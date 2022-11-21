Чемпионы прервали победную серию МБА! Кулагин и компания разгромили соперника в Петербурге

На стадионе «Сибур Арена» в Санкт-Петербурге состоялась встреча Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и МБА. По её итогам действующему чемпиону удалось прервать победную серию московского клуба и продлить собственную до трёх матчей. Теперь сине-бело-голубые закрепились в первой тройке турнирной таблицы, имея одну игру в запасе.

После девяти сыгранных матчей «Зенит» занимал третье место в таблице с семью победами. МБА успела провести на одну игру больше и располагалась строчкой ниже, имея баланс 7-3. При этом в последних четырёх встречах столичная команда не одержала ни одного поражения, обыграв «Енисей», «Автодор», «Самару» и «Нижний Новгород».

Однако выигрышная серия МБА оказалась под угрозой ещё до стартового вбрасывания в матче с «Зенитом». Накануне встречи главный тренер москвичей Василий Карасёв рассказал, что его команда испытывает кадровые трудности, из-за которых не смогла провести подготовку должным образом.

«Разобрали «Зенит», сделали всё, что могли, но немного не получилось полноценной подготовки. Перед отъездом в Санкт-Петербург две тренировки работали вдевятером, есть проблемы с травмами. Возможно, пока что петербуржцы показывают не такую игру, как в прошлом сезоне, но у них всё ещё впереди.

У «Зенита» тоже были травмы, теперь нужно время, чтобы вкатиться. Будем выходить и биться, главное – показать хороший баскетбол, а в одной отдельно взятой игре может произойти всё что угодно», – сказал специалист.

«Зенит» — МБА — 87:62 Фото: vtb-league.com

Сегодняшнюю встречу пропустил Евгений Валиев, экс-игрок «Зенита», который в своё время даже был капитаном сине-бело-голубых. А ещё один бывший игрок и капитан санкт-петербуржцев, Евгений Воронов, вышел на матч в стартовой пятёрке вместе с Александром Хоменко, Глебом Голдыревым, Сергеем Клюевым и Андреем Лопатиным. С первых минут им противостояли Калеб Хомсли, Игорь Вольхин, Томас Эртель, Ричард Соломон и Томас Уимбуш.



Начало первой четверти осталось за командой гостей. Евгений Воронов уверенно набрал 10 очков за шесть минут, принеся МБА преимущество в «+5». Однако после этого нападение москвичей замедлилось. Они много фолили, позволяя игрокам соперника то и дело отправляться на штрафную линию. Что, конечно же, пошло на руку «Зениту», который лидирует по проценту реализации штрафных в нынешнем сезоне Лиги ВТБ. В результате сине-бело-голубым удалось оформить рывок 15:3 – на последней минуте отрезка они сравняли счёт, а затем и впервые в матче вышли вперёд. Под сирену Дмитрий Кулагин оформил неожиданное попадание из-за угла, буквально вылетая за пределы площадки. Он сделал счёт 22:15.

На старте второй четверти преимущество «Зенита» продолжило расти, а когда гости сделали три потери за три минуты, разница в счёте достигла двузначной отметки. Подопечные Хавьера Паскуаля доминировали на подборе, лучше двигали мяч, а также начали чаще бросать из-за дуги. Два дальних попадания оформил ветеран Сергей Моня, появившийся на площадке Виталий Фридзон также начал набирать свои очки, а Томас Эртель отдал несколько эффектных передач. В результате уже на седьмой минуте хозяева вели с отрывом в 19 очков. Им удалось удержать «+19» до конца отрезка, и на большой перерыв команды уходили со счётом 48:29.

«Зенит» — МБА — 87:62 Фото: vtb-league.com

В начале третьей четверти «Зениту» удалось быстро довести разницу в счёте до «+23», после чего инициативой вдруг завладели игроки МБА. Усилиями Антона Пушкова и Александра Хоменко им удалось сократить отставание в два раза, выдав рывок 12:0. На протяжении семи минут, пока у команды всё получалось, Василий Карасёв даже не провёл ни одной замены. Однако под конец отрезка чемпионам всё же удалось вернуться в игру. На последней минуте сложнейший трёхочковый попал Дмитрий Кулагин, а вот Джо Томассону позволили забить в быстром проходе без всякого сопротивления. В результате «Зенит» проиграл четверть, но с разницей всего в три очка – 14:17. В матче сине-бело-голубые продолжали вести со счётом 62:46.



В первые пять минут заключительной четвёртой четверти игра получилась достаточно равной – 10:9 в пользу МБА. Однако затем Дмитрий Кулагин набрал пять очков подряд, и Василий Карасёв был вынужден взять тайм-аут. После минутной паузы рывок «Зенита» продолжился – хозяева вернули себе преимущество «+23», которое позднее превратилось в «+26». Итог – 25:16 в четвёртом отрезке и 87:62 в матче, уверенная победа подопечных Хавьера Паскуаля.

Лучшим игроком матча стал Дмитрий Кулагин, на счету которого 22 очка. 12 баллов и восемь подборов набрал Ричард Соломон. Самым результативным в составе МБА стал Евгений Воронов – у него 18 очков. 16 очков и четыре подбора добавил Антон Пушков.

«Зенит» — МБА — 87:62 Фото: vtb-league.com

В следующем матче «Зениту» предстоит домашняя встреча с «Самарой», а МБА – с пермской «Пармой». Они состоятся 24 и 25 ноября соответственно.