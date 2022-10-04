МБА разобралась с «Локо», «Самара» не справилась с ЦСКА. Старт дебютантов Лиги ВТБ

В нынешнем сезоне в Единой лиге ВТБ дебютировали сразу две новые команды. Покинувших турнир «Калев» и «Зелёна-Гуру» заменили «Самара» и МБА, ещё в прошлом году выступавшие в российской Суперлиге, им теперь предстоит доказать, что их не просто так повысили в классе. И вот вчера, 3 октября, оба коллектива провели свои первые матчи в Лиге ВТБ. Рассказываем, чем удивили новички нашего чемпионата.

«Самара» – ЦСКА

В своём самом первом матче в Единой лиге ВТБ «Самаре» не повезло сыграть с одним из сильнейших соперников – московским ЦСКА. У команды Сергея Базаревича было преимущество домашней арены, трибуны которой, между прочим, были заполнены аж на 94%. Стадион, который вмещает 5000 зрителей, в день игры посетили 4692 человека. Но активная поддержка местной публики, увы, не помогла команде начать свой дебютный сезон Лиги ВТБ с победы. «Самара» потерпела поражение со счётом 72:85.

Алексей Швед в атаке Фото: Пресс-служба БК «Самара»

Стоит сказать, что для этого клуба всё могло сложиться куда хуже. Ведь незадолго до старта сезона американские легионеры «Самары» отправились в Нью-Йорк, чтобы получить рабочие визы. И как только об этом стало известно, в Сети появились слухи, что некоторые из них (в частности, экс-игрок НБА Джеймс Эннис) уехали с концами и могут якобы не вернуться в Россию. Однако в матче с ЦСКА все иностранные игроки самарской команды всё же появились на площадке. В стартовой пятёрке на игру вышли Джеймс Эннис, Кей Си Риверс, Маркос Найт и Айзея Риз, а Томас Малкольм отыграл 20 минут со скамейки. Но прямо перед началом чемпионата они всё же выпали из тренировочного процесса на несколько дней. Да и усталость после тяжёлой поездки однозначно сказалась на новичках «Самары».

Уже по итогам первой половины волжане уступали ЦСКА с разницей в 22 очка. Много теряли, мазали по кольцу… Существенно сократить отставание – с «+20» до «+13» – дебютантам Лиги ВТБ удалось только на последней минуте, когда армейцы уже бросили бороться. Этим, кстати, был недоволен их главный тренер Эмиль Райкович.

Из положительного для «Самары» можно отметить третью четверть – её подопечные Сергея Базаревича выиграли со счётом 24:19. Хозяева перебросали соперника из-за дуги, реализовав четыре дальние попытки из семи (против одной у ЦСКА). Найт раздавал качественные передачи, Эннис продолжал успешно завершать атаки. У последнего, кстати, за матч набралось 22 очка и восемь подборов. Больше отскоков было только на счету сербского новичка ЦСКА Деяна Давидоваца (12), и это при том, что подбор москвичи уверенно выиграли (41 против 27). Маркос Найт на свой счёт записал 16 очков и пять ассистов. В общем, два самых именитых новичка волжского клуба сумели произвести должное впечатление. Жаль, что этого не хватило для победы.

В следующем туре «Самаре» предстоит встреча с «Локомотивом», который уже уступил другому новичку турнира – МБА. Матч состоится 8 октября, начало – в 18:00 мск.

«Локомотив-Кубань» – МБА

Московский МБА в своём дебютном матче Единой лиги одержал победу, что для многих стало настоящим сюрпризом. Молодой клуб на выезде обыграл «Локомотив-Кубань», добыв первую историческую победу в чемпионате в стартовом его туре.

В первую очередь хочется обратить внимание на то, что МБА – единственная команда Лиги ВТБ, в которой нет легионеров. Ни одного! И это, само собой, выделяет их на фоне любого соперника. Однако за МБА в нынешнем сезоне бегает не одна только молодёжь из Суперлиги. Летом в МБА перешёл, например, Евгений Воронов – бронзовый призёр Олимпиады-2012 и многократный участник Матча всех звёзд Лиги ВТБ. Правда, он, как и Глеб Голдырев, Александр Ершов, Даниил Кочергин и Марк Тихоненко, дебютный матч команды на турнире пропустил. Но и без опытного лидера команде удалось без особых проблем одержать свою первую победу.

Андрей Лопатин в окружении соперников Фото: Пресс-служба БК «Локомотив-Кубань»

Нельзя не отметить, что с первых минут баскетболисты МБА были по-настоящему заряжены на игру. Подопечные Карасёва быстро взвинтили темп: то делали по три подряд подбора в нападении (которых совсем не было у «Локо»), то создавали себе одну за другой возможности для рывка. Однако московская команда не только задавила соперника под их кольцом, но и качественно оборонялась, вынуждая оппонентов ошибаться. Разнервничавшиеся краснодарцы мазали даже открытые броски, что позволило МБА повести с разницей «+9» уже к большому перерыву.

Во второй половине москвичи окончательно лишили «Локомотив» шансов на камбэк. Третью четверть они начали просто феноменально – с рывка 12:0. Гости умело воспользовались промахами и потерями соперника и с лёгкостью довели преимущество до неприличного – «+21». Так, пока игроки «Локомотива» не могли нащупать свою игру, парни из МБА поймали кураж.

Хотя к финальной сирене хозяевам удалось сократить отставание с «-23» до «-13», в основном усилиями Джейлена Бэрфорда. Он и Антон Квитковских стали единственными игроками железнодорожников, которым удалось преодолеть двузначную отметку по набранным очкам. При этом ни один из их семи одноклубников, вышедших на площадку в матче, не набрал больше шести очков. А вот у МБА 10 и более баллов записали на свой счёт Александр Хоменко (11), Илья Платонов (16), Евгений Валиев (16) и Андрей Лопатин (17). Итог – победа МБА 86:73. Подопечные Василия Карасёва пошумели в Краснодаре!

Видео можно посмотреть в телеграм-канале МБА

«Сегодняшняя победа — награда игрокам за ту работу, которую они провели на предсезонке. Мы собрались довольно рано, чуть ли не раньше всех в лиге. По одной игре выводы делать сложно, но такая победа точно вселит в ребят уверенность в своих силах. Сегодня они вновь увидели, что могут играть на таком уровне и обыгрывать соперников любого уровня», – сказал наставник.

В следующем туре команда сыграет с «Астаной». Матч состоится 9 октября, начало – в 20:00 мск.