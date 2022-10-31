«Абсолютный танк!» Дончич повторил невероятный рекорд Джордана, державшийся более 30 лет

Матч «Далласа» и «Орландо» вряд ли можно было отнести к разряду тех, где изначально имеется интрига. Обе команды далеки от лучшего баскетбола. Но если от «Мэджик» никто и не ждёт большого количества побед, то вот отрицательный баланс побед и поражений «Мэвс» в первых пяти играх немного удивлял. Финалист конференции совсем не похож на себя образца плей-офф-2022, но это точно не относится к главной звезде.

Лука Дончич — главный маг и волшебник НБА. Казалось, что сентябрьский Евробаскет, на котором он оставил много сил, должен был прилично выбить словенскую звезду из колеи, но не тут-то было. В первых пяти матчах с «Финиксом», «Мемфисом», «Новым Орлеаном», «Бруклином» и «Оклахомой» Лука стабильно набирал более 30 очков за матч. Что удивительно, звезда «Далласа» реализовывает всего 22,6% трёхочковых, но имеет при этом 50% с игры.

Лука Дончич (слева) Фото: Sarah Stier/Getty Images

Вот и в домашнем матче с «Орландо» игра «Далласа» вновь строилась через Дончича. В предыдущих двух играх словенец отыграл по 40 минут, набрав 41 и 31 очко соответственно. Но в его действиях не было ни малейшего намёка на усталость.



Уже в первой четверти Лука набрал 16 очков. По количеству набранных очков в первых игровых отрезках Дончич уверенно обгоняет всех игроков НБА. У него в среднем 14,3 очка за первые 12 минут матча. Это на четыре больше, чем у любого другого игрока лиги.



В матче с «Орландо» словенец вновь пользовался тем, что защитники просто не справлялись с ним в игре один на один. Лука раз за разом продавливал оппонента, набирая очки из-под кольца, либо в фирменном стиле, бросая по кольцу с разворота на одной ноге.

Уже к большому перерыву на счету Дончича было 30! И это был не конец. За почти 37 минут на паркете к концу матча звезда «Мэвс» набрал 44 очка и, что самое удивительное, не сделал ни одной потери.

«Можно сказать, что Дончич был полностью готов к игре и не чувствовал усталости. Определённо именно он задал тон нашим действиям и вёл команду за собой», — сказал после матча главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд.

Лука Дончич Фото: Jenkins/Getty Images

После матча болельщики «Далласа» восторгались игрой Луки Дончича и задавались вопросами об игре команды целиком.



«Всего 15 передач на всю команду за игру».



«Лука бы сделал дабл-дабл, если бы хоть кто-то попадал после его бросков».



«Лука — абсолютный танк! Но и ему нужна помощь».



«Невероятная игра Дончича! Он абсолютный MVP! Кто-то ещё претендует на этот приз?»

«Даллас» добился третьей победы в сезоне (114:105), по-прежнему показывая далеко не лучший баскетбол. Команда пока всецело полагается на своего лидера, показывающего феноменальную статистику. Дончич начал сезон с шести подряд матчей, в которых набирает 30 и более очков.

Последний раз подобное удавалось великому Майклу Джордану и было аж в 1986 году. Тогда защитник «Чикаго» набрал 50 очков против «Никс», 41 против «Кливленда», 34 против «Сан-Антонио», 33 против «Детройта», 39 против «Финикса» и 34 против «Атланты». Но уже в седьмой игре сезона Майкл прервал серию, набрав 28 в игре с «Вашингтоном». Именно поэтому Лука Дончич может превзойти достижение Джордана в следующем матче с «Ютой».