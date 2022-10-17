МБА провалила первый экзамен! ЦСКА выдал «+32» в столичном дерби

Сегодня, 17 октября, состоялся центральный матч тура Единой лиги ВТБ. В Москве прошло первое в истории турнира столичное дерби – ЦСКА сыграл с МБА. Новичку чемпионата предстояло преодолеть по-настоящему серьёзное испытание, и с ним подопечные Василия Карасёва, увы, не справились.

К 4-му туру ЦСКА и МБА подходили в качестве лидеров чемпионата наряду с казанским УНИКСом. Эти клубы начали сезон-2022/2023 с трёх побед подряд. При этом МБА стала лишь четвёртой в истории Лиги ВТБ командой, которая выдала столь уверенный старт в своём дебютном сезоне. До этого подобное удавалось как раз ЦСКА и УНИКСу, а также санкт-петербургскому «Спартаку» в сезоне-2011/2012.

«Наверное, мало кто ожидал, что к игре ЦСКА мы подойдём в статусе одного из лидеров турнира, одержав три победы подряд, но ребята полностью заслужили такой результат. Да, такой старт добавляет ответственности, но мы понимаем, что должны делать и куда двигаться.



Матч с ЦСКА станет настоящим экзаменом для нашей команды, я очень жду его. Именно в таких играх можно понять, на что ты способен», – сказал главный тренер МБА Василий Карасёв.



Достижение МБА на старте сезона отметил и тренер ЦСКА Эмиль Райкович:



«У них очень сбалансированная команда, в которой задействуется большое количество игроков. У МБА отличная защитная система, тренер делает просто отличную работу, он максимально использует потенциал каждого игрока. Организованный баскетбол с большим давлением на мяч, командная защита от пик-н-роллов.



Соперник неплохо играл в первых трёх матчах, но у нас, как и всегда, проведён скаутинг, и мы постараемся придерживаться нашего плана. Я думаю, что на данный момент они удивили всех. Но наша задача — не дать им удивить нас».

В стартовой пятёрке на сегодняшний матч Райкович выпустил Каспера Уэйра, Семёна Антонова, Николу Милутинова, Никиту Курбанова и Алексея Шведа. Состав МБА выглядел следующим образом: Даниил Касаткин, Илья Платонов, Андрей Лопатин, Макар Коновалов и Владислав Шарапов.



Счёт в матче открыла МБА – двухочковое попадание оформил Даниил Касаткин. При этом команда Василия Карасёва успешно отоборонялась и вынудила соперника потратить полторы игровых минуты, чтобы набрать свои первые очки. И хотя оба коллектива начали очень бодро и неустанно рвались в атаку, успешнее всё же оказались красно-синие. К середине отрезка они вели с разницей «+6», выдав результативный рывок 11:2. Однако МБА не собиралась останавливаться и всё же сумела догнать соперника. Интересный момент произошёл под конец четверти, когда Николу Милутинова без фола остановили под кольцом – Пушков поставил качественный блок-шот. А вот в борьбе за подбор правила нарушил Антон Астапкович. Изначально судьи даже выписали игроку неспортивный, однако Эмиль Райкович воспользовался недавними изменениями в правилах и запросил челлендж. Он сработал – после пересмотра момента арбитры поменяли фол на персональный.

В итоге МБА удалось вернуться в игру, и к концу отрезка ЦСКА вёл с минимальным преимуществом – 25:24. Команды проводили матч на равных, однако армейцы записали на свой счёт на один штрафной больше, нежели оппоненты – отсюда и «+1».



Вторую четверть подопечные Райковича также начали с рывка, на этот раз 10:2. Они показывали лучший процент реализации, больше двигались без мяча, отдавали больше передач. В итоге всего за две с половиной минуты разница в счёте стала двузначной, а затем и достигла отметки в «+19». А вот баскетболисты МБА за первые пять минут отрезка набрали всего шесть очков. Хвалёная защита команды также посыпалась, зато парням удалось выиграть подбор в нападении и заработать хоть какие-то очки второго шанса. За минуту до сирены им удалось подсократить отставание до «+15» – трёхочковый забросил Андрей Лопатин. Однако за всю четверть дебютанты Единой лиги пропустили аж 32 очка. В итоге на большой перерыв команды уходили со счётом 57:42.

ЦСКА — МБА (110:78) Фото: Единая лига ВТБ

В начале третьей десятиминутки МБА удалось быстро сократить отрыв соперника до «+10», но ЦСКА мгновенно нашёл ответ, набрав восемь безответных очков. Игроки Райковича потрясающе двигали мяч, к середине отрезка сделав 17 передач при 24 попаданиях с игры. При этом сразу пять баскетболистов ЦСКА преодолели отметку в 10 набранных очков – Алексей Швед, Деян Давидовац, Даллас Мур, Каспер Уэйр и Никола Милутинов, на котором оппоненты не уставали фолить. Так, преимущество красно-синих достигло отметки в «+25». Игроки МБА подустали и перестали прессинговать соперника, из-за чего оборонительная схема команды работала уже не так эффективно. И хотя на последней минуте третьего отрезка у подопечных Карасёва начало получаться в нападении, на исход десятиминутки это никак не повлияло – 81:59 в пользу ЦСКА.



Исход встречи был фактически предрешён, так что в заключительном отрезке ЦСКА не торопясь шёл к отметке в 100 набранных очков. Швед, Уэйр и Курбанов отправились на скамейку, а Райкович предоставил каждому из семи запасных игроков шанс выйти на площадку и набрать очки. Подопечные Василия Карасёва записали на свой счёт 19 очков за четверть, но пропустили целых 29. Преимущество армейцев перевалило за «+30», а на последних секундах они ещё и установили рекорд сезона по результативности. Итог – четвёртая подряд победа для красно-синих, МБА терпит первое поражение в Лиге ВТБ со счётом 78:110.

Самым результативным игроком матча стал Алексей Швед, на счету которого 17 очков. Ещё 14 набрал Даллас Мур, по 12 – у Деяна Давидоваца и Ливио Жан-Шарля. Лучшим в составе МБА оказался Андрей Лопатин с 16 очками.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Автодором», а МБА отправится в гости к пермской «Парме». Эти встречи состоятся 23 и 24 октября соответственно.