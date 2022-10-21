Уэстбрук топит «Лейкерс», возвращение Кавая, Харден не спас «Сиксерс». Обзор дня в НБА

В ночь на 21 октября в НБА состоялись две встречи регулярного чемпионата. «Филадельфия» на своей площадке принимала «Милуоки», а «Лейкерс» встретились с соседями из «Клипперс». Подводим итоги игрового дня.

«Филадельфия» — «Милуоки»

Свой первый матч в сезоне-2022/2023 провели победители позапрошлого чемпионата – «Милуоки». «Бакс», проигравшие все пять предсезонных встреч, подходили к выездной игре с «Филадельфией» без Криса Миддлтона, Джо Инглса и Пэта Коннотона – все они выбыли из-за травм. Но, даже несмотря на это, подопечные Майка Буденхольцера в стартовом матче сезона сумели добыть заветную победу.

Лучшим игроком в составе «Милуоки», само собой, стал Яннис Адетокунбо – он набрал 21 очко, 13 подборов и восемь передач. 17 очков и четыре подбора сделал Брук Лопес, дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов оформил Бобби Портис. Но единственным игроком на площадке, набравшим более 30 очков, несмотря на поражение «Филы», стал Джеймс Харден. У него – 31 балл, восемь подборов и девять передач.

Джеймс Харден («Филадельфия» – «Милуоки», 88:90) Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Защитник во второй раз подряд напомнил о себе – в матче-открытии сезона с «Бостоном» (117:126) у него было 35+8+7. К тому же он фактически в одиночку подарил своей команде шанс на победу. В четвёртой четверти «Сиксерс» удалось отыграть двузначное отставание и сравнять счёт, набрав 13 безответных очков. Восемь из них, а также перехват и передача – на счету Хардена. И хотя за 30 секунд до финальной сирены хозяева вели 88:86, Уэсли Мэттьюз огорчил соперника эффектным дальним попаданием – 89:88. А после тайм-аута Харден, увы, смазал бросок в прыжке, которой мог принести команде победу. За две секунды до конца матча Харрис сфолил на Лопесе, и тот со штрафной сделал счёт 90:88.

Но, помимо Хардена, в «Филадельфии» было некого и выделить. Его звёздный напарник Джоэл Эмбиид в момент камбэка находился на скамейке. В матче он оформил дабл-дабл из 12 очков и 15 подборов, но из рук вон плохо отработал в защите. Как, в принципе, и вся команда, которую в третьей четверти освистали собственные болельщики. А во второй половине благодаря усилиям Адетокунбо и Лопеса Эмбиид ни разу не поразил кольцо соперника. В межсезонье центровой перенёс операцию на большом пальце правой руки и, видимо, до сих пор не восстановился.

В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Сан-Антонио», а «Милуоки» – с «Хьюстоном». Обе игры пройдут в ночь на 23 октября.

«Лейкерс» — «Клипперс»

Вторым матчем игрового дня стало «лос-анджелесское дерби» – «Лейкерс» на «Крипто.ком Арене» (именно так называется нынче бывший «Стэйплс центр») принимали «Клипперс». Победа осталась за подопечными Тайрона Лю – 103:97. Уже в восьмой раз подряд они наносят «озёрникам» поражение в регулярном сезоне – «Лейкерс» не побеждали с «пузыря» 2020-го. Это, кстати, самая длинная серия в истории противостояния этих команд с 1970 года.

Самым результативным в составе гостей стал Пол Джордж, оформивший дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов. 14 баллов и 17 подборов на свой счёт записал центровой Ивица Зубац. Помимо прочего, в этом матче произошло долгожданное возвращение Кавая Леонарда. Он не выходил на паркет больше года, так как восстанавливался после разрыва крестообразной связки. Сегодня он вышел на площадку со скамейки – впервые с ноября 2013-го. В сумме он отыграл 21 минуту и набрал 14 очков и семь подборов.

«Лейкерс» — «Клипперс», 93:107 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Свой первый матч за «Клипперс» провёл ещё один игрок, пропустивший весь предыдущий сезон – Джон Уолл. Летом он покинул «Хьюстон» и присоединился к «Лос-Анджелесу», где теперь, кажется, начинается новый виток его карьеры. В матче с «Лейкерс» Уолл также вышел на площадку со скамейки и набрал 15 очков, четыре подбора и три передачи. Он был на удивление хорош и даже напоминал прежнего себя в плане скорости и атлетизма. Так что теперь можно с уверенностью сказать, что в «Клипперс» появился разыгрывающий, который в ходе регулярного сезона сможет разгрузить Кавая с Джорджем.

Теперь о «Лейкерс». Сегодня главной проблемой команды стала реализация трёхочковых, статистика по которой – просто отвратительная. Из 45 бросков из-за дуги подопечные Дарвина Хэма реализовали… девять. Девять! Это всего 11-й раз в истории НБА, когда команде не удаётся оформить и 10 дальних попаданий при 45 и более попытках. В матче с «Голден Стэйт» дела обстояли немногим лучше – 10 из 40. И это становится реальным поводом для беспокойства.

Расселл Уэстбрук «пришёл в себя» и выдал 0 из 11 (0 из 6 из-за дуги) с игры впервые с 2016 года. Успехом не завершилась ни одна из семи попыток Кендрика Нанна, лишь один из семи забросил Патрик Беверли. Так, команду от поражения не спасли ни 26 очков Луни Уокера, ни дабл-дабл Леброна Джеймса из 20 очков и 10 подборов, ни 25 очков Энтони Дэвиса. Последний, кстати, едва не выбыл из строя после столкновения с Каваем, в результате которого форвард неудачно приземлился на копчик. Он был вынужден покинуть площадку, но вскоре вернулся и продолжил играть, несмотря на боль в спине.

Энтони Дэвис («Лейкерс» — «Клипперс», 93:107) Фото: Ronald Martinez/Getty Images

«Я ушёл в туннель и постарался расслабиться, пока меня не позвали вернуться в игру. Со мной всё будет в порядке. У нас два дня между играми, и я должен привести себя в порядок. Посмотрим, как всё будет, но я уверен, что буду в порядке», – прокомментировал Дэвис.

«Лейкерс» проигрывают вторую подряд игру на старте сезона и пока выглядят совсем печально. Посмотрим, как с этой ситуацией будут разбираться в тренерском штабе и руководстве команды. В следующем матче «озёрникам» предстоит встреча с «Портлендом» Дэмьена Лилларда – этот матч состоится 23 октября. Днём ранее «Клипперс» сыграют с «Сакраменто».