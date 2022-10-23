У УНИКСа — лучший старт за пять лет! Казанцы одержали пятую подряд победу в матче с «Локо»

Сегодня, 23 октября, в Единой лиге ВТБ стартовал 5-й тур. Главным матчем игрового дня стало противостояние лидера турнирной таблицы – казанского УНИКСа – и «Локомотива-Кубань». В нём подопечные Велимира Перасовича одержали свою пятую подряд победу, выдав лучший старт в Единой лиге с 2017 года.

К сегодняшнему матчу УНИКС подходил с серией из четырёх побед кряду. В предыдущей встрече команда на своей площадке разгромила «Астану» с чудовищной разницей в «+55» (109:54). «Локомотив» же на старте чемпионата уже потерпел два поражения от московских клубов – ЦСКА (64:84) и дебютанта турнира, МБА (73:86). Но в 4-м туре подопечные Александра Секулича всё же вырвали победу у пермской «Пармы» в овертайме (92:85).

«Нам предстоит играть против очень хорошей команды. Казанцы сейчас набрали прекрасную форму, играют здорово, с большой уверенностью. Для нашей молодой команды этот матч станет серьёзным испытанием и возможностью для прогресса.



УНИКС в первых турах уверенно обыграл всех соперников. У казанцев очень глубокий и сбалансированный состав. По сути, это команда уровня Евролиги. Нам необходимо попытаться разрушить связи между задней и передней линией казанцев, чтобы их нападение действовало не так эффективно, как обычно. И, конечно, очень важно играть с предельной концентрацией и самоотдачей все 40 минут», – сказал Секулич.

УНИКС — «Локомотив-Кубань» Фото: Ксения Богданова (БК УНИКС)

Однако сегодняшний матч для УНИКСа был осложнён кадровыми потерями. Встречу пропустил американский защитник Дэрил Мэйкон, который продолжает восстанавливаться от серьёзной травмы бедра, заработанной в матче за третье место Суперкубка. Под вопросом также было участие Андрея Воронцевича и Джалена Рейнольдса. Последний всё же вышел на паркет, пускай и со скамейки запасных, а вот капитан команды остался вне заявки.



В стартовой пятёрке УНИКСа на матч вышли Ненад Димитриевич, Луи Лабери, Георгий Жбанов, Энтони Браун и Винс Хантер. Состав гостей выглядел следующим образом: Джейлен Бэрфорд, Александр Щербенёв, Андрей Мартюк, Дмитрий Узинский, Даррал Уиллис.

Начало матча получилось достаточно равным. К середине отрезка УНИКС вёл с преимуществом всего в два очка – 11:9. Но хозяева оказались успешнее на подборе (10 против пяти по итогам четверти), а затем и перебросали соперника с двухочковой дистанции. Так, незадолго до окончания отрезка казанцы вели «+7», но Захар Ведищев оформил дальнее и сократил отрыв «+4» – 24:20.



Вторая десятиминутка стартовала с рывка 8:2 от УНИКСа, и в результате преимущество казанской команды достигло двузначной отметки. Однако «Локомотив» не позволил сопернику нарастить отрыв. Подопечные Велимира Перасовича начали проигрывать подбор как на своём, так и на чужом щите, и в итоге гости смогли нагнать оппонентов по количеству ребаундов. Ближе к концу отрезка Захар Ведищев набрал пять очков подряд, вновь сократив разницу в счёте до «+4». На большой перерыв команды уходили со счётом 43:39.



А вот начало третьей четверти осталось за «Локомотивом». Коллективу удалось сравнять счёт, а затем и впервые за 20 минут игрового времени выйти вперёд. У УНИКСа страдала игра в обороне. Подопечные Перасовича оставляли сопернику слишком много свободного пространства, чем умело пользовался «Локомотив». Борьба на площадке накалилась, было много фолов, и, как следствие, остановок, включая два судейских видеопросмотра на 15 игровых секунд. Эти бесконечные паузы, кажется, сбили ритм игры УНИКСа ещё и в нападении. Казанцы перестали рваться в атаку и контратаковать, но к концу отрезка всё же собрались и выдали рывок 6:0. Правда, очередной трёхочковый Ведищева вернул «Локомотиву» лидерство в матче – 66:64.

УНИКС — «Локомотив-Кубань» Фото: Ксения Богданова (БК УНИКС)

УНИКС оставался в игре за счёт штрафных – за три четверти казанцы реализовали аж на 10 бросков с линии больше, чем соперник (16 против шести). Игроки «Локомотива» частенько нарушали правила, а Даррал Уиллис даже получил второй неспортивный фол в начале четвёртой десятиминутки и был вынужден покинуть площадку. Его отсутствие заметно сказалось на игре гостей, и к середине отрезка подопечные Перасовича вновь повели в счёте. Концовка получилась напряжённой: казанцы были вынуждены отбиваться от атак соперника. Однако на последней минуте два важных трёхочковых смазал Узинский. За две секунды до финальной сирены Винс Хантер поставил точку в матче, сделав счёт 83:75.



Таким образом, УНИКС выдал лучший старт в Единой лиге ВТБ за прошедшие пять лет. В сезоне-2017/2018 казанская команда выдала шесть побед подряд после начала чемпионата.

Лучшим игроком сегодняшнего матча стал Луи Лабери. У него – дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов. 15 очков и семь результативных передач сделал Ненад Димитриевич. Самым результативным в составе «Локомотива» стал Джейлен Бэрфорд, набравший 15 очков и семь подборов.



В следующем матче «Локомотиву» предстоит сыграть с «Нижним Новгородом». Встреча состоится 27 октября. Днём позже УНИКС отправится на выезд к МБА.