Не единорог, а инопланетянин! Будущий номер 1 драфта и суперзвезда НБА с ростом 223 см

Уже летом 2023 года в НБА может появиться ещё один талантливый европеец. Большое будущее пророчат 18-летнему Виктору Вембаньяма, который уже следующим летом должен стать первым номером драфта. Рассказываем, кто он такой и почему его мечтает заполучить вся НБА.

Виктор родился 4 января 2004 года на окраинах Парижа. Его родители – бывшие спортсмены. Отец, Феликс (рост которого, кстати, составляет 200 см) специализировался на прыжках в длину, а мать Элоди (192 см) играла в баскетбол, как и её родители. Скауты НБА считают, что это большой плюс, и семья поможет молодому таланту адаптироваться к роли суперзвезды. Но пока он выступает в родном чемпионате Франции. Свою карьеру бигмен начинал в «Нантере», предыдущий сезон провёл в АСВЕЛе, а в нынешнем представляет «Метрополитан».

Уже сейчас Вембаньяма заметно выделяется на фоне коллег по французскому чемпионату. И первое, что бросается в глаза – это, конечно, его рост. В свои 18 лет Виктор вымахал до невероятных 223 см и сравнялся с Бобаном Марьяновичем, который на протяжении долгого времени остаётся самым габаритным игроком в НБА. Помимо прочего, Вембаньяма обладает феноменальным размахом рук – восемь футов или 243 см.

Но на площадке юный француз выглядит даже выше, чем числится официально. Для сравнения, вот его фотография с соотечественником Руди Гобером, рост которого составляет 216 см.

Настоящее и будущее сборной Франции: Руди Гобер и Виктор Вембаньяма Фото: Steve Marcus/Getty Images

Этот снимок был сделан в начале октября, когда Вембаньяма приезжал в США вместе с «Метрополитаном». Они отправилась в Лас-Вегас, чтобы провести два шоу-матча с командой G-лиги – «Игнайт». Цвета этого коллектива защищает другой проспект предстоящего драфта, Скут Хендерсон, которого также считают одним из лучших игроков класса–2023. Почти со стопроцентной вероятностью именно эти два парня будут выбраны под первым и вторым номерами.



«Из всех проспектов, о которых я слышал, он нравится мне больше всего. Я думаю, что он самый надёжный из всех, кого я видел. Он действительно отличный игрок. Если бы я никогда не родился, думаю, он заслужил бы первое место на драфте», – сказал Вембаньяма о Хендерсоне.



В первом матче, который остался за «Игнайт» (122:115), Вембаньяма набрал 37 очков, а также сделал четыре подбора и пять блок-шотов. На площадке он смотрелся просто феноменально. Забросил семь трёхочковых, да не простых: то в транзишене, то с пик-н-попа, то со стэпбэка. Во второй встрече «Метрополитан» взял реванш (112:106), а Виктор записал на свой счёт 36 очков, 11 подборов, четыре блока и четыре красивейших передачи. А в заключительном отрезке проспект оформил нереальный данк через соперника, который американские любители баскетбола величают «постером».

Вембаньяма в матче с «Игнайт» Фото: Ethan Miller/Getty Images

Помимо этого, в обоих матчах с «Игнайт» Виктор принимал участие чуть ли не в каждом защитном действии его команды. И это несмотря на то, что он впервые играл 48 минут по правилам НБА. Вембаньяма любит и умеет рубиться в обороне. Он универсален как на периметре, так и в трёхсекундной зоне и буквально создан для блок-шотов – на чемпионате мира U19 он в среднем делал аж 5,7 блока за игру.

Игра в защите, бросок, рост, размах рук, атлетизм, координация, дриблинг, мобильность… Он полностью соответствует всем запросам современной НБА. В общем, прав был Стефен Карри – Вембаньяма как будто создали в NBA 2K с чит-кодами. Но не один Стеф по достоинству оценил талант будущего первого номера.

Виктора Вембаньяма очень ждут в НБА из-за его габаритов Фото: Ethan Miller/Getty Images

«В последние несколько лет все были единорогами, а он больше похож на инопланетянина. Я никогда не видел, чтобы кто-то такой высокий так изящно смотрелся на площадке. Как он при этом ведёт мяч, бросает с отшагиванием в посте и на дуге, исполняет трёхочковые, блокирует броски. Он, безусловно, талант поколения. Надеюсь, он продолжит оставаться здоровым, это самое важное для него лично», – сказал Леброн Джеймс.

«Он невероятен. Я верю, что в 2045 году все будут похожи на Виктора. То, как он может бросать мяч, как он двигается… Он очень быстр для своих габаритов, может блокировать броски, быть угрозой в защите. Он невероятен», – а это уже Яннис Адетокунбо.

«Такой талант и мастерство просто вызывают улыбку на лице, если вы играете в баскетбол. Эволюция игры завела нас так далеко. У нас есть 220-сантиметровый парень, который может делать всё на площадке. Это вдохновляет многих. Я хочу посмотреть, как он будет играть. Все рады его приходу в лигу, так что посмотрим, что произойдёт», – сказал Кевин Дюрант.

«Это действительно захватывающе. Нам повезло, что у нас есть такой талант. Мы никогда не видели такого игрока, как Виктор. Я знаю его с 13 лет. Все знали, что он будет уникальным. Он очень зрелый и знает, чего хочет», – отметил Руди Гобер.

На похвалы топов мирового баскетбола Виктор отреагировал скромно: «Конечно, это честь, но это ничего не меняет. Круто, но я ещё ничего не добился».

В общем, ведущие игроки лиги уже готовы к приходу молодого конкурента, как готовы и функционеры, которые пойдут на всё, чтобы заполучить Вембаньяма. Уже сейчас в НБА опасаются, что клубы начнут заниматься так называемым танкингом. Это когда команды намеренно проигрывают матчи, чтобы занять место пониже в турнирной таблице и получить шанс «выиграть» первый пик в драфт-лотерее. В ней принимают участие только те, кто по итогам сезона остался без плей-офф. Так что «Лейкерс» с «Филадельфией», видимо, просто включились в борьбу за Вембаньяма (обе команды начали чемпионат с 0-3).

«Я знаю, что у многих команд НБА текут слюнки от одной мысли, что потенциально, через нашу лотерею, они могут заполучить его. Но в следующем сезоне они всё равно должны бороться», – сказал Адам Сильвер.

До драфта–2023 остаётся без малого восемь месяцев. Во-первых, за это время Вембаньяма ещё успеет поиграть в чемпионате Франции. Во-вторых, ему представится отличный шанс проявить себя в сборной страны. Игрок примет участие в ноябрьских матчах отбора на чемпионат мира 2023 года. Так что в ходе предстоящего сезона мы ещё не раз услышим его имя. Виктор, конечно, не такой раскрученный, каким перед драфтом был условный Зайон Уильямсон, но то ли ещё будет. О нём уже говорит вся НБА, и это – очередной триумф европейского баскетбола.