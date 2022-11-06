Побеждать без легионеров — можно! МБА в напряжённой борьбе разделалась с «Самарой»

В Единой лиге состоялась битва дебютантов турнира – «Самара» на своей площадке принимала МБА. Команды впервые в своей истории встречались в официальном матче высшего дивизиона. И по итогам встречи подопечным Василия Карасёва удалось одержать уверенную гостевую победу и подвинуть другого новичка в турнирной таблице.

К матчу оба коллектива подходили с одинаковым балансом побед и поражений – 4-3. При этом «Самара» располагалась в турнирной таблице на одну строчку выше, опережая московский клуб по разнице набранных и пропущенных очков. До этого команды несколько раз встречались в Суперлиге, а также в ходе предсезонного турнира – тогда победа осталась за МБА (92:67).



Несколько дней назад МБА понесла кадровую потерю – разыгрывающий Макар Коновалов выбыл до конца календарного года. Он получил травму плеча в матче с «Пармой» (70:78), и повреждение оказалось серьёзнее, чем предполагалось изначально. Помимо этого, два предыдущих матча команды был вынужден пропустить и её 36-летний капитан Евгений Воронов.



«Евгений Воронов, пропустивший две последние встречи, вернулся к тренировкам, но пока, конечно, находится не в оптимальной форме. В любом случае он поможет нам своим опытом. Что касается «Самары», то сейчас это совершенно другая команда, нежели та, с которой мы играли на этапе предсезонной подготовки. В их составе собраны отличные игроки, в том числе имеющие опыт НБА. Наша задача — грамотно отыграть в защите, действовать агрессивно и набирать свои очки», – сказал главный тренер москвичей Василий Карасёв.

«Самара» — МБА Фото: Максим Абрамов, БК «Самара»

В стартовой пятёрке МБА на игру вышли Даниил Касаткин, Илья Платонов, Сергей Клюев, Андрей Лопатин и Тимофей Якушин. С первых минут им противостояли Джеймс Эннис, Никита Зверев, Маркос Найт, Антон Карданахишвили и Владимир Пичкуров.



Первая четверть началась с рывка 16:5 от МБА. Усилиями Якушина, Клюева и Лопатина гостям удалось оформить двузначное преимущество уже к середине отрезка. Они выиграли подбор как на своём, так и на чужом щите, в то время как подопечные Сергея Базаревича допустили несколько ненужных потерь и не реализовали ни одной из пяти дальних попыток. Так, москвичам удалось удержать преимущество в «+11» до конца первой десятиминутки – 26:15.

Начало второго отрезка получилось достаточно зрелищным: команды выдали три трёхочковых за полторы минуты, два из них – на счету «Самары». Благодаря дальнему попаданию Якушин преодолел отметку в 10 набранных очков, а затем к нему присоединился и Андрей Лопатин. Несмотря на то что игроки МБА качественно взаимодействовали без мяча, продолжали доминировать на подборе и делать важные перехваты, Василий Карасёв делал большое количество замен. При этом свой первый тайм-аут специалист взял лишь под конец первой половины, когда хозяевам удалось быстро сократить отрыв с «+16» до «+12». После минутного перерыва москвичам удалось набрать пять безответных очков, на что соперник ответил четырьмя очками Малкольма Томаса. На большой перерыв команды уходили со счётом 47:34 в пользу МБА.

«Самара» — МБА Фото: Максим Абрамов, БК «Самара»

На старте второй половины «Самаре» удалось сократить отставание до «+5». Набирать очки продолжил Томас, попадание из-за дуги оформил Юрий Умрихин. Но вслед за этим последовали трёхочковый от Ильи Платонова и три штрафных в пользу гостей, благодаря которым МБА удалось быстро вернуть себе двузначный отрыв. При этом игроки обеих команд допустили несколько обидных промахов из-за дуги, из-за чего третья четверть получилась весьма малорезультативной. И хотя десятиминутка осталась за «Самарой» (15:12), к заключительному отрезку москвичи всё равно подходили с преимуществом в 10 очков – 49:59.

На первой минуте четвёртой четверти Тимофей Якушин преодолел отметку в 20 набранных очков. А после того, как он отправился на скамейку, его команда позволила оппонентам сократить отрыв с «+12» до «+6». И хотя у МБА заметно упал процент попадания с дальней дистанции, важный бросок Лопатина из-за дуги принёс его команде первые очки за три с лишним минуты. Затем пять очков добавил Евгений Воронов, ещё четыре – другой ветеран, Евгений Валиев, который в ходе всего матча приносил огромную пользу на обоих концах площадки. Однако «Самара» отправляла в кольцо соперника один мяч за другим – Маркоса Найта было не остановить. Так, за минуту до финальной сирены разница в счёте составляла всего четыре очка, и Василий Карасёв был вынужден взять тайм-аут. После паузы Якушин набрал два очка в сложнейшем проходе, однако затем Лопатин сделал ненужный фол и был вынужден покинуть площадку из-за перебора нарушений. Концовку спас Тимофей Якушин, набравший очки в проходе, а потом и со штрафной линии. Итог – 82:74, победа МБА.

Лучшим игроком матча стал Тимофей Якушин, на счету которого 25 очков, пять подборов и шесть передач. В составе «Самары» самым результативным стал Маркос Найт – у него 18 очков, четыре подбора и пять передач. 16 очков, шесть ребаундов и четыре ассиста сделал Малкольм Томас.

«Самара» — МБА Фото: Максим Абрамов, БК «Самара»

В следующем туре «Самаре» предстоит домашняя встреча с пермской «Пармой», а МБА – с «Автодором». Обе игры состоятся 11 ноября.