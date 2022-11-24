«Коби сделал тебя, а мы сделаем нового Коби». Дочь ушедшей легенды преследует маньяк

Семья Коби Брайанта всегда была под большим вниманием и давлением. Даже когда звёздный баскетболист старался оградить детей и жену, папарацци и журналисты всегда были рады последить за ними. Но после трагической гибели Мамбы многое изменилось.

Коби Брайант во время матча с дочерью Натальей Фото: Из личного архива Натальи Брайант

Теперь все дочери Брайанта и его супруга Ванесса регулярно фигурируют в новостях. Конечно, о них заботятся друзья Коби, но даже и без этого женский коллектив достойно продолжает дела легенды «Лейкерс». Будь он сейчас с нами, точно бы гордился тем, как развиваются его начинания.

Однако трудностей на пути семьи Коби не становится меньше. Ванесса уже выиграла суд у города Лос-Анджелес из-за недобросовестной работы полицейских, распространивших фотографии с места крушения вертолёта, в котором погиб 5-кратный чемпион НБА с дочерью. И в стиле своего мужа вела переговоры о новом контракте с Nike, где занимала максимально жёсткую позицию и в итоге добилась поставленных целей, продавив гигантскую компанию.



Дочери Коби Наталье Брайант ещё не исполнилось и 20 лет, но она уже известна в модельном бизнесе. Почти два года назад она начала сотрудничать с крупнейшим модельным агентством и стала делать первые шаги в профессии бок о бок с Беллой и Джиджи Хадид, Хайди Клум и другими.

Коби Брайант вместе с дочерью Натальей Фото: Из личного архива Натальи Брайант

Конечно, Наталья и до этого была известной, но теперь количество поклонников выросло в разы. Их число пополняется и после эффектных фотографий, которые дочь Коби выкладывает в социальных сетях. И именно там молодая девушка столкнулась с проблемами.



С 17 лет её преследует один и тот же человек, уверенный в том, что они созданы друг для друга. Он пишет ей навязчивые личные сообщения, не скрывая своих чувств.



«Спасибо, что он родил тебя. Надеюсь, мы сможем сделать нового Коби».

Ванесса и Наталья Брайант Фото: Из личного архива Натальи Брайант

Из документов, которые появились у полиции, стало понятно — мужчина очень надеялся на то, что совместный ребёнок будет похож на баскетболиста «Лейкерс». Кстати, первые сообщения преследователь написал Наталье, когда ей было 17 лет. Ему на тот момент было 30.



Сейчас ему 32, и его зовут Дуэйн Кемп. Мужчина не на шутку испугал Наталью, поскольку буквально ходит за ней по пятам. Так, например, его заметили в общежитии университета Южной Калифорнии, где учится Брайант. Он прогуливался по зданию и попал на камеры видеонаблюдения. Как-то он даже зашёл на одно из занятий, где в это время была Наталья.

Наталья Брайант Фото: Из личного архива Натальи Брайант

Куда тревожнее стало после того, как американские журналисты «накопали» информацию, что Кемп находится в процессе получения огнестрельного оружия. В документах говорится, что мужчина «неизбежно получит» автомат АК-47 и пистолет Глок.



Утверждается, что преследователь уже четыре раза был осуждён. Причём один раз именно по причине, связанной с огнестрельным оружием. Полиция Лос-Анджелеса всячески помогает дочери Коби, и, скорее всего, мужчина получит запретительный приказ и не сможет приближаться к Наталье ближе чем на 200 ярдов (примерно 183 метра). Но даже если судья вынесет такое решение — это не гарантирует ей полного спокойствия.