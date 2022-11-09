«Свобода слова по-американски». Звезду НБА готовы выгнать из клуба из-за твита про евреев

Антисемитский скандал, в центре которого оказался защитник «Нетс» Кайри Ирвинг, продолжает набирать обороты. Игрок был отстранён клубом, а также получил целый список условий, которые ему придётся выполнить ради возвращения. Принесённых извинений оказалось недостаточно, и теперь будущее звёздного защитника в «Бруклине» и НБА в целом находится под большим вопросом.

Шумиха вокруг Ирвинга поднялась 28 октября, когда баскетболист опубликовал в своих социальных сетях ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку». Его создатель продвигает идею, что чернокожие являются истинными потомками древних израильтян. При этом картина переполнена антисемитской риторикой, из-за чего поступок Кайри за океаном встретили крайне негативно. Подробнее об этом можно почитать в другом материале «Чемпионата».

Ещё несколько дней назад казалось, что ситуация близка к логическому завершению: Кайри извинится и продолжит играть за «Бруклин» как ни в чём ни бывало. Но, увы, не в этот раз. 4 ноября игрок был отстранён клубом как минимум на пять матчей. При этом НБА вроде как подталкивала клуб к применению даже более серьёзных мер. Неизвестно, шла ли речь об отчислении, однако в руководстве франшизы подтвердили, что даже не рассматривали такую возможность.



Несмотря на это, множество инсайдеров и даже несколько функционеров верят, что пятью официальными встречами всё не ограничится. Кайри пророчат уход из «Нетс» и даже из НБА, но пока всё это остаётся на уровне неподтверждённых слухов. Как скоро он вернётся в команду и вернётся ли вообще, на данный момент зависит только от того, выполнит ли он поставленные руководством условия. Таковых ему выдвинули целых шесть.

Кайри Ирвинг Фото: Stacy Revere/Getty Images

В «Бруклине» хотят, чтобы Ирвинг:

принёс извинения за размещение ссылки на фильм, осудил его ложное содержание и пояснил, что не придерживается антисемитских убеждений;

выполнил мероприятия по борьбе с нетерпимостью, о которых он, «Нетс» и Антидиффамационная лига договорились в своём совместном заявлении, включая пожертвование в размере $ 500 тыс. на нужды соответствующих организаций;

прошёл тренинг по восприимчивости, разработанный «Нетс»;

прошёл тренинг по антисемитизму, также разработанный «Нетс»;

встретился с представителями Антидиффамационной лиги, а также с лидерами еврейской общины в Бруклине;

встретился с Джо Цаем и ведущими должностными лицами франшизы, чтобы продемонстрировать своё понимание всей серьёзности ситуации и предоставить гарантии, что подобное поведение не повторится.

Список внушительный. И даже если Кайри согласится безоговорочно выполнить все эти условия, на это ему потребуется некоторое время. Уж точно больше, чем осталось до 12 ноября, когда подойдёт к концу его краткосрочная дисквалификация. Но хотя бы с первым пунктом игрок уже справился. На днях он опубликовал в социальных сетях пост, в котором принёс извинения за злополучную публикацию.

«Занимаясь исследованием религии, я разместил ссылку на документальный фильм, который содержал некоторые ложные антисемитские заявления. Они были неправдивыми и оскорбительными для еврейской расы и религии, и я беру на себя полную ответственность за свои действия. Я благодарен за то, что у меня есть большая платформа для обмена знаниями. Я хочу двигаться вперёд, ведя открытый диалог, чтобы узнать больше и вырасти из этого.



Всем еврейским семьям и общинам, которые пострадали от моей публикации – я глубоко сожалею, что причинил вам боль, и приношу свои извинения. Я был на эмоциях, когда меня несправедливо назвали антисемитом, вместо того чтобы сосредоточиться на помощи моим еврейским братьям и сёстрам, которые пострадали от ненавистнических заявлений в этом документальном фильме.



Я хочу прояснить любую путаницу, извинившись за размещение документального фильма без контекста и фактического объяснения конкретных убеждений, с которыми я соглашался и не соглашался. У меня не было намерений проявить неуважение к еврейской культурной истории, касающейся Холокоста, или увековечить какую-либо ненависть. Я извлекаю уроки из этого прискорбного события и надеюсь, что мы сможем найти взаимопонимание. Я ничем не отличаюсь от любого другого человека. Я искатель истины и знаний и знаю, кто я», – написал Ирвинг.



Проблема в том, что извинился Кайри уже после того, как в руководстве «Нетс» приняли решение о его отстранении. И после того, как Антидиффамационная лига отказалась от его полумиллионного пожертвования.

Кайри Ирвинг Фото: Stacy Revere/Getty Images

Своё решение организация объяснила тем, что за день до отстранения Ирвинг в очередной раз упустил возможность публично раскаяться в содеянном. Игрок был участником пресс-конференции, на которой ему был прямо задан вопрос, придерживается ли он антисемитских убеждений. Вместо того чтобы извиниться, баскетболист заявил, что не он снял этот фильм, да и вообще не может быть антисемитом «зная, откуда он родом». В Антидиффамационной лиге посчитали, что Кайри не осознаёт ответственности за содеянное, поэтому и принимать его пожертвование не имеет смысла.



Помимо прочего, на следующий день после отстранения сотрудничество с Ирвингом решили приостановить в Nike. Компания выпустила заявление, в котором выступила против любых проявлений антисемитизма, и даже отложила выпуск новой именной модели кроссовок баскетболиста Kyrie 8.

Однако нашлись и те, кто во всей этой ситуации решил поддержать игрока. Заступились за Ирвинга рэпер Канье Уэст, которого недавно также обвинили в антисемитизме, легендарный боксёр Флойд Мейвезер, известный экс-игрок в американский футбол Эд Рид…



В социальных сетях можно также увидеть возмущённых поклонников Кайри, которые не понимают, как в США можно наказывать за слова и за сообщения в соцсетях.



«Настоящая свобода слова по-американски. Готовы «отменить» за один чёртов твит».

«Почему человек не может дать ссылку на фильм?»

«Кайри не сделал ничего плохого. Он не грабил, не убивал, не говорил ни слова. Фильм сняли другие люди, он лишь дал ссылку».



Но всё это – за пределами баскетбола.



В НБА Ирвинг неожиданно снискал поддержку от профсоюза игроков, представителям которого даже короткая дисквалификация звезды «Нетс» показалась несправедливой. Там собираются обжаловать решение команды, а также условия возвращения, которые Кайри выдвинули в «Бруклине». Их многие игроки посчитали чрезмерными. Президент объединения и звезда «Бостон Селтикс» Джейлен Браун заявил, что не считает Кайри антисемитом и надеется на понимание со стороны руководства лиги.



«Он совершил ошибку. Что-то опубликовал. Мы понимаем, насколько важно не потворствовать языку ненависти, и не хотим заступаться за кого-то, оправдывая ненавистнические высказывания. Но я не считаю, что Кайри Ирвинг – антисемит. И надеюсь, что НБА считает так же», – сказал Браун.



8 ноября Ирвинг должен провести встречу с комиссионером НБА Адамом Сильвером. И решение последнего может повлиять на будущее баскетболиста как в положительном, так и в отрицательном ключе. Так что Кайри нужно как можно скорее определиться, готов ли он полностью отступиться от собственных убеждений во имя продолжения карьеры – неважно, в «Бруклине» или где-то ещё. Ведь сейчас его опасаются подписывать даже в «Лейкерс». И если игрок всё-таки продолжит стоять на своём, мы можем больше никогда не увидеть его на площадке. Что грустно, ведь, во что бы Кайри ни верил, он остаётся спортсменом высочайшего уровня. И завязывать с баскетболом ему ещё слишком рано.