Яннис — MVP, рекордсмен Дончич и преображение «Юты» — пять героев на старте сезона НБА

Со старта сезона-2022/2023 в НБА прошёл почти целый месяц. Все команды уже успели сыграть как минимум по 10 матчей и войти в ритм регулярного чемпионата. А это значит, что пришло время подводить первые итоги. Кто приятно удивил болельщиков? Кто уже успел стать открытием лиги? Представляем вам список из пяти героев стартового отрезка НБА.

Яннис Адетокунбо

Яннис проводит начало регулярного чемпионата на высочайшем уровне. Не будем умалять заслуг Джру Холидэя, Брука Лопеса и Бобби Портиса, но именно под предводительством грека «Бакс» в этом году выдали лучший старт сезона в истории – 9-0. Всего в 11 матчах «Милуоки» одержал 10 побед (90,9%), что на данный момент является лучшим показателем в лиге.

Поподробнее об Адетокунбо. Сейчас он занимает четвёртое место по результативности в лиге (с 31,8 очка в среднем, 54,2% с игры) и второе – по количеству подборов (12,2). На счету грека также 5,3 ассиста, 1,4 блок-шота и 1,1 перехвата, что просто феноменально, учитывая его вклад в нападение команды. Показатели настолько хорошие, что Яннис даже превзошёл собственную статистику в сезонах-2018/2019 и 2019/2020, когда он дважды подряд был признан MVP.

Яннис Адетокунбо Фото: David Berding/Getty Images

Игру грека в обороне хочется отметить отдельно. Рим-протектинг, защита на мяче, блоки, перехваты – всё на уровне. В результате «Бакс» – лучшие в лиге по защитному рейтингу (102,9) и по проценту попадания соперника с игры (всего 43%). Всё это не без помощи Лопеса, но персональный защитный рейтинг Янниса – 98. Он единственный в лиге, у кого эта цифра не превышает сотни, и, само собой, лучший по этому показателю. А второе и третье место занимают Лопес (101,8) и Портис (102,3) соответственно.

Неудивительно, что уже сейчас Фрик возглавляет рейтинг претендентов на награду лучшему оборонительному игроку и MVP сезона. Ну что, третья статуэтка в копилку Адетокунбо?

Лука Дончич

На старте нынешнего сезона звезда «Далласа» Лука Дончич зашёл на рекорд легендарного Уилта Чемберлена. Словенец набрал 30 и более очков в первых девяти встречах регулярного чемпионата, что не удавалось никому с 1962 года. Он также стал единственным игроком в истории НБА, набравшим 200 очков, 50 подборов и 50 передач в первых шести матчах сезона.

И хотя две предыдущие встречи «Маверикс» проиграли, а Лука прервал феноменальную серию, набрав 24 и 22 очка соответственно, он всё равно остаётся лидером НБА по результативности, в среднем набирая 33,6 очка за матч. На счету словенца также 8,3 подбора, 7,9 передачи и 2,0 перехвата в среднем за игру. Чего уж говорить о его сумасшедших проходах под кольцо, дриблинге, шикарных передачах… Наблюдать за Дончичем – одно удовольствие. Если, конечно, закрывать глаза, когда он бросает из-за дуги.

Лука Дончич Фото: Tim Heitman/Getty Images

Лука настолько хорош на старте сезона, что в команде даже начали за него волноваться. Главный тренер «Мэвс» Джейсон Кидд, например, переживает, что к Рождеству 23-летний разыгрывающий может «перегореть». Справедливо, если учесть, что вся игра строится на нём, а после каждой проигранной встречи Дончич берёт абсолютно всю вину на себя. Помимо прочего, существуют опасения, что даже в похудевшем виде он может не выдержать феноменальной физической нагрузки.

Но за год в «Далласе» ничего не поменялось, и надеяться, кроме Дончича, им не на кого. Словенцу всё же стоит отдать должное – на старте сезона он выглядел ну просто невероятно. Вот только такими темпами к потенциальному плей-офф он точно не подойдёт на пике формы.

Лаури Маркканен (и вся «Юта»)

В межсезонье все предполагали, что в этом году «Джаз» будет танковать за Виктора Вембаньяму. Команда рассталась с тремя ключевыми игроками – Руди Гобером («Миннесота»), Бояном Богдановичем («Детройт») и Донованом Митчеллом («Кливленд»). Больших надежд на оставшихся исполнителей не возлагали, однако на старте сезона «Юта» смогла удивить. Сейчас команда лидирует в Западной конференции с 10 победами в 13 матчах.

В первую очередь стоит обратить внимание на Лаури Маркканена, который присоединился к коллективу в результате вышеупомянутого обмена Митчелла. Он является лучшим скорером команды и в среднем набирает 22,7 очка (52,7% с игры), 8,8 подбора и 2,5 передачи за игру. И по каждому из этих показателей, кроме подборов, форвард пока что выдаёт карьерный максимум. Он подтянул болл-хэндлинг, включил дриблинг, лучше защищается в «посте», не боится идти в контакт и бросает больше трёхочковых. В общем, по сравнению с прошлым сезоном прогресс прямо бросается в глаза.

Лаури Маркканен Фото: Jonathan Bachman/Getty Images

Вот только, помимо Маркканена, в команде есть ещё пять игроков, которые в среднем набирают больше 10 очков за игру. Неудивительно, что «Джаз» занимает первое место в лиге по среднему количеству набранных очков (118,8) и второе – по атакующему рейтингу (116).

Лаури также не единственный, кто значительно улучшил свою статистику по сравнению с прошедшим сезоном. У Джордана Кларксона – рекордная цифра по результативности и проценту из-за дуги – 41%. Это на 10% больше, чем было год назад. Келли Олиник тоже вдруг начал бросать с дальней – феноменальные 56,8% (лучший результат в лиге) против 33,6% в минувшем розыгрыше. И это при 57% с игры! Майк Конли теперь выдаёт восемь передач за игру, что является восьмым результатом в чемпионате. В общем, в «Юте» Уилла Харди заработало то, что, казалось бы, не заработает никогда.

Долго ли продлится эта феерия «Джаз», предсказать невозможно. Бытует мнение, что танковать они всё-таки будут, а шоу на старте сезона устроили для отвода глаз. Вот только зачем заниматься танкингом, если получается побеждать?

Донован Митчелл

Ушедший из «Юты» Донован Митчелл блещет на новом месте. Да так, что к количеству отданных за него ресурсов в виде трёх игроков, трёх пиков и двух свапов уже не возникает никаких вопросов.

В «Кавальерс» он стал первой атакующей опцией команды и заметно улучшил собственную статистику по сравнению с предыдущим розыгрышем. 31,9 очка (третий результат в лиге), 51,4% с игры, 44,8% из-за дуги, два матча с восемью трёхочковыми, 5,8 передачи, 4,2 подбора. При этом защитник проводит на площадке аж по 39 минут и набирает больше всех в НБА очков в клатче.

Донован Митчелл Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Исключительное выступление Митчелла помогло его команде закрепиться в топе Восточной конференции. С 22 октября по 6 ноября «Кливленд» одержал восемь побед подряд и на данный момент занимает второе место в таблице после «Милуоки».

И «Кливленд», очевидно, подходит Доновану больше, чем «Джаз». Согласно статистике, в прошлом сезоне «Юта» выступала лучше, когда Митчелл находился на скамейке. А сейчас в дуэте с Дариусом Гарлэндом он творит чудеса в бэккорте и является центральной фигурой почти в каждом владении «Кэвс», при этом с лёгкостью находя передачи для партнёров и создавая для них броски.

Само собой, и другие игроки «Кливленда» вроде того же Гарлэнда или Кариса Леверта заметно прибавили по сравнению с предыдущим сезоном, что тоже положительно сказывается на результатах команды. И пока в передней линии есть Джарретт Аллен и Эван Мобли, а в задней – Митчелл с Гарлэндом, для «Кэвс» всё выглядит хорошо. Перестройка пошла на ура.

Паоло Банкеро

20-летний Паоло Банкеро на старте сезона доказал, почему именно его выбрали под первым номером на драфте-2022. В матчах за «Орландо» он демонстрирует просто потрясающие цифры, значительно опережая всех остальных новичков лиги.

Банкеро – лучший среди дебютантов по среднему количеству очков (23,5) и подборов (8,3), а также второй по передачам (3,6). Он занимает 21-е место в лиге по результативности, находясь в этом списке выше Энтони Дэвиса, Зайона Уильямсона, Николы Йокича, Джимми Батлера и других звёзд НБА. И если этот показатель как минимум не упадёт, то по окончании сезона Паоло сможет стать самым результативным новичком НБА с 1997 года.

Паоло Банкеро Фото: Dustin Satloff/Getty Images

В своих первых шести матчах за «Мэджик» он набирал не менее 20 очков. При этом Банкеро входит в число 16 игроков, которые в нынешнем сезоне преодолели эту отметку девять и более раз. Недавно он провёл два подряд матча, в которых покорил новую для себя высоту – 30 очков. Теперь молодому баскетболисту пророчат не только награду лучшему новичку сезона, но и попадание на Матч всех звёзд. С 2000 года такой чести удостоились всего два человека: Яо Мин и Блэйк Гриффин.

Опять же, регулярный чемпионат только-только начался, и загадывать ещё рано. Но юная звезда из «Орландо» уже обеспечил себе задел на будущее. Дальше – больше?