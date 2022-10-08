«Самара» Базаревича терпит второе поражение в Единой лиге. «Локо» реабилитировался!

В Единой лиге ВТБ стартовал 2-й тур сезона-2022/2023. «Локомотив-Кубань» провёл ещё одну домашнюю встречу, в которой уверенно обыграл «Самару» и реабилитировался за поражение на старте турнира.

В открывающем матче чемпионата «Локомотив-Кубань» встречался с другим дебютантом турнира – МБА. Тогда команда Александра Секулича потерпела сенсационное поражение от москвичей со счётом 73:86. «Самаре» же на старте сезона достался один из самых сложных соперников – ЦСКА. В итоге свой самый первый матч в Единой лиге волжский коллектив проиграл со счётом 72:85.

Стартовая пятёрка хозяев на сегодняшний матч выглядела следующим образом: Джейлен Бэрфорд, Александр Щербенёв, Андрей Мартюк, Дмитрий Узинский и Даррел Уильямс. С первых минут им противостояли Джеймс Эннис, Маркос Найт, Максим Барашков, Айзея Риз и Малкольм Томас.

Первые очки в матче набрал Малкольм Томас. Он отправился на штрафную линию после того, как на нём сфолил Андрей Мартюк. «Самара» сразу же ответила – Бэрфорд оформил двухочковое попадание в быстром отрыве. Однако в последующие несколько минут игра получилась достаточно равной. В середине отрезка гостям в очередной раз удалось нагнать соперника – Айзея Риз вколотил с центра площадки. А уже после этого железнодорожники сумели вырваться вперёд и даже довести преимущество до «+8». Коллектив Секулича смотрелся более сыгранно, пока «Самара» продолжала допускать ошибки. В итоге первая четверть осталась за хозяевами паркета – 26:20.

«Локомотив-Кубань» — «Самара» (79:70) Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Через полторы минуты после начала второй четверти свою игру нащупали подопечные Сергея Базаревича. Команда вышла вперёд, выдав уверенный рывок 10:2. Правда, после тайм-аута «Локомотив» сумел вернуться и быстро набрать безответные шесть очков. Затем борьба на площадке накалилась, из-за чего результативность обоих коллективов заметно снизилась. В итоге во второй десятиминутке соперники набрали всего 23 очка на двоих. При этом хозяева всё равно оставались впереди – в основном благодаря усилиям Джейлена Бэрфорда, который в первой половине записал на свой счёт 15 баллов. Так, на большой перерыв команды уходили со счётом 36:30.

Уже в начале третьей четверти «Самаре» удалось отыграть всё это отставание и буквально за полторы минуты сравнять счёт. Однако за этим, как и во втором отрезке, последовал ответный рывок от краснодарской команды – 9:0. «Локомотив» перебросал соперника из-за дуги, а «Самара» вдобавок ко всему продолжила терять мяч. К середине десятиминутки у подопечных Базаревича было уже 20 потерь – в два раза больше, чем у оппонентов. Быстрые отрывы Бэрфорда позволили ему преодолеть отметку в 20 набранных очков и довести преимущество своей команды до двузначного. Однако гости всё же сумели сократить разрыв в счёте с «+15» до «+8» благодаря попаданиям Маркоса Найта – 60:52.

«Локомотив-Кубань» — «Самара» (79:70) Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

На старте заключительного отрезка «Самара» много промахивалась, но всё равно потихоньку приближалась к сопернику. Таким образом, спустя четыре минуты разница в счёте составляла всего пять очков. И хотя «Локо» быстро удвоил преимущество, волжской команде удавалось то и дело сокращать отставание, пускай и незначительно. Однако на девятой минуте трёхочковый Бэрфорда фактически поставил точку в матче, доведя преимущество до «+11». В своей последней атаке самарцам удалось сократить разрыв в счёте до «+9», и на этом встреча завершилась. 79:70, уверенная победа «Локомотива».

Лучшим игроком матча стал Джейлен Бэрфорд. На его счету 29 очков, три подбора и три голевые передачи. Самым результативным в составе «Локомотива» оказался Маркос Найт, набравший 19 очков и семь подборов.

«Локомотив-Кубань» — «Самара» (79:70) Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

В следующем матче, который состоится 12 октября, «Самара» на своей площадке примет красноярский «Енисей». «Локомотив-Кубань» проведёт третью домашнюю игру кряду и поборется с ЦСКА. Эта встреча состоится 13 октября. Начало – в 20:00 мск.