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Лука Дончич повторил рекорд Майкла Джордана по количеству игр с 30 очками подряд, который держался 36 лет

«Абсолютный танк!» Дончич повторил невероятный рекорд Джордана, державшийся более 30 лет
Марат Арасланов
Дончич повторил невероятный рекорд Джордана
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Звезда «Далласа» набирает более 30 очков в каждой игре.

Матч «Далласа» и «Орландо» вряд ли можно было отнести к разряду тех, где изначально имеется интрига. Обе команды далеки от лучшего баскетбола. Но если от «Мэджик» никто и не ждёт большого количества побед, то вот отрицательный баланс побед и поражений «Мэвс» в первых пяти играх немного удивлял. Финалист конференции совсем не похож на себя образца плей-офф-2022, но это точно не относится к главной звезде.

Лука Дончич — главный маг и волшебник НБА. Казалось, что сентябрьский Евробаскет, на котором он оставил много сил, должен был прилично выбить словенскую звезду из колеи, но не тут-то было. В первых пяти матчах с «Финиксом», «Мемфисом», «Новым Орлеаном», «Бруклином» и «Оклахомой» Лука стабильно набирал более 30 очков за матч. Что удивительно, звезда «Далласа» реализовывает всего 22,6% трёхочковых, но имеет при этом 50% с игры.

Лука Дончич (слева)

Лука Дончич (слева)

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Вот и в домашнем матче с «Орландо» игра «Далласа» вновь строилась через Дончича. В предыдущих двух играх словенец отыграл по 40 минут, набрав 41 и 31 очко соответственно. Но в его действиях не было ни малейшего намёка на усталость.

Уже в первой четверти Лука набрал 16 очков. По количеству набранных очков в первых игровых отрезках Дончич уверенно обгоняет всех игроков НБА. У него в среднем 14,3 очка за первые 12 минут матча. Это на четыре больше, чем у любого другого игрока лиги.

В матче с «Орландо» словенец вновь пользовался тем, что защитники просто не справлялись с ним в игре один на один. Лука раз за разом продавливал оппонента, набирая очки из-под кольца, либо в фирменном стиле, бросая по кольцу с разворота на одной ноге.

Уже к большому перерыву на счету Дончича было 30! И это был не конец. За почти 37 минут на паркете к концу матча звезда «Мэвс» набрал 44 очка и, что самое удивительное, не сделал ни одной потери.

НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2022, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
114 : 105
Орландо Мэджик
Орландо
Даллас Маверикс: Дончич - 44, Хардуэй-младший - 21, Финни-Смит - 13, Динвидди - 12, Баллок - 6, Грин - 6, Вуд - 5, Пауэлл - 5, Клебер - 2, Дав. Бертанс, Дорси, Кампаццо, Макги, Нтиликина, Пинсон, Райт, Харди
Орландо Мэджик: Банкеро - 18, Бол - 16, Картер - 15, Хэмптон - 15, Харрис - 12, Вагнер - 11, Росс - 8, Бамба - 5, Океке - 5, Айзек, Вагнер, Саггс, Скофилд, Фульц, Харрис, Хьюстан, Энтони

«Можно сказать, что Дончич был полностью готов к игре и не чувствовал усталости. Определённо именно он задал тон нашим действиям и вёл команду за собой», — сказал после матча главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд.

Лука Дончич

Лука Дончич

Фото: Jenkins/Getty Images

После матча болельщики «Далласа» восторгались игрой Луки Дончича и задавались вопросами об игре команды целиком.

«Всего 15 передач на всю команду за игру».

«Лука бы сделал дабл-дабл, если бы хоть кто-то попадал после его бросков».

«Лука — абсолютный танк! Но и ему нужна помощь».

«Невероятная игра Дончича! Он абсолютный MVP! Кто-то ещё претендует на этот приз?»

«Даллас» добился третьей победы в сезоне (114:105), по-прежнему показывая далеко не лучший баскетбол. Команда пока всецело полагается на своего лидера, показывающего феноменальную статистику. Дончич начал сезон с шести подряд матчей, в которых набирает 30 и более очков.

Последний раз подобное удавалось великому Майклу Джордану и было аж в 1986 году. Тогда защитник «Чикаго» набрал 50 очков против «Никс», 41 против «Кливленда», 34 против «Сан-Антонио», 33 против «Детройта», 39 против «Финикса» и 34 против «Атланты». Но уже в седьмой игре сезона Майкл прервал серию, набрав 28 в игре с «Вашингтоном». Именно поэтому Лука Дончич может превзойти достижение Джордана в следующем матче с «Ютой».

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