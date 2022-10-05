«Я — не монстр, а ваш тренер». Большое интервью с великим Желько Обрадовичем

Желько Обрадович — главный тренер баскетбольной Европы. Легенда — это слово, которое часто используют, говоря о заслугах этого специалиста. Совсем недавно он вместе с «Партизаном» приезжал в Москву, где стал участником Суперкубка Единой Лиги ВТБ.

Интервью Обрадович даёт редко. Но на контакт с Единой лигой пошёл быстро, и в итоге разговор продолжался больше часа, превратившись в настоящий тренинг по психологии. По договоренности с Лигой «Чемпионат» публикует текстовую версию интервью.



– Желько, мы очень рады видеть вас здесь, в Москве. Особенно на турнире имени Александра Гомельского. Безусловно, в командах собраны отличные баскетболисты. Однако главные звёзды турнира именно тренеры?

— Ну, во-первых, должен сказать, что я рад принимать участие в таком турнире, увидеться со старыми друзьями. Для «Партизана» очень важно это соревнование. И я хочу поблагодарить тех, кто пригласил нас сюда. С другой стороны, знаете, здесь огромное количество крутых баскетболистов. И надо всегда начинать с них, потому что игроки – главные действующие лица на паркете.

Желько Обрадович Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– Но что насчёт тренеров? Райкович, Перасович, Обрадович – действительно глыбы в своём деле.

– Да, ещё можно добавить и Хави Паскуаля. Но, повторюсь, я очень рад видеть всех коллег здесь, поговорить с ними. Надеюсь, мне удастся поужинать со всеми. Расслабиться и просто поговорить о жизни. В первую очередь мы – друзья. Игра – это игра. Но после матча мы – обычные люди, которые уважают друг друга. Порой у нас очень близкие отношения. Самое прекрасное в баскетболе – возможность познакомиться с огромным количеством людей, поддерживать контакты и беседовать при встрече.



– Тот факт, что балканская школа тренеров сейчас в топе – повод для гордости?

– Ну, вы знаете — это довольно дискуссионный вопрос. Существует ли в действительности «балканская школа»? Я не уверен, но если вы так считаете – нет проблем. Конечно, мы гордимся тем, что многие наши тренеры успешно руководят клубами и сборными. Собственно, поэтому и говорят об этой школе. Но на самом деле, чтобы понять, действительно ли существуют балканская школа – надо углубиться в вопрос. С ходу сказать об этом – очень легко.

– Не могу не затронуть тему сборной Сербии на Евробаскете — столько отличных игроков и тренеров, но что случилось с командой на турнире? Вылет в 1/8 финала…

– О, я боялся, что вы спросите о чём-то подобном. Чтобы ответить на этот вопрос, надо находиться внутри коллектива. Я был и игроком, и тренером сборной. Уверен, что национальная команда – самое важное в карьере любого баскетболиста. После того как я ушёл из сборной в 2005-м, могу сказать, что останусь самым главным болельщиком своей национальной команды. И на этом, пожалуй, поставлю точку. Но я всегда мысленно с парнями, всегда помогу словами, советом, всем, чем могу, до последнего вздоха. Это всё что могу сказать на данный момент.

– Вы были удивлены, что звёзды НБА — Яннис, Дончич — и их сборные не слишком удачно выступили на Евробаскете?

– Знаете, мы говорим о трёх баскетболистах, которые доминируют в НБА в последнее время: Лука Дончич, Яннис и Никола Йокич. Они крутые игроки. Замечательно, что у меня была возможность увидеть их вживую на матче Сербии и Греции в Белграде, в квалификации к чемпионату мира. С одной стороны, Яннис Адетокунбо, с другой – Никола. Однако баскетбол – командная игра, один в поле не воин. Так что нельзя никого выделять, выигрывает или проигрывает всегда команда. Иногда бывает, что сильная команда, которая показывает отличный баскетбол, вылетает из турнира рано. А другая команда становится чемпионом. Это – часть игры. Как в случае с Испанией. Да, Дончич, Яннис или Йокич не показали лучшей игры. Они – лидеры, с них особый спрос. Но всё-таки команда превыше отдельных личностей.



– Никто не ожидал, что Испания выиграет турнир. Вы удивились или смогли это предугадать?

– Формат соревнования таков, что сначала групповой этап, затем игры на вылет. Самое важное – второе, надо подготовиться к этим матчам. Если вы вспомните, Испания и в группе очень хорошо играла. Но в 1/8 финала был тяжелейший матч с Литвой, выиграли только в овертайме. Так что всегда балансируешь на грани вылета. Однако испанцы отлично понимали, как играть, даже в таких напряжённых играх с дополнительным временем, благодаря чему и вышли в следующую стадию.

Очевидно, что у них был именно коллектив: тренер и молодые игроки, которые горели игрой за национальную команду и боролись до конца. Не могу упрекнуть баскетболистов других сборных в отсутствии желания. Все хотели стать чемпионами. Но испанцы готовы были умереть на паркете, и удача повернулась к ним лицом.



– Конечно, тяжело говорить в сослагательном наклонении. Тем не менее — как выступила бы сборная России на Евробаскете?

– Это гипотетический вопрос. Сложно что-то прогнозировать, многое зависит от игроков. Перед турниром все говорят о составах команд. И подбор баскетболистов очень важен. Но в то же время и сам коллектив должен сформироваться, чтобы достичь результата. Игрокам необходимо выполнять установку тренерского штаба, им надо быть готовыми отдать всё, что у них есть, и даже больше для победы. Поэтому тяжело сказать, как бы всё сложилось на турнире не только для России, но и для другой команды, которая не принимала участие.



– Сербские тренеры всегда славились организацией игры в защите. Но «Партизан» — скорее атакующая команда. Выходит, вы – уникальный специалист?

– Каверзный вопрос, потому что, если вы начнёте говорить с любым игроком или тренером о манере игры, он скажет, что нам нравится играть надёжно в обороне и забрасывать лёгкие мячи. В баскетболе оба аспекта крайне важны. Неправда, если кто-то скажет, что оборона важнее нападения. Всё зависит от подбора исполнителей в команде. Надо понимать, какой стиль ты хочешь видеть, разговаривать с игроками и вместе прийти к лучшему решению. Если у тебя талантливые и опытные игроки, это легче. Или если ты тренируешь команду несколько лет, тоже проще.

Собственно, я был в таком положении. «Ховентуд» я возглавлял только год, а «Реал» — три, это большая разница, «Тревизо» — два года, тринадцать лет тренировал «Панатинаикос». Для меня работа после второго сезона становится легче, баскетболисты адаптируются к игровой модели, и даже новички быстрее понимают, что мы хотим видеть на паркете. Например, взять «Партизан» год назад, когда я только пришёл, и сейчас. Мне намного легче, и игрокам тоже, потому что мы уже поняли друг друга.



Говоря о стилях игры, всё зависит от качества баскетболистов. Абсолютно некорректно говорить, что кто-то играет от обороны, а другие в атаку. Это не так и никогда так не будет.



– Рассказывают о вашей любви к шахматам. Вы же даёте уроки игры, верно?

– Да.



– Ваши подопечные должны уметь играть в шахматы, это важный навык для них?

– Довольно полезный. Шахматы помогают быстрее думать и быстро принимать решения на паркете. Иной раз на принятие решения – меньше секунды. Если ты быстро думаешь, получаешь преимущество. Да, порой высокие игроки не столь быстро принимают решения, они не такие сообразительные. Но их мозг работает в правильном русле, благодаря чему они и играют на топ-уровне.

Желько Обрадович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Играете с кем-нибудь из подопечных в шахматы?

– Раньше да, сейчас – нет.



– Кто-нибудь обыгрывал вас?

– Да, конечно, куда без этого? Когда я был моложе, 30 лет назад, тоже играл в шахматы с моими тренерами, оттуда и заразился шахматами.



– А Димитрис Итудис обыгрывал вас в шахматы? Играли вообще с ним?

– Нет, он любил другие игры, которых я и не знаю. Греческая игра — тавлеи. Пару раз смотрел, как они играют, понял некоторые правила, там тоже надо быстро думать.



– А в шахматах вы такой же импульсивный, эмоциональный, как на паркете?

– Вообще, это – разные игры, в шахматах необходимо сохранять концентрацию на протяжении всей партии. Если играешь с друзьями, особенно когда они лучше тебя, хочешь обыграть, показать свой уровень. Превзойти оппонента, в чём он хорош.



Но в любой игре надо заставить соперника потерять концентрацию. А если играешь с другом, можно пошутить, чтобы усыпить его бдительность. Вот так это и работает.



– Вы называли своими учителями Александра Николича, Душана Ивковича.

– Именно.



– А кого назовёте вашими учениками? И можете выделить лучшего?

– Сложный вопрос. С ходу тяжело назвать. За время своей работы сталкивался с огромным количеством тренеров, которые спрашивали моих советов, следовали моей философии. Я всегда готов помочь коллегам, ведь мы – одна баскетбольная семья. Так что тяжело сказать, кто был моим учеником, а кто не был. Наверное, лучше спросить у самих тренеров, как они считают. Тем не менее думаю, что каждый наставник уникальный, у каждого свои собственные стиль, взгляд на игру. Для меня не важно, кто был учеником, а кто не был. Да и с моей стороны не совсем корректно называть кого-то учеником.



– Вы скромничаете, ведь все знают, что очень много тренеров восхищаются вами, совершенствовались в этом ремесле, наблюдая за Желько Обрадовичем. Честно говоря, были уверены, что вы выделите конкретного наставника – Димитриса Итудиса. Что можете сказать о нём?

– Да, мы проработали вместе 13 лет. Димитрис был моим ассистентом, и я говорил ему, что он уже созрел стать главным, на сто процентов. Очень счастлив за Итудиса. Он показал, насколько хорош, ещё на первом месте работы в качестве главного тренера, в турецком «Банвите». А в ЦСКА всем всё доказал. Димитрис знает это. Он – баскетбольный фанатик, живёт игрой.

Когда мы работали вместе, не рассматривал его в качестве ассистента, можно сказать, что мы были наравне. Порой очень яро спорили. И это, на самом деле, то, что я и хочу видеть от моих помощников. Я не единственный, кто всё знает. Мы в штабе должны всё обсуждать вместе и приходить к лучшим решениям. Именно так и было с Димитрисом. Повторюсь, очень рад за него, баскетбол – его страсть, что он и показывает.



– Этим летом Итудис возглавил «Фенербахче», он спрашивал вашего совета или, может, вы ему звонили?

– Знаете, мы всегда на связи, разговариваем обо всём, это наше личное. У нас, по сути, тёплые семейные отношения, намного более близкие, чем отношения коллег. Связи друг с другом не теряем.



– Можно сказать, что соревнуетесь друг с другом, кто кого обыграет в личном противостоянии?

– Нет, нет.



– Вообще никак?

– Каждый раз, когда выходишь на матч, хочешь выиграть, неважно, кто против тебя. Вы говорите, что молодые тренеры уважают меня, но и я в ответ респектую им. Нет такого, что смотришь на возраст, уважаешь любого коллегу. Мы все делаем одну работу. Например, сегодня мы играем с «Зенитом». Это – игра «Партизана» и «Зенита». А некоторые скажут, что – противостояние Обрадовича и Хави Паскуаля. Это не так, мы хорошие друзья и делаем всё, чтобы наши команды выигрывали. Но играют команды, а не наставники.



– В 2016 году, когда ваша команда проиграла ЦСКА, многие сказали, что ученик превзошёл учителя, имея в виду Димитриса. Вы это видели под таким же углом?

– Конечно же, нет. Слушайте, не только в баскетболе, в любом спорте люди смотрят по последней игре, по результатам. Выигрываешь – ты хороший, проигрываешь – плохой. Это не так, я знаю, кто я такой. Это была игра между мной и Димитрисом. Мы вместе внесли лепту в европейский баскетбол. В 2017-м моя команда выиграла Евролигу, на следующий сезон после чемпионства ЦСКА Итудиса. В тот сезон «Финал четырёх» проходил в Белграде как раз. И я имел отношение ко всем участникам того финала, если судить по тренерам. Пабло Ласо играл у меня в «Реале», сейчас и тренирует этот клуб, Димитрис Итудис — в ЦСКА, Шарунас – «Жальгирис». Возможно, это был лучший и самый трогательный момент в моей тренерской жизни: видеть моих бывших подопечных главными тренерами сильных клубов, и мы все в одном месте. Баскетбол, который мы показывали, позволил нам дойти до «Финала четырёх». Кстати, если вы вспомните ту игру, которую привели, мы проиграли в овертайме.



– Да.

– Дополнительное время – всегда нервное: почти нет права на ошибку. Я никогда не предъявляю претензии игрокам после таких матчей. Совсем другое дело, если мы проигрываем в 20 очков. В баскетболе очень часто всё решается на последних секундах, в этом и состоит красота игры. Собственно, такую философию и стараюсь привить своим игрокам: всегда биться, дорабатывать до последней секунды, ведь матч продолжается до финальной сирены.



Не надо говорить об усталости. На паркете надо всегда быть со свежей головой, ведь все действия идут именно от неё. Понимаете? То есть если у вас хорошо работают ноги – значит, прежде всего — голова свежа. Что произошло, то произошло. Это баскетбол: сегодня проиграл, завтра выиграл. Я рад всему, что произошло в моей жизни: и счастливым, восхитительным, и сложным моментам.

Желько Обрадович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Упомянули об игроках и игровой дисциплине, помнится вы говорили, что самое важное в баскетболистах – отсутствие лени.

– Да. Если спросите любого тренера, он назовёт трудолюбие – самым важным качеством. Для всех баскетболистов один вопрос: для чего выходишь на паркет? Второй важный момент: сейчас, например, «Партизан» или любой другой клуб, не столь важно. Ты должен уважать организацию, за нами много людей, даже трудно назвать количество. Это – наши фанаты.



Сейчас вот мы продали больше всего билетов на матчи в истории европейского баскетбола. Надо задуматься об этом. Выходя на паркет, необходимо понимать, сколько болельщиков нас поддерживает. И я об этом прошу помнить игроков — бейтесь. Но этого недостаточно, у нас же не бои, а баскетбол.



Я всегда говорю, что, если мы выложимся на 100%, всё будет хорошо. Да, порой этого недостаточно для победы, ведь нам противостоят тоже крутые игроки и тренеры, которые могут быть лучше. Тогда надо проанализировать, в чём именно они лучше нас, и постараться выйти на этот уровень. Всё просто.

– Всё вертится вокруг усердия.

– Конечно! А как иначе? Я не знаю ни одного талантливого игрока, который играл на высоком уровне, но был ленивым. Одного таланта без трудолюбия не хватит.



– Многие думают, что за пределами площадки, в обычной жизни, вы строгий, сердитый. Когда вы последний раз смеялись в полный голос?

– Каждый день. Это же жизнь — если не шутить, не улыбаться, она будет совсем серой. Да, в технической зоне я серьёзный. Это знают и игроки, и персонал. Хотя могу и пошутить. Я – тренер, моя задача помогать баскетболистам. Если во время матча требуется разрядить обстановку – нет проблем. Многие могут этого не видеть, но во время матча достаточно смешных ситуаций. А люди концентрируются только на моей злости, манере речи.



В начале сезона всегда говорю игрокам: «Если вам не нравится моя манера, давайте поговорим об этом». Никаких проблем. У меня за плечами 30-летняя тренерская карьера, и со всеми подопечными я в хороших отношениях: они мне всегда рады при встречи, и я тоже.



– Десять лет назад вы говорили, что вообще не штрафуете подопечных, что бы они ни сделали. Изменился подход с тех времён, может, кто-то сделал что-то из ряда вон выходящее?

– Ненавижу наказывать баскетболистов. Вообще, существует огромное количество вариантов, как наказать их на тренировке, если делают что-то не так, не сосредоточены. Намного проще – заставить их бегать, так лучше доходит: не сконцентрирован – беги. Так игроки становятся более сосредоточенными и лучше выполняют задания. Да, были моменты, когда я говорил, что накажу кого-то: в начале тренерской карьеры, в первом клубе, с одним игроком. Я сказал, что оштрафую его, накажу и так далее. Но в конечном счёте я сказал руководству, что не хочу никого наказывать.



Да, бывают ситуации, когда кто-то опаздывает, и всё в таком духе. Но и я – не полицейский. Баскетболисты – молодые парни, им же надо наслаждаться жизнью. Однако вопрос в другом: сколько игрок будет профессиональным спортсменом, что он будет делать после завершения карьеры? Всегда надо соблюдать баланс и доносить игрокам эту мысль.



Я же тоже был в этой шкуре, когда закончил играть и стал тренером, всё это прошёл уже, поэтому пытаюсь поделиться с баскетболистами своим опытом. Я – прямолинейный и открытый человек. В любой момент, когда игрок захочет прийти и поговорить со мной – я готов. В самом начале сезона говорю, что круглые сутки открыт для вас, можете подойти ко мне с любым вопросом.

Они все люди, порой они приходят на тренировку, а в жизни у них что-то произошло: с девушкой, женой, детьми. Я не могу знать об этом, но, если есть проблема, придите и скажите: «Тренер, сегодня я не в состоянии заниматься потому-то». В такие моменты лучше пропустить занятие, чтобы не навредить продуктивности команды. Команда поймёт.



– Вы говорили, что часто возвращаетесь к книге «Эмоциональный интеллект» Дэниела Гоулмана. Это всё ещё так?

– Да, ведь в моей работе очень важно понимать людей. Ну и вообще я люблю много читать. И делаю это везде: у нас много перелетов, всегда беру с собой книгу. Если хочу расслабить мозг, открываю книгу. А эта работа — одна из моих любимых, рекомендую её прочитать всем моим друзьям, очень полезно.



– Мы уже видели роботов на паркете, бросающих трёхочковые и умеющих вести мяч. Искусственный интеллект, возможно, сможет нарисовать выдающуюся комбинацию…

– Нет, думаю, не сможет. Баскетбол, повторюсь, это такой вид спорта, в котором тебе нужно очень быстро думать, и красота этого вида в том, что каждая ситуация индивидуальна. Не стоит забывать, что играют не роботы, а люди, и с ними нужно уметь выстраивать личный контакт. Несомненно, за последние 10 лет мир сильно изменился. Сейчас мы пользуемся телефонами и имеем доступ к любой информации. Есть различные программы по скаутингу. Но в баскетболе всё очень быстро меняется, и ты всегда должен быть к этому готов, поэтому я не думаю, что роботам тут место.

Желько Обрадович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Можете назвать меня старовером. Подготовка к игре очень важна, но, если ты, будучи тренером, не умеешь быстро реагировать на изменившуюся тактику другой команды, например, у тебя будут проблемы. И твои игроки это почувствуют. Они всё понимают. Мы всегда говорим о том, что игроки должны уважать тренера. Что это вообще значит? В первую очередь это доверие в любой ситуации. Баскетболисты должны положиться на тебя. А у тебя должен быть верный ответ для них. А если его не будет — игроки не будут уважать такого тренера.

– Перед началом интервью сказали, что вы ещё очень молоды, и это абсолютная правда! Откуда вы берёте столько энергии, чтобы взяться за столь тяжёлый проект, путь будет длинным. «Партизан» — не топ-клуб, потребуется много сил и времени, чтобы сделать из этой команды чемпиона. Вы наверняка к этому стремитесь?

– Ну, во-первых, я много раз говорил, что «Партизан» — это команда моего сердца, мой родной клуб. И в прошлом году, когда появилась такая возможность, после паузы, которую я взял, подумал: «Либо сейчас, либо никогда». Принял решение. И больше не колебался. У меня есть дополнительная мотивация. Во-первых, я возвращаюсь жить на родину спустя 28 лет. Это очень важно для меня, и я доволен принятым решением. Конечно, будет непросто. Первое, что нам нужно было сделать — попасть в Евролигу. Теперь нужно там удержаться. Как долго мы там продержимся — не знаю. Но для меня важна отдача: отдавать людям, которые в нас верят всё, что мы можем. И я уверен, что на играх Евролиги нас будут поддерживать более 15 000 человек, на каждом матче. Когда ты это осознаешь…



Вот вы у меня спросили, где я беру энергию и мотивацию. Вот где! Это и есть моя энергия и мотивация: люди. Это первое. А второе — я люблю баскетбол. Я отдаюсь баскетболу не на 100%, а гораздо больше. Каждый день только о баскетболе и думаю. У меня хватает энергии приходить к юношам и менять их мышление, подход к игре. Я всегда говорил, что, пока это так, я буду оставаться на тренерском мостике. В тот день, когда проснусь, приеду на утреннюю тренировку и не почувствую себя довольным и счастливым, закончу с тренерской работой. Кстати, спасибо за то, что назвали меня молодым.



– Вы говорили, что, если «в душе появляется страх, значит, ты где-то не доработал» Никто из соперников вас не пугает. Вообще боитесь чего-то в жизни?

– Мы — люди, и, конечно, в голове у нас много чего происходит. Мудрецы говорят: твоя жизнь — это отражение твоих мыслей. Я всегда стараюсь мыслить в позитивном ключе. Возвращаясь к моему образу на играх, к тому, как я выгляжу со стороны. На самом деле, я гораздо злее на тренировках, поверьте. Гораздо. Причина — моя концентрация и мотивация. Человек, у которого есть мотивация, может добиться чего угодно. Нет никаких ограничений, если ты мотивирован. Добьёшься всего.



Поэтому моя злоба именно отсюда. Но есть один момент. Я — отец. У меня дочь и сын. Игроки, которых я тренирую, — они тоже чьи-то дети. И я хочу быть очень близок с ними. Для меня очень тяжело использовать ту форму общения, которую иногда приходится использовать с ними. И иногда я возвращаюсь домой и думаю об этом. Но мне нужно так себя вести, потому что я делаю всё для их успеха. Жизнь непростая, ты должен страдать, чтобы чего-то добиться в жизни. Если бы всё было по щелчку пальцев, всем было бы легко. Вот та мотивация, которая сидит во мне глубоко. Я думаю: «Ну вот это же чьи-то дети, и иногда я использую ненормативную лексику». А потом себя корю, так нельзя. Но они всё это понимают, они тоже мне могут сказать что-то плохое. Я никогда не принимаю это на личный счет.

Мой учитель, Александр Николич, объяснил мне: корректировки — это то, что ты должен делать на каждой тренировке. Поэтому я говорю своим игрокам: я не смотрю на ваши лица, я смотрю на вашу игру. У меня нет преференций для каких-либо игроками, я ко всем отношусь одинаково, но всегда уделяю больше внимания молодым игрокам.



– Как вы перезаряжаетесь, как сбрасываете с себя эту тяжесть?

– Очень просто. Мне очень помогает общение с людьми, лицом к лицу. Думаю, что они меня понимают. Я очень прямолинейный. Ненавижу прикидываться, выкручиваться, это никому не нужно, и в первую очередь не нужно мне. Мы, тренеры, переживаем и заботимся обо всех. В этом и есть большая разница между игроком и тренером. Игрок думает только о себе, в лучшем случае иногда о команде. Я должен думать о каждом из них.



Я должен думать о персонале, а ещё «о врагах», назовем их так, о твоих соперниках, с которыми ты соревнуешься. Ты должен бороться с фанатами соперника, иногда со своими болельщиками, а иногда и с судьями. Вы понимаете, о чём я, не в прямом смысле слова, но ты всегда должен быть к этому готов. У тренера огромное количество обязанностей, и понимаю, что без своего персонала я бы никогда не справился. Без их помощи. И сейчас я очень горжусь своим окружением в «Партизане». Я им объяснил, насколько они важны и ценны.



Желько Обрадович в одиночку ничего не может. Тут нужна только командная работа. И иногда я объясняю своим помощникам, что нужно быть жёстким с игроками. Но, например, молодёжь, зачастую им легче обратиться к ассистенту, чем к главному тренеру. И я у них спрашиваю, а чего вы меня боитесь? Почему? Почему? Почему?



Я — не монстр, а ваш тренер и с вами провожу больше времени, чем с семьёй и своими детьми. Это правда.



– В одном из интервью вы говорили, что у вас хорошая интуиция, это помогало добиваться высоких результатов. Интуиция — проявление эмоционального интеллекта?

– Не знаю, скорее всего. Я очень горжусь этим качеством, однажды мой другой учитель, Душан Ивкович, нашёл эту интуицию во мне. Сложно говорить про себя и объяснять, как работает моя интуиция. Но, скорее всего, это — ощущение того, что так поступить будет правильно, хоть это и не является нормой. Опять же, баскетбол заставляет быть сконцентрированным на 100%. Знаю, что после любой игры, даже самой блестящей, приду домой и увижу все свои ошибки и ошибки моей команды. Также и в проигранной игре. Я всегда найду положительные моменты. Этот опыт помогает.



Но этого недостаточно, потому что всегда сталкиваешься с новыми обстоятельствами. Возможно, вы правы: интуиция — часть эмоционального интеллекта. Однако ты не всегда умеешь прислушиваться к интуиции, иногда сложно поверить в некоторые вещи. Но это — не повод останавливаться. Интуиция — риск принятия решения. Но если ты решился — придерживайся выбранного пути. Нет ничего страшного в ошибке. Мы — все люди. Жизнь продолжается.

– «В тот день, когда я проснусь, приеду на утреннюю тренировку и не почувствую себя довольным и счастливым, я закончу с тренерской работой. Буду делать что-то ещё, потому что в жизни так много вещей, которые мне хотелось бы делать, но у меня постоянно не хватает на них времени». Чем бы вы хотели заниматься?

– Несколько лет назад мне задали этот же вопрос, и я ответил, и это не шутка, что открою бар на пляже. В Греции. С одним другом-сверстником. Может, он на три года младше меня. И мы назовем этот бар «Подростки», в соответствии с нашим возрастом. Конечно, звучит как шутка, но, на самом деле, мы довольно серьёзны в своих намерениях. Уверен, что буду жить на три города: в Белграде, в городе Чачак, где я родился, и в Греции. Обожаю Грецию.



Буду много путешествовать, навещу всех своих друзей. У меня много друзей по всему миру, и этим очень горжусь. Но в основном в Европе. Во всех странах, где работал: в Испании, Италии, Греции и Турции. До сих пор дружу и общаюсь с теми, с кем вырос в Чачаке. Благодаря баскетболу у меня была возможность приобрести новых друзей со всего мира, в том числе из Сербии. Также верю, что это — мои самые близкие друзья. Ты это понимаешь в тяжёлые времена, когда можешь на них положиться. И если однажды смогу их всех собрать в одном месте — это будет самый счастливый день в моей жизни.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть видео можно на Youtube-канале VTB United League.