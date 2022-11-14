«Полон решимости вернуть Грайнер». Президент Байден готов к конкретным переговорам

История американской баскетболистки Бриттни Грайнер, кажется, длится уже целую вечность, но конца в ней ещё не видно. Двукратную олимпийскую чемпионку задержали в аэропорту Шереметьево, найдя в багаже конопляное масло для вейпа. Злосчастный курительный аппарат и те самые картриджи к нему стали причиной грандиозной шумихи, развернувшейся вокруг одной из лучших баскетболисток мира.

В США не сразу поняли, что Грайнер может получить реальный срок. Но под влиянием самой звёздной баскетбольной общественности дело дошло до Госдепартамента и президента США.

Риторика Байдена (как и генеральная линия госдепа) всегда сводилась к тому, что Грайнер задержали неправомерно и её нужно срочно возвращать домой. Правда, никто так ни разу не сказал, какие средства для этого могут быть использованы и на кого конкретно можно обменять баскетболистку.

Дело длилось несколько месяцев, обрастая подробностями и заявлениями чиновников США и России. В августе Грайнер услышала вердикт — 9 лет тюрьмы и штраф 1 миллион рублей. Этот приговор сразу решено было обжаловать, что защита американки и сделала, соблюдая все процессуальные нормы. Всё это время Бриттни оставалась в исправительной колонии № 1 в подмосковном населённом пункте Новое Гришино. В камере для высокой (рост Грайнер 206 см) спортсменки были «приварены» две кровати.

Бриттни Грайнер в зале суда Фото: РИА Новости

Уже 9 ноября появилась информация, что по решению суда баскетболистку должны этапировать из СИЗО в колонию. Но даже адвокаты не знали, куда именно. И уж тем более никто не знал (и не знает до сих пор), в каких условиях будет содержаться звезда мирового баскетбола.

Агент спортсменки Линдси Колас не скрывала своих переживаний.

«Нашей главной заботой по-прежнему остаётся здоровье и благополучие Бриттни Грайнер. Поскольку мы проходим этот очень непростой этап, когда не знаем точно, где находится Бриттни и как у неё дела, мы просим поддержки общественности, просим и дальше писать письма, выражая свою любовь и заботу о ней», — сказала Колас.

Реакция Белого дома последовала незамедлительно. Так пресс-секретарь Карин Жан-Пьер рассказала, что президент США Джо Байден потребовал от своей администрации добиваться от российский стороны улучшения условий содержания Грайнер.

«Каждая минута, в течение которой Бриттни Грайнер вынуждена находиться под неправомерным задержанием в России, — это слишком долгая минута. Поскольку администрация продолжает неустанно работать над её освобождением, президент поручил администрации убедить её российских надзирателей улучшить обращение с ней и условия, в которых ей приходится быть в исправительной колонии», — заявила Жан-Пьер.

Бриттни Грайнер Фото: РИА Новости

Российские криминалисты делились опытом и рассказывали о бытовых условиях пребывания в женской колонии. Михаил Игнатов полностью уверен в том, что физические кондиции и уважение к окружающим помогут стереть языковой барьер.

«Насчёт иностранки, насчёт спортсменки — каких-то притеснений не бывает. Наоборот, к спортсменам отношение другое, уважительное в основном. Из-за плохого знания языка тоже проблем не будет — будут помогать. Языком овладеет лучше — хочешь не хочешь, надо общаться. Если не противопоставит себя коллективу, если не будет воровать у сокамерниц, не будет плести интриги, то особых проблем я не вижу и со стороны сокамерниц, и со стороны администрации. Образ жизни будет нормальный, как у всех. В колониях нет дискриминации по принадлежности к стране, языку.

Тем более среди женщин. А она женщина видная, крепкая, такие пользуются авторитетом. Она из-за этого и станет популярной — будут расспрашивать о жизни в США, о баскетболе. В каком ещё отряде содержится такая звезда баскетбола? Она статная, мощная, знает закулисье спорта. Кроме того, она будет изучать русский и может обучать английскому других девушек. У неё в этом плане будет весёлая и бурная жизнь, не сомневаюсь в этом. Не каждый день такие неординарные личности в колонию заезжают», — заявил Игнатов.

Президент США также рассказал о своём видении ситуации. Впервые в его словах прозвучали слова о выборах. По мнению Байдена, после выборов переговорный процесс между Россией и США пойдёт быстрее.

«Моё намерение состоит в том, чтобы вернуть её домой. В связи с этим мы провели ряд обсуждений. И я надеюсь, что теперь, когда выборы в нашей стране завершились, будет готовность вести более конкретные переговоры по этому вопросу. Я говорю вам, что полон решимости вернуть её домой, доставить её в целости и сохранности. И не только её, могу добавить», – заявил Байден.

Понятно, что руководство страны просто обязано придерживаться одной линии, в то время как некоторые представители СМИ в США смотрят на ситуацию под другим углом. Журналист Бен Шапиро уверен, что решить вопрос с Грайнер можно будет только после разрешения украинского конфликта.

«Не жду, что Грайнер скоро вернётся в США. Она будет там как минимум до завершения военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине. Думаю, Бриттни могла бы стать вишенкой на торте в трёхсторонней сделке России, Украины и США. Мне её жаль, поскольку она не выглядит слишком умной. Прямо посреди международного конфликта перевозить наркотики – это не самый разумный поступок. Люди не понимают, какие могут быть последствия их собственных действий.

Да, мне её жаль, но это не значит, что США должны опустошать тюрьмы, чтобы вернуть её. Наша страна должна действовать в собственных интересах и не может совершать сделки, которые подвергнут угрозе большее число американцев из-за глупого решения Бриттни, которая сама создала для себя угрозу.

Делает ли Россия что-то вопиющее? Конечно, так можно сказать, ведь тот вердикт, который они вынесли, – безумие. Но нужно понимать, что в конечном счёте они будут использовать все рычаги, которые у них есть. Так что не думаю, что Бриттни вернётся домой до окончания спецоперации», – сказал Шапиро.