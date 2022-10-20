«Глоток воздуха». Зайон вернулся спустя 500 дней и растоптал Дюранта, Ирвинга и Симмонса

«Бруклин Нетс» не давал скучать поклонникам НБА летом. Скандалы, интриги и расследования инсайдеров могли потянуть на вполне рейтинговый сериал с несколькими сезонами. Сюжетных линий было в достатке. То Бен Симмонс никак не мог начать играть в баскетбол, переживая проблемы со спиной, перетëкшие после в ментальный кризис. Именно из-за неуверенности в себе некогда звёздный игрок c зарплатой в $ 35 млн превратился даже не в ролевика, а в настоящий балласт, который был непригоден для обмена.

С Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом ситуация складывалась иначе, но куда более красочно. Дюрант в какой-то момент перестал общаться со всеми партнёрами и тренерским штабом, написав письмо лично владельцу команды с просьбой обменять его. Кайри отреагировал на это своим ультиматумом и решил забыть все обиды на Леброна, желая воссоединиться с Джеймсом в «Лейкерс». Лига просто стояла на ушах несколько недель, но в итоге никто никуда не ушёл.

Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг Фото: Al Bello/Getty Images

Первый матч «Нетс» в сезоне должен был быть настоящим праздником. В Нью-Йорке умеют делать шоу, а на игру собралась полная арена. Но вот выбегающие на паркет игроки явно не были в радостном предвкушении сезона. Это было отчётливо заметно на крупных планах, а ещё в сравнении с лицами соперников.

Звезда «Пеликанс» Зайон Уильямсон пропустил из-за травмы 533 дня и готов был оторвать кольцо прямо на разминке. Для сравнения, игрок «Нетс» Бен Симмонс пропустил 523 дня, но его ментальные проблемы как будто бы никуда не делись. Да, он набрал первые очки «Нетс» в сезоне, но к тому моменту хозяева уже проигрывали.

«Нетс» провалили первую четверть. Команда Стива Нэша теряла мяч даже в тех моментах, когда рядом не было соперников. Так Кевин Дюрант зачем-то отдал передачу на партнёра, который находился на своей половине.

«Пеликанс» с удовольствием пользовались подарками, быстро оторвавшись в счёте на 16 очков — 20:4 за 5.44 до конца первой четверти. Зайон почувствовал, что его не могут остановить, а потому ещё с бóльшим удовольствием шёл на подбор, расталкивая всех своим мощным телом. Ещё в межсезонье появлялись фотографии Уильямсона, где он якобы снова набрал чуть ли не 10 кг. Но к первому матчу крепыш подошёл в прекрасной физической форме. В итоге звёздный форвард «Пеликанс» отбегал 30 минут, за которые набрал 25 очков + 9 подборов + 4 перехвата + 3 передачи.

Зайон Уильямсон в атаке Фото: Sarah Stier/Getty Images

«Это был настоящий глоток свежего воздуха. Просто находиться внутри любимого баскетбола, в который я так давно не играл», — признался после матча Уильмсон.

Локальный успех хозяев случился лишь во второй четверти, когда перед большим перерывом им удалось сократить отставание до восьми очков. Правда, уже после отдыха «Новый Орлеан» выдал фантастически результативный отрезок, набрав за 12 минут игрового времени 40 очков. Си Джей Макколлум своим точным штрафным поставил точку в игровом отрезке, после чего разница в счёте достигла 20 очков.

Пока непонятно, что на самом деле происходит внутри «Бруклина», но очевидно, что команда оказалась не готова к старту сезона. Дюрант по давней традиции включил режим супергероя, набрав 32 очка, но оказать сколько-нибудь значимое сопротивление не смог. Ещё летом он просил руководство сменить тренера и не общался с партнёрами, а теперь они снова находятся в одной раздевалке. Также понятно, что с таким Беном Симмонсом, набирающим четыре очка за 23 минуты (при шести персональных фолах), команда далеко в сезоне не пройдёт. Болельщикам «Нетс» остаётся верить, что после возвращения из лазарета Сета Карри и Джо Харриса команда преобразится и станет конкурентоспособной.