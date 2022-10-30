Молодого таланта отчислили из клуба НБА. Он разделся перед бывшей сотрудницей

«Сан-Антонио Спёрс» — особенный для НБА клуб. Здесь очень внимательно подходят к тем вопросам, на которые в других клубах могут вообще не обращать внимания. Пока «Лейкерс» проводят сеансы самобичевания, из-за обмена по которому они получили Рассела Уэстбрука, в «Сан-Антонио» занимаются любимым делом. «Спёрс» — чуть ли не эталонная организация для всей лиги. Недаром многие управленцы команд НБА делали свои первые шаги именно здесь. Это же касается и игроков.

Шпоры многие годы верят в свой собственный путь. Они не берут готовых суперзвёзд, стремясь получить результат здесь и сейчас. Грег Попович и его команда вкладываются в прогресс тех, кого выбрали на драфте.

В прошлом сезоне под 12-м номером «Сан-Антонио» выбрали Джоша Примо. Канадский талант, родившийся в Торонто в 2002 году. Ему было всего 18 лет, когда он попал в лигу, а клуб окружил его заботой, стараясь планомерно вводить форварда в сильнейшую баскетбольную лигу. В прошлом сезоне Примо отыграл 50 матчей, выходя в 16 встречах в стартовой пятёрке. В среднем он проводил на паркете чуть менее 20 минут, набирая 5,8 очка.

Джош Примо Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Естественно, Примо был на зарплате новичка, которую буквально недавно продлили на следующий сезон. В сезоне-2022/2023 баскетболист получит $ 4,1 млн, а в следующем сезоне его зарплата должна была увеличиться на $ 200 тыс. Но уже в ночь с 29 по 30 октября Примо был отчислен.

Игрок быстро дал комментарий по этому поводу.

«Я знаю, что все удивлены сегодняшней новостью. Мне нужна была помощь, чтобы справиться со старой психологической травмой. Теперь воспользуюсь этим временем, чтобы более полно сосредоточиться на восстановлении моего психического здоровья. Надеюсь, у меня будет возможность обсудить эти вопросы в будущем, возможно, я смог бы помочь другим людям, которые пострадали подобным образом. В данный же момент мне необходима приватность», — сказал молодой баскетболист.

Джош Примо Фото: Ethan Miller/Getty Images

Хорошо, что в мире НБА есть всемогущие инсайдеры, раскопавшие истинные причины отчисления. Оказалось, что Примо показал себя голым бывшей сотруднице «Спёрс». По слухам, такое неоднократно происходило с игроком.

Теперь на какое-то время Джош точно остался без баскетбола и зарплаты. Вряд ли какая-то из команд НБА возьмёт игрока, которому грозит судебное разбирательство. А то, что оно будет, можно не сомневаться. Та самая бывшая сотрудница уже наняла адвоката Тони Бази, подававшего недавно коллективный иск от имени женщин против квотербека НФЛ «Кливленд Браунс» Дешона Уотсона.

Напомним, сразу 24 женщины обвиняли Уотсона в сексуальных домогательствах во время сеансов массажа, но спортсмен сначала всё отрицал, заявляя, что интимные отношения были по обоюдному согласию. Правда, через некоторое время квотербек принёс публичные извинения и отделался незначительным (по меркам зарплат НФЛ) денежным штрафом — $ 5 млн и дисквалификации на 11 матчей чемпионата. Также спортсмена обязали проходить курс лечения.

Возможно, молодого баскетболиста «Спёрс» ждёт аналогичный путь, а клуб отчислил его лишь для того, чтобы не портить репутацию. Есть вероятность, что после окончания истории и урегулирования конфликта «Сан-Антонио» снова подпишет канадца.