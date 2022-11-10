Непобедимый теперь один — ЦСКА! Армейцы красиво прервали рекордную серию УНИКСа

ЦСКА и УНИКС — два лидера Единой лиги ВТБ после восьми стартовых матчей турнира. До очной встречи в столице казанцы и москвичи не проигрывали, и лишь битва лицом к лицу должна была решить, кто продолжит путь с нулём в графе «поражения».

Обе команды подошли к игре с потерями. ЦСКА не так давно потерял до конца сезона Семёна Антонова, а в лазарете УНИКСа, помимо давно травмированного Дэрила Мэйкона, значились Андрей Воронцевич и Энтони Браун.

Главный тренер гостей Велимир Перасович не зря говорил перед игрой об энергии. Его парни действительно не проигрывали в Единой лиге, но последние встречи проводили как будто с внутренним напряжением, которое бывает во время предсезонки, когда команда находится под нагрузкой. Домашнюю встречу с «Автодором» УНИКС перевернул лишь во второй половине, а в игре с последней командой турнира «Минском» и вовсе победил с разницей в четыре очка, набрав скромные 58 очков за матч.

Но первые же минуты заставили удивляться. Велимир Перасович придумал специальный план, желая нейтрализовать активность Алексея Шведа. Против лидера армейцев вышел защищаться форвард Станислав Ильницкий. При такой расстановке Михаил Кулагин отправился играть против Антона Астапковича, но главная угроза ЦСКА исходила, конечно, от Николы Милутинова. Именно через сербского центрового проходили почти все атаки, а Винс Хантер заработал два персональных фола уже к середине стартового отрезка.

Никола Милутинов Фото: Мария Залознова, ЕЛ ВТБ

Однако первым своё слово сказал Каспер Уэйр. Самый маленький игрок лиги с лёгкостью набрал семь очков подряд, выведя красно-синих вперёд. УНИКС знал, чем отвечать. Атака гостей находила разнообразные способы доставки мяча в кольцо. В результате за 20 секунд до конца стартовой десятиминутки Ненад Димитриевич при равном счёте разобрался с защитой хозяев и элегантно забросил из-под самого кольца — 23:21 в пользу УНИКСа.

Вторая четверть началась рывком ЦСКА. Только теперь за дело взялся ещё один армейский «малыш» — Даллас Мур. Леворукий и реактивный Мур сначала предъявил на суд общественности несколько дальних попаданий, добавив также невероятный бросок в проходе: восемь очков Далласа позволили ЦСКА выйти вперёд и даже отправиться на большой перерыв в статусе лидера. Только вот казанцы определённо не собирались сдаваться — разница была всего два очка.

Ключевая фигура в игре нынешнего УНИКСа — Ненад Димитриевич. Защитник не только очень хорош в организации атак, но ещё и сам может создать себе момент. В то время как Дэрил Мэйкон всё ещё восстанавливается после травмы, которую он получил во время предсезонки, македонский баскетболист становится главной опцией УНИКСа на паркете. Именно поэтому мало кто удивился, когда в середине третьей четверти Димитриевич отдал на Винса Хантера свою шестую результативную передачу. При этом Ненад ни разу к тому времени не потерял мяч и набрал уже 12 очков.

Ненад Димитриевич Фото: Мария Залознова, ЕЛ ВТБ

У ЦСКА Швед и Милутинов занимались привычной работой – набирали очки. Но не им была уготована судьба стать героями матча. Даллас Мур, которого ЦСКА изначально подписывал на короткий контракт и продлил уже по ходу сезона, вновь стремился доказать свою подлинную ценность. Дальние попадания Мура больно били гостей, пытавшихся изо всех сил держаться в игре.

К середине третьей четверти москвичи выдали рывок 18:9 и повели с двузначной разницей. Красно-синие забрали себе не только контроль, но и инициативу. В столь важный момент как-то слишком заметным стало «отсутствие» Джалена Рейнольдса. Нет, американский форвард выходил на паркет, но даже и близко не приносил необходимую пользу. Куда эффективнее был Георгий Жбанов, дававший энергии в защите не только за себя, но и за остальных партнёров.

Ливио Жан-Шарль и Джален Рейнольдс Фото: Мария Залознова, ЕЛ ВТБ

Уже по ходу четвёртой четверти Милутинов преодолел гроссмейстерскую отметку в 20 набранных очков и 10 подборов. Порой против серба соперники оборонялись втроём, но это в большинстве случаев приносило только персональные фолы казанцам.

Казалось, что хозяева уже на опыте докатят до финиша, имея 10–13 очков преимущества. Но УНИКС усилиями Жбанова и Зайцева смог внести интригу. За две с половиной минуты до конца Зайцев забивает издали, и разница сокращается до восьми очков. Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович быстро отреагировал тайм-аутом, после которого Алексей Швед выписал болельщикам несколько успокаивающих попаданий.

Всё закончилось в итоге совсем красиво для болельщиков ЦСКА. В одной из последних атак Швед отдал передачу на свободного Милутинова, и центровой без тени сомнений бросил из-за дуги… и попал! Подобные трюки случаются очень редко, поэтому даже Алексей Швед изо всех сил радовался попаданию партнёра.

Итоговый счёт — 92:79. ЦСКА не только прерывает победную серию УНИКСа в нынешнем сезоне, но и одерживает первую победу за долгое время. Оба матча регулярного чемпионата прошлого сезона остались как раз за коллективом Велимира Перасовича. Ну а в этом сезоне непобедимый клуб только один — и это ЦСКА!