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Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич — главный претендент на награду MVP в сезоне-2022/2023

Дончич — лучший в лиге, но «Даллас» — нет. Луке дадут MVP?
Арина Ершова
Дадут ли Луке Дончичу звание MVP? Мнение
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Словенец набрал 42 очка с мощным «Бостоном».

В ночь на 24 ноября в НБА состоялся матч регулярного чемпионата между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Для подопечных Джейсона Кидда эта встреча стала серьёзной проверкой, с которой они не справились, уступив сопернику со счётом 112:125. Звёздный Лука Дончич был, как всегда, на высоте, вот только для победы этого всё равно оказалось недостаточно. Ему пророчат титул MVP по итогам сезона, вот только возможно ли это в «Далласе»?

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Во вчерашней встрече c «Бостоном» Дончич набрал 42 очка (17 из 28 с игры), собрал восемь подборов и отдал девять передач за 40 минут, став самым результативным на площадке. В нынешней регулярке было всего шесть матчей, в которых кому-либо удавалось набрать 40/8/8 за игру. И в трёх из них это сделал Дончич. К тому же это уже 11-й раз в сезоне, когда Лука набирает больше 30 очков при 50% с игры. Это лучший результат в лиге.

Недавно звезда «Далласа» также провёл свой 25-й матч в карьере с 35+ очками, 10+ подборами и пятью и более передачами. Он стал третьим игроком в истории НБА, которому удалось преодолеть эту отметку в возрасте до 25 лет, присоединившись к Оскару Робертсону и Кариму Абдул-Джаббару.

На данный момент Дончич также является лучшим скорером лиги, в среднем набирая 34 очка за матч. При этом с игрой в обороне у словенца остаются некоторые проблемы. Но всё не так плохо, как это предпочитают выставлять хейтеры 23-летнего защитника. Сейчас Лука входит в топ-15 лиги по персональному защитному рейтингу (106,7), занимает шестое место по общему количеству перехватов (29) и четвёртое – по количеству перехватов за игру (1,8). Он ещё далёк от идеала, но заметно прибавил по сравнению с прошлым годом, что нельзя не отметить.

Лука Дончич

Лука Дончич

Фото: Winslow Townson/Getty Images

В общем, Дончич хорош до такой степени, что с самого начала чемпионата его называют одним из главных претендентов на награду самому ценному игроку сезона. Он ни разу не опускался ниже третьего места в официальном рейтинге кандидатов на MVP, который в последний раз обновлялся 19 ноября. Тогда Дончич впервые поднялся на первую строчку в списке.

«Дончич, ведущий скорер НБА, тащит на себе «Маверикс», которые занимают седьмое место в таблице Западной конференции. Хотя 23-летний игрок несколько остыл после того, как в первых девяти матчах сезона набирал 30 и более очков, он записал на свой счёт 42 и 35 очков в победных встречах с «Портлендом» и «Лос-Анджелес Клипперс» соответственно, но затем потерпел поражение от «Хьюстон Рокетс». Доминирование Дончича подчёркивает лучший в его карьере показатель эффективности, а также истинный процент точности, который составляет 60,4%», – написали на сайте НБА.

Вот только Дончич уже не первый сезон тащит на себе «Маверикс», а на MVP так пока и не наиграл. К тому же уже сейчас его команда идёт с балансом 9-8. Назревает насущный вопрос – может ли он претендовать на награду, если его команда не будет побеждать? Если продолжит в том же духе, то да, безусловно. Но отыграть в таком темпе весь сезон – задача не из простых. Особенно если учесть, под каким давлением Лука находится в «Далласе».

Однако в похожей ситуации в прошлом году был и действующий MVP – Никола Йокич. Серб был исключительно хорош, а его «Денвер» всё равно завершил регулярный чемпионат на шестом месте в конференции с балансом 48-34. Многие были несогласны с тем, что именно Йокича признали самым ценным игроком сезона, но факт остаётся фактом – статуэтка ушла к нему. Так что мешает Дончичу повторить его успех?

Лука Дончич (справа) против Джейсона Тейтума

Лука Дончич (справа) против Джейсона Тейтума

Фото: Winslow Townson/Getty Images

К тому же сейчас в «Далласе» у Луки появилась заветная поддержка в лице Кристиана Вуда. Он лидирует среди игроков «Маверикс» по количеству попаданий с игры после передач Дончича. И это при том, что до матча с «Бостоном» они вместе находились на площадке на протяжении всего 186 минут. Вуд имел 61,9% реализации с игры, забрасывая при этом 70% двухочковых и 41,7% трёхочковых после пасов от словенца. Неужели у «Мэвс» наконец-то появится надёжная вторая опция?

Уже сейчас дуэт Луки с Вудом выглядит впечатляюще, и четвёртая четверть в матче с «Бостоном» тому подтверждение. Главный тренер команды Джейсон Кидд верит, что между ними сложилось отличное взаимопонимание. И не исключено, что оба игрока выйдут в стартовой пятёрке на предстоящий матч с «Торонто». Сам Дончич заявил, что «химия» между ним и Вудом только улучшится, когда они будут проводить больше совместных минут на площадке. И хотя пятёрку с их дуэтом «Мэвс» ещё предстоит наиграть, при должном количестве игрового времени Кристиан наверняка сможет прибавить в плане стабильности.

Получается, что в нынешнем сезоне надежда у «Далласа» есть. И даже если «Мэвс» проведут посредственный сезон, Дончич всё равно сможет претендовать на награду самому ценному игроку. Поэтому и сам Лука поспешил успокоить поклонников, которые уже распереживались, что из-за неудовлетворительных результатов команды звезда может сменить клубную прописку.

«Я не думаю, что болельщикам «Далласа» стоит беспокоиться о моём отъезде прямо сейчас. Сколько у меня осталось по контракту, пять лет? Так что не думаю, что им стоит об этом переживать», – сказал игрок.

В ближайшее время «Маверикс» будет ждать ещё не одна серьёзная проверка. За предстоящие две недели они дважды встретятся с «Милуоки», а также сыграют с «Финиксом», «Денвером» и «Голден Стэйт». Посмотрим, как напряжённый график отразится на форме Дончича. Но пока он продолжает лидировать в гонке за звание MVP, как бы ни выступала его команда. Сумеет ли Лука стать третьим подряд европейцем, который возьмёт награду MVP?

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