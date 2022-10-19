«Голден Стэйт» – топ, «Лейкерс» – ужас. Не спасают даже 30 очков Леброна и здоровый Дэвис

Действующие чемпионы НБА «Голден Стэйт Уорриорз» провели свой первый официальный матч в сезоне-2022/2023. В день вручения перстней соперником команды стал «Лос-Анджелес Лейкерс», и встреча завершилась уверенной победой Стефена Карри и компании со счётом 123:109. У «озёрников» же всё по-прежнему: у Леброна 30 очков, а на табло – двузначный минус.

Леброн всё ещё хорош

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс проводит свой 20-й сезон в лиге. Предыдущий розыгрыш завершился для его команды полным провалом – заняв 11-е место на Западе, коллектив остался без плей-офф и даже без плей-ин. Однако Король провёл регулярку на стабильно высоком уровне – 30,3 очка в среднем (второй показатель в лиге) за 56 матчей. Вот и в сегодняшней игре он сделал шаг навстречу историческому рекорду Карима Абдул-Джаббара по результативности, набрав 31 очко, а также 14 подборов и восемь передач. Но сколько бы очков ни настрелял Джеймс, сегодня «Лейкерс» были далеки от победы.

Леброн Джеймс в атаке Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Фактически встреча была проиграна ещё в третьей четверти, которую подопечные Дарвина Хэма провели катастрофически. 28% реализации с игры, восемь потерь (за матч их было 22), и вот преимущество «Голден Стэйт» уже не «+7», а «+27». Именно в третьем отрезке нападение «Лейкерс» рассыпалось – гости набрали всего 19 очков за 12 минут (против 32 у «Голден Стэйт»). При этом рассчитывать на помощь со скамейки «озёрникам» вообще не приходилось. Кендрик Нанн, конечно, набрал 13 очков, а вот все остальные игроки запаса в сумме – лишь 11. И хотя заключительную двенадцатиминутку удалось забрать на волевых усилиях, «Голден Стэйт» к тому моменту уже бросил играть. Всё это мы, конечно, не раз наблюдали в предыдущем сезоне. Видится, что за последние несколько месяцев в команде ничего не поменялось, и пока для «Лос-Анджелеса» всё выглядит не очень хорошо.



«Третья четверть – это то, в чём «Уорриорз» всегда преуспевали. Вы всегда должны быть готовы к третьим четвертям, а мы сегодня не были готовы», – высказался Джеймс.

В «Голден Стэйт» всё в порядке

Прямо перед началом сезона «Уорриорз» столкнулись с неприятной проблемой – конфликт в раздевалке. Сначала начудил Джордан Пул, который обиделся на одноклубников после проигрыша в шуточном конкурсе трёхочковых. А через несколько дней Дрэймонд Грин вдруг устроил с ним драку, которая попала на видео, впоследствии оказавшемся в публичном доступе. Пул, по слухам, был отправлен в нокаут, а Дрэй был оштрафован, отстранён на несколько дней и подвержен критике со стороны одноклубников и главного тренера Стива Керра.

Многие предполагали, что напряжённые отношения между темпераментным Грином и его перспективным партнёром по команде сложились из-за контрактной ситуации последнего. И если Грин действительно боится, что ему предпочтут молодого Пула, у него есть весомый повод для беспокойства. Ведь «Уорриорз» всё же выдали Джордану продление на четыре года и $ 140 млн – почти столько же, сколько он мог бы получить по «максималке» на рынке свободных агентов ($ 144 млн).

Но конфликт между этими двумя игроками, кажется, всё-таки был разрешён. Грин принёс напарнику извинения, Джордан даже не стал просить о его отстранении, а перед первым матчем после драки (предсезонная встреча с «Денвером») они крепко обнялись. Так что в первой официальной игре сезона оба баскетболиста вышли на площадку, отыграв 24 и 28 минут соответственно. Во второй четверти Грин оформил лэй-ап после красивейшей передачи Пула с отскоком, так что «химия» между партнёрами, кажется, никуда не делась.



«Перед нами стояла задача выиграть матч. Это был вечер вручения перстней, и это всё, о чём мы думали, заканчивая первую игру. Это была огромная победа над очень хорошей командой», – прокомментировал Пул.

Перед первым матчем сезона игрокам «Уорриорз» были вручены чемпионские перстни Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Карри – лучший игрок матча

Главная звезда «Голден Стэйт» Стефен Карри в матче-открытии сезона получил награду лучшему игроку. Он, конечно, ещё не вышел на свой пик формы, но уже набрал 33 очка (4 из 12 из-за дуги), а также шесть подборов, семь ассистов, четыре перехвата и один блок-шот. В концовке защитник провёл несколько эффектных атак – сначала вколотил лэй-ап с сопротивлением двух соперников, а затем попал трёхочковый с фолом Патрика Беверли. В общем, Стеф, как всегда, на высоте.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Видео доступно на официальном YouTube-канале NBA.

Помимо этого, Карри стал единственным игроком «Уорриорз», который провёл на площадке больше 30 минут. Игровое время Дрэймонда Грина было ограничено из-за того, что он на некоторое время покидал расположение команды. Клэй Томпсон же получил всего 20 минут – он будет входить в сезон с осторожностью. В клубе все ещё переживают из-за его предыдущих повреждений, вынудивших игрока пропустить два с половиной года. 22 минуты на паркете предоставили новичку команды Донте Дивинченцо (8+2+2), 16 минут отыграл Джеймс Уайзмен (8+7), пропустивший весь предыдущий сезон из-за травмы колена.

Стефен Карри Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Что там у Уэстбрука?

Расселл Уэстбрук, которого в «Лейкерс» обвиняют во всех смертных грехах, в первом матче сезона выступил на удивление неплохо. Он оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов и – сюрприз-сюрприз – стал единственным игроком в команде, которому удалось реализовать больше половины бросков с игры (7 из 12, 58%). Хотя без эйр-болов, само собой, не обошлось, да и защита по-прежнему оставляет желать лучшего. Зато нападение «озёрников» хоть как-то преображалось, как только мяч достигал Уэстбрука. В целом на свои $ 47 млн он, конечно, не наиграл, но уж точно не был худшим на площадке или главным виновником поражения. Помимо прочего, Расс только-только восстановился от повреждения подколенного сухожилия, с которым столкнулся ещё в ходе предсезонной подготовки.



После первого провального сезона в «Лейкерс» Уэстбрук находится под большим давлением, но в том, что сейчас происходит в команде, виноват исключительно её фронт-офис. И общественность, кажется, понемногу перестаёт перекидывать всю ответственность на плечи 33-летнего защитника.



«Я восхищаюсь Расселом Уэстбруком. У него отняли всю радость от баскетбола, и меня это бесит», – сказал комментатор матча Чарльз Баркли.

Камбэк Дэвиса

Главный «травматик» НБА Энтони Дэвис сегодня вышел на площадку в стартовой пятёрке и отыграл приличные 35 минут. Во время предсезонной подготовки он пропустил два матча из-за проблем с поясницей, но к первой официальной игре подходил в полном здравии и сыграл без ограничений по времени. В итоге Дэвис набрал 27 очков, шесть подборов, четыре передачи и один блок-шот, но выдал худший в команде «плюс-минус» – «-21».

Энтони Дэвис Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В прошлом сезоне форвард принял участие всего в 40 матчах, что стало одной из причин провального выступления его команды. Однако нынешних «Лейкерс», кажется, не под силу спасти даже здоровому Дэвису. И хотя в этом году «Лос-Анджелес» явно не входит в число контендеров, у Энтони всё же есть шанс провести свой первый за пять лет полноценный сезон.