустафой Фаллем, вашим бывшим одноклубником по «Олимпиакосу»? Как они отреагировали на ваш переезд в Россию?
– Конечно, я поддерживаю связь с Мусом и ещё с несколькими парнями из команды. Они прежде всего мои друзья, которых я знал ещё до попадания в сборную, так что мы поддерживаем контакт. Переезд в Россию был моим выбором. Они мои друзья, так что остаются нейтральны.
Ливио Жан-Шарль
Фото: euroleaguebasketball.net
– ЦСКА сильно изменился по сравнению с предыдущим сезоном, когда впервые за много лет занял второе место в Лиге ВТБ. Обновлённый состав, новый тренер. Как думаете, вернётся ли ваша новая команда на вершину в следующем году?
– Так это наша цель! (Смеётся.) Всё, что мы делаем, делаем ради этого. Думаем только о победе в чемпионате. Особенно сейчас, когда у нас остался осадок после Суперкубка. Но мы действительно становимся лучше, и это будет хорошая битва.
– В следующем сезоне вашим главным соперником будет «Зенит». И ЦСКА уже играл с петербуржцами в это межсезонье. Что думаете об этой команде?
– Думаю, это наш лучший соперник. Каждому человеку нужен кто-то, с кем можно бороться. Потому что это вынуждает нас работать на пределе. Это те парни, которые заставят нас сделать всё, что мы можем. Это хорошая команда, конкурентоспособная. Но я думаю, что мы лучше.
Ливио Жан-Шарль
Фото: euroleaguebasketball.net
– Эмиль Райкович сказал, что считает вас важной частью своей команды. Как складываются ваши отношения?
– Он хороший тренер. По-настоящему верит в меня, чего со мной не случалось на протяжении долгого времени (смеётся). Когда тренер верит в тебя, это всё меняет.
– Как вам живётся в Москве?
– Здесь дождливо! (Смеётся.) Ладно, здесь неплохо. Я пытаюсь немного изучить культуру, всё посмотреть, но мы много тренируемся. Так что нечасто ездим в город, и у нас не так много свободного времени. Думаю, я посмотрю город чуть позже. Летом я провёл здесь всего три или даже два дня! Но из окна такси видел Красную площадь.
– В 2013 году вы были задрафтованы «Сан-Антонио Спёрс», но, увы, так и не сыграли в НБА, только в G-Лиге. Сейчас вам всего 28 лет. Планируете попробовать вернуться в НБА? Или предпочитаете остаться в Европе?
– Мне кажется, мысль о моём возвращении в НБА – это иллюзия. Это не то, о чём я на самом деле думаю. Что касается моей карьеры, я просто хочу быть лучшим в том, что делаю. Быть лучшей версией себя и выиграть чемпионат в каждой стране. Я уже выигрывал во Франции, в Греции, и теперь я в России. Мне нужно выиграть чемпионат России.
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