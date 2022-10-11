«Мне абсолютно плевать». Французского новичка «Зенита» критикуют за переезд в Россию

Пока в Единой Лиге ВТБ прошло всего два тура, но локальных мини-сенсаций уже хватает. Новичок турнира МБА с ходу обыграл «Локомотив-Кубань», а после добыл и вторую победу, обыграв на выезде «Астану» с неприличной разницей в 34 очка. УНИКС на старте сезона смотрится мощно: не оставил шанса «Зениту» в первой игре, а во втором матче растоптал «Енисей». ЦСКА тоже спокойно взял две победы, обыграв «Самару» и «Минск».

Но персонально большое внимание приковано, конечно, к новичку «Зенита» Томасу Эртелю. Казалось бы, почему именно к нему? В Единой лиге ВТБ в нынешнем сезоне выступают ещё несколько французов: в ЦСКА есть Ливио Жан-Шарль, а в УНИКСе — Луи Лабери.

Всё дело в бумаге, которую подписал Эртель перед Евробаскетом. В документе, выданном Федерацией баскетбола Франции говорилось о том, что игроки национальной команды не будут подписывать контракты с клубами из России и Белоруссии. Это позволило Томасу отправиться на чемпионат Европы и отыграть его на высоком уровне. Собственно, во многом игра Эртеля и позволила французам взять серебряные медали.

Томас Эртель Фото: Пресс-служба БК «Парма»

Но через несколько дней во французской федерации баскетбола увидели новость в социальных сетях, где говорилось о том, что разыгрывающий всё-таки подписал соглашение с «Зенитом».

Естественно, в адрес игрока посыпались угрозы. В частности, ему пригрозили дисквалификацией и недопуском до домашней для Франции Олимпиады 2024 года. А в социальных сетях люди и вовсе не стеснялись в выражениях, называя баскетболиста предателем.

Уже 2 октября Эртель сыграл в первом матче сезона против УНИКСа и даже вышел в стартовой пятёрке. Тренер чемпиона Единой лиги Хави Паскуаль как раз нуждался в универсальном разыгрывающем высокого уровня, способном одновременно создать ситуацию для партнёров и набирать очки самостоятельно.



Отношения Паскуаля и Эртеля и стали тем самым важным фактором, который привёл француза в Россию. Игрок не стал скрывать это и прямо ответил на вопрос журналистов.



«После Евробаскета у меня было 10 дней на получение визы и организацию приезда сюда с моей семьёй. Отдохнул, но совсем чуть-чуть. Рад присоединиться к моей новой команде и новым партнёрам. Я приехал сюда, потому что здесь работает тренер Хави Паскуаль. Я хочу научиться у него чему-то новому и, конечно, что-то выиграть вместе», — сказал Эртель.

Томас Эртель Фото: Пресс-служба БК «Зенит»

Первые два матча Томас провёл явно не так продуктивно, как ему хотелось бы. Всего шесть очков за два матча, ни одного реализованного трёхочкового в семи попытках, три попадания с игры из 16. Конечно, здесь может быть множество факторов: банальная усталость после длинного и энергозатратного Евробаскета, смена страны и акклиматизация, встраивание в новый коллектив и принятие своей роли. Но нельзя отрицать, что на Томаса ещё давит и реакция соотечественников. Именно поэтому совсем недавно Эртель опубликовал обращение к тем, кто его критикует.



«Для тех людей, которые критикуют меня за решение переехать в Россию: мне абсолютно плевать, знайте это. Так что можете не извиняться. Просто живите своей жизнью. Заранее спасибо», — написал Эртель в соцсетях.



Пока Эртель только пытается найти своё место в команде, но самое главное у него есть — доверие тренера и возможность для манёвра. Ему сразу дали место в стартовой пятёрке и 25 минут игрового времени, а значит, Паскуаль не сомневается в том, что защитник будет тащить команду в важнейших играх. Самое главное для француза сейчас — постараться абстрагироваться от социальных сетей и реже отвечать на комментарии хейтеров.