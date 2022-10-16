Леброн девять лет доминирует по зарплате в НБА. $ 124 млн за сезон — и Стеф даже не близко

В НБА ни один игрок не зарабатывает столько, сколько зарабатывает лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Так было, есть и будет ещё на протяжении пары-тройки лет, пока он остаётся в лиге. На днях Король в очередной раз возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов по версии Forbes. И хотя Стефен Карри смог догнать Джеймса по количеству перстней, он всё равно получит почти на $ 30 млн меньше. Рассказываем, как Леброн на протяжении едва ли не целого десятилетия доминирует в НБА.

Начнём с того, как в Forbes вообще рассчитывают выручку спортсменов. Что касается непосредственно заработка в НБА, здесь учитываются только базовая зарплата игрока и бонусы. Различного рода поощрения вроде надбавки за выход в плей-офф или попадания в символическую сборную в расчёт не берутся.

Прогнозы по доходам за пределами площадки составляются на основании данных, полученных от инсайдеров индустрии. Сюда входит годовая выручка от рекламных контрактов, спонсорских сделок, лицензионных отчислений, продажи атрибутики, а также бизнеса, которым управляют игроки. При этом Forbes не учитывает доходы от инвестиций, но включает выплаты от проданных спортсменами пакетов акций.

Леброн Джеймс Фото: Jason Miller/Getty Images

Так, в сезоне-2022/2023 Леброн суммарно заработает $ 124,5 млн (до вычета налога). $ 44,5 млн он получит в виде зарплаты от «Лейкерс», а ещё $ 80 млн – из источников дохода вне площадки. При этом, исходя из методологии, в расчёт не брались многочисленные инвестиции Короля – будь то в малоизвестный бренд молока или в Fenway Sports Group, которая владеет футбольным «Ливерпулем» и бейсбольным «Бостон Ред Сокс».



Но даже без учёта инвестиций Джеймс опережает своего ближайшего преследователя – лидера «Голден Стэйт» и действующего чемпиона НБА Стефена Карри – аж на $ 29,4 млн.



Десятка самых высокооплачиваемых игроков НБА в 2022 году выглядит следующим образом:



1. Леброн Джеймс («Лейкерс») — $ 124,5 млн ($ 44,5 млн – на площадке; $ 80,0 млн – за её пределами).

2. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 95,1 млн ($ 48,1 млн; $ 47,0 млн).

3. Кевин Дюрант («Бруклин Нетс») — $ 88,0 млн ($ 43,0 млн; $ 45,0 млн).

4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») – $ 86,5 млн ($ 42,5 млн; $ 44,0 млн).

5. Расселл Уэстбрук («Лейкерс») — $ 82,1 млн ($ 47,1 млн; $ 35,0 млн).

6. Клэй Томпсон («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 60,6 млн ($ 40,6 млн; $ 20,0 млн).

7. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») — $ 60,5 млн ($ 42,5 млн; $ 18,0 млн).

8. Джеймс Харден («Филадельфия Сиксерс») — $ 53,0 млн ($ 33,0 млн; $ 20,0 млн).

9. Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс») – $ 51,0 млн ($ 42,5 млн; $ 8,5 млн).

10. Джимми Батлер («Майами Хит») — $ 49,7 млн ($ 37,7 млн; $ 12,0 млн).

Леброн Джеймс Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

В прошлом году Леброн также занимал первую строчку в баскетбольном рейтинге. Тогда он получил $ 121,2 млн (на $ 3,3 млн меньше, чем в этом сезоне), опередив того же Стефа Карри на целых $ 28,4 млн. А в глобальном списке Forbes, включавшем представителей всех видов спорта, звезду «Лейкерс» обошёл только футболист «ПСЖ» Лионель Месси.

В этом же сезоне, по оценке Forbes, всего 10 действующих спортсменов заработают больше $ 100 млн. И, помимо Джеймса, лишь четверо из них являются представителями командных видов спорта: футболисты Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар, а также квотербек НФЛ Дак Прескотт.



Условному Месси, конечно, может, и удастся вновь обойти Леброна, но вот для коллег по НБА он пока остаётся недосягаемым. Король поднимается на вершину ежегодного баскетбольного рейтинга уже в девятый раз подряд. При этом в топ-2 он неизменно входит аж с 2008 года – то есть на протяжении почти 15 сезонов. Некоторое время он оставался в тени не менее звёздного игрока «Лейкерс» – ныне почившего Коби Брайанта.



Самые высокооплачиваемые игроки НБА до 2014 года:



2013 – Коби Брайант, $ 61,9 млн (Леброн – второй, $ 59,8 млн).

2012 – Леброн Джеймс, $ 53 млн (Брайант – второй, $ 52,3 млн).

2011 ­– Коби Брайант, $ 53 млн (Леброн – второй, $ 48 млн).

2010 ­– Коби Брайант, $ 48 млн (Леброн – второй, $ 42,8 млн).

2009 – Коби Брайант, $ 45 млн (Леброн – второй, $ 40 млн).

2008 – Коби Брайант, $ 39 млн (Леброн – второй, $ 38 млн).

2007 – Коби Брайант, $ 33 млн (Шакил О’Нил – второй, $ 32 млн).

2006 – Коби Брайант, $ 31 млн (Шакил О’Нил – второй, $ 30 млн).

2005 – Шакил О’Нил, $ 33,4 млн (Коби Брайант – второй, $ 28,8 млн).

2004 – Шакил О’Нил, $ 31,9 млн (Кевин Гарнетт – второй, $ 29,7 млн).

2003–1990 (год публикации первого рейтинга Forbes) – Майкл Джордан.



Получается, что дольше Леброна в статусе самого преуспевающего действующего баскетболиста оставался только Майкл Джордан. И не исключено, что Джеймсу с его медиаимперией ещё удастся превзойти Его Воздушество. Ведь каждые 12 месяцев он обновляет собственный рекорд по ежегодному доходу, а этим летом ещё и официально стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НБА.



В августе Леброн продлил контракт с «Лейкерс» на два года и $ 97,1 млн. Это означает, что за всю карьеру он гарантированно получит не менее $ 532 млн. По этому показателю он обошёл Кевина Дюранта, который удерживал предыдущий рекорд – $ 509 млн.



Помимо прочего, в июне этого года в Forbes официально признали Джеймса миллиардером. Теперь он – первый действующий игрок и второй после Джордана баскетболист, кому это удалось. В общем, в финансовом плане Леброн опережает чуть ли не любого спортсмена с большим запасом. И ни один действующий игрок НБА пока не может навязать ему конкуренцию. А это значит, что впереди – только Майкл Джордан, который по сей день остаётся богатейшим атлетом в истории. Вот только Его Воздушество сколотил состояние не на монструозной зарплате в НБА, а уже после завершения игровой карьеры. Так что для Короля всё, можно сказать, только начинается.