«Антисемитская дезинформация». В США в шоке от Кайри Ирвинга и «отменили» Канье Уэста

Кайри Ирвинг, главный по конспирологии в НБА, вновь отличился на старте нового сезона. Игрок в очередной раз выразил свою приверженность сомнительного рода идеям, из-за чего в лиге его обвинили в антисемитизме. Звучит так себе, однако никакого серьёзного наказания за свои действия звезда «Бруклина» всё-таки не понесёт.

Кайри Ирвинг Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Всё началось 28 октября, когда Ирвинг опубликовал в своих социальных сетях ссылку на документальный фильм, который, по мнению многих его соотечественников, пропагандирует антисемитизм. Картина, выпущенная в 2018 году, носит название «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку» и основана на одноимённой книге афроамериканца Рональда Далтона-младшего, также выступившего режиссёром экранизации.

Книга и фильм продвигают идеи чёрных евреев-израильтян, объединение которых, как утверждают за океаном, имеет долгую историю женоненавистничества, гомофобии, ксенофобии, исламофобии и особенно антисемитизма. Основная идея этого движения заключается в том, что потомками древних израильтян на самом деле являются чернокожие. А европейские евреи, которых они прозвали «синагогой сатаны», на протяжении долгих лет обладают чрезмерным контролем над обществом, особенно в финансовой индустрии и СМИ, несут ответственность за рабство и «женоподобность» темнокожих мужчин, да и вообще сатанисты. Вот такая теория.

При этом Кайри – не единственный её сторонник. Недавно в центре аналогичного скандала оказался популярный американский рэпер Канье Уэст. Он опубликовал несколько противоречивых сообщений о евреях, которые общественность посчитала ну очень некорректными. Сам музыкант заявил, что не может быть антисемитом, потому что «чернокожие на самом деле являются евреями».

Кайри Ирвинг Фото: Sarah Stier/Getty Images

В США Канье фактически «отменили». Он потерял кучу крупных контрактов, включая многомиллионное соглашение с adidas, лишившись таким образом статуса миллиардера. Уэста также публично осудили многие знаменитости, включая его бывшую жену Ким Кардашьян и Леброна Джеймса. А Ирвинг, получается, в каком-то смысле даже поддержал риторику рэпера. Во всяком случае так посчитал сам Йе.

«Всё-таки есть ещё на свете настоящие люди, которые больше не боятся. Я с вами. Пора создать что-то своё, чтобы медиа никогда больше не могли контролировать или принижать нас», – написал Уэст в социальных сетях, опубликовав фото Кайри.

Но Канье продолжает испытывать на себе гнев всех и вся, а что Ирвинг? Накажут ли его за распространение антисемитской «документалки»? Обратимся к официальному заявлению НБА.

«Ненавистнические высказывания любого рода неприемлемы и идут вразрез с ценностями НБА – равенством, инклюзивностью и уважением. Мы считаем, что все должны играть свою роль в обеспечении того, чтобы такие слова или идеи, включая антисемитские, оспаривались и опровергались, и мы будем продолжать работать со всеми членами сообщества НБА, чтобы каждый понимал последствия своих слов и действий».

Но понимать последствия своих действий – это одно, а нести реальное наказание – судя по всему, другое. Ведь, по слухам, НБА не планирует дисквалифицировать или применять какие-либо санкции в отношении игрока. И вот почему.

Во-первых, к выходкам Кайри в лиге, кажется, все уже привыкли. Это далеко не первый раз, когда он продвигает в массы неоднозначные идеи вроде теории о плоской Земле и прочего. Подробнее обо всём этом можно почитать в другом материале «Чемпионата».

Во-вторых, спустя три дня Ирвинг удалил пост, содержавший ссылку на злополучный фильм. Признавать свою неправоту или извиняться он, конечно, не стал, но под давлением со стороны руководства «Нетс» может сделать это в самое ближайшее время. Как-никак у разыгрывающего последний год по контракту – опция, которую он активировал прошлым летом. В лиге остаться наверняка хочется, да и «переобуться» ещё не поздно.

«Я разочарован тем, что Кайри, похоже, поддерживает фильм, основанный на книге, полной антисемитской дезинформации. Я хочу сесть за стол и убедиться, что он понимает, как это ранит всех нас. Когда ты верующий человек, пропагандировать ненависть на основе расы, этнической принадлежности или религии – неправильно», – написал владелец «Бруклина» Джо Цай в социальных сетях.

Кайри Ирвинг Фото: Dustin Satloff/Getty Images

В ответ на это Ирвинг заявил, что, при всём уважении к Цаю, он свободный человек и имеет право верить во что хочет. Вот как сам баскетболист объяснил произошедшее:

«Я омнист (человек, который признаёт все религии, их богов или их отсутствие. – Прим. «Чемпионата»). Я не хотел проявлять неуважение к чьим-либо религиозным убеждениям. Ярлык «антисемит», который на меня навешивают, неоправдан и не отражает реальность, в которой я живу каждый день. Я принимаю представителей всех слоёв общества и религий и хочу учиться у них».

А когда всю историю упомянули на пресс-конференции после матча с «Пэйсерс», Кайри устроил перепалку с журналистом Ником Фриделлем. Игроку не понравилось, что при описании произошедшего тот использовал слово «продвижение».

«Не могли бы вы перестать называть это продвижением? Что я продвигаю? Да, я выкладываю посты. Так же, как вы публикуете вещи, верно? Вы же зарабатываете этим на жизнь, так? Отлично, так что давайте двигаться дальше. К чему это обесчеловечивание? Я другой человек. Я могу писать всё, что захочу. Так что давайте закроем тему».

Однако во время второго матча с «Индианой» внимание к произошедшему решили привлечь ещё и поклонники «Нетс». В первом ряду игру смотрели несколько молодых людей в кипах и футболках с надписью «Боритесь с антисемитизмом». Ирвинг поприветствовал группу болельщиков во время тайм-аута и сказал, что оценил их поступок. Но, по мнению одного из участников этой своеобразной акции и по совместительству держателя сезонного абонемента, Кайри всё-так заслуживает наказания:

«Они не должны держать у себя такого парня. Многие люди собираются отменить свои абонементы. Они должны как-то наказать его».

Но от своих убеждений, пускай и противоречивых, Ирвинг в итоге не отрёкся. Как не отрёкся от позиции по вакцинации или от идеи о плоской Земле. Видится, что ещё не раз мы будем обсуждать Кайри с его неординарными взглядами на жизнь. И в последующие разы он, вероятно, также не понесёт за свои слова никакой ответственности. Но значит ли это, что в НБА его поведение просто-напросто терпят? И есть ли у этого терпения предел?