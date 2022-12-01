Рейтинг: 15 лучших игроков в истории НБА

Баскетбол — командный вид спорта. Но именно здесь есть место для подвига. Именно в баскетболе так велика значимость лидера, который может почти в одиночку выиграть матч, серию плей-офф, чемпионат. В НБА уже давно строят настоящие династии вокруг личностей, которые символизируют целые эпохи и двигают индустрию спорта.
Вот уже много лет фанаты баскетбола на всей планете пытаются выстроить идеальный рейтинг лучших баскетболистов НБА за всю историю. Крайне сложная, но одновременно интересная затея. Здесь нет чётких критериев, а потому многое сводится к субъективному личному мнению.
Теперь у пользователей «Чемпионата» появилась возможность составить рейтинг лучших самостоятельно.
Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
6-кратный чемпион НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), 5-кратный MVP НБА (1988, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998) 2-кратный олимпийский чемпион (1984, 1992), Новичок года в НБА (1985), 6-кратный MVP финала НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), член Зала славы, номер «23» выведен из обращения в «Чикаго Буллз» и «Майами Хит».
Майкл Джордан — особенное имя в баскетболе. Кумир для десятков миллионов людей на планете. Человек, изменивший баскетбол, сделавший игру по-настоящему популярной.
Джордан напрямую повлиял на современную НБА, где есть место всевозможным подвигам и статистическим рекордам. Он и есть человек-рекорд. Но если сейчас все гонятся за ним, то в свои годы именно Майкл был тем, кто покорял вершины, проходя по неизведанным тропам.
Вокруг Джордана в «Чикаго» была построена настоящая династия. «Буллз» стали мощнейшей силой, сместив «Лейкерс» с «Бостоном» и затмив всех остальных. Одно из достижений легендарного 23-гр номера «быков», которое побить практически невозможно, это шесть выигранных финальных серий из шести. Кажется, он совсем не проигрывал в важнейших матчах. И этот шарм непобедимости и превосходства над любым соперником навсегда останется с Его Воздушеством.
5-кратный чемпион НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), MVP финальной серии (2009, 2010), MVP сезона НБА (2008), 2-кратный олимпийский чемпион (2008, 2012), «Лейкерс» вывели из обращения номера «8» и «24».
Коби — пример игрока, выжимавшего максимум из себя и партнёров. Максимально близкая копия Майкла Джордана. Они не скрывали, что за время общения стали друг другу настоящими братьями. Брайант всегда советовался с Майклом по разным вопросам.
Хотя карьера Коби была полна противоречий. Он школьником пришёл в «Лейкерс», где молодому таланту пришлось в прямом смысле пробивать себе путь к игровому времени и звёздному статусу. Он скандалил с Шакилом, ставил на место партнёров, не выкладывающихся на тренировках. И всегда жаждал соперничества.
Каждое из пяти чемпионств Брайанта получалось разным. Последние случились уже без Шака, но зато рядом с новым другом и партнёром — Пау Газолем.
Чёрная мамба — такое прозвище получил Коби за свой характер и несгибаемую волю. Он возвращался после тяжелейших травм, работал без выходных и удивлял всех рассказами о том, что может выходить на матчи после ночных тренировок.
6-кратный чемпион НБА, MVP финальной серии (1971, 1985), MVP сезона НБА (1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980), «Новичок года» (1970), «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс» вывели номер «33» из обращения.
218 сантиметров роста и феноменальная гибкость позволили одному из лучших баскетболистов за всю историю добиться феноменальных достижений. Абдул-Джаббар — самый результативный игрок за всю историю НБА прямо сейчас. Именно его преследует Леброн Джеймс, желая свергнуть с вершины.
Карим по ходу своей карьеры не только принимал ислам, отказываясь выступать за сборную США, но ещё и ввёл в личный режим занятия йогой. Именно они позволили центровому избегать травм и отыграть на высоком уровне до 42 лет.
Абдул-Джаббар создавал стиль. Его фирменный крюк, отработанный на тренировках до автоматизма, позволил обыгрывать любого соперника. Неповторимый образ Карима был дополнен защитными очками, защищавшими его глаза от повреждений.
Карим словно обогнал время. Нет сомнений, что и в нынешней НБА, где особенно ценят бросающих центровых, Карим показывал бы звёздный уровень.
4-кратный чемпион НБА (2000–2002, 2006), трёхкратный MVP финальной серии (2000–2002), MVP НБА (2000), 15-кратный участник Матча всех звёзд, 14 раз попадал в символические сборные, «Новичок года» (1993), 34-й номер выведен из обращения в «Лос-Анджелес Лейкерс», 32-й — в «Майами Хит».
Несравненный Шакил О’Нил на протяжении почти двух десятилетий доминировал в НБА благодаря своим габаритам и физическим данным. Он является одним из самых искусных больших, которые когда-либо выходили на баскетбольную площадку. За первые 15 лет в лиге Шак ни разу не набирал меньше 20 очков в среднем за игру и каждый год реализовывал не менее 55% бросков. Он был одним из самых атлетичных и быстрых игроков того времени, и это при том, что рост О’Нила составлял 216 см, а вес – примерно 150 кг.
Шак мог не только набирать очки, но и подбирать и защищаться наравне с лучшими игроками лиги. Он был качественным болл-хэндлером, без проблем ставил блоки и даже обыгрывал Майкла Джордана один в один. У О’Нила, конечно, были свои недостатки. Например, точность со штрафной линии. Но это никак не помешало ему покорить всевозможные высоты в НБА.
Шак выиграл три титула с «Лос-Анджелесом» вместе с легендарным напарником Коби Брайантом и каждый раз становился MVP финальной серии, а затем выиграл ещё один с «Майами Хит» и Дуэйном Уэйдом. Однако он лишь единожды становился MVP сезона, что даже сейчас, спустя годы, звучит абсурдно. Ведь такого игрока, как Шакил, возможно, никогда уже не будет.
4-кратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), MVP финальной серии (2022), MVP НБА (2015, 2016), 8-кратный участник Матча всех звёзд, восемь раз включался в символические сборные, два раза становился лидером сезона по результативности (2016, 2021).
Стефен Карри – второй действующий игрок в нашей подборке. Он проводит свой 14-й сезон в НБА и уже успел стать четырёхкратным чемпионом и двукратным MVP лиги. Защитник также является обладателем исторических рекордов по трёхочковым (3215) и проценту реализации штрафных (90,8%).
Но Стеф – не просто обладатель необычайной статистики. Он лучший шутер всех времён. Карри изменил подход к игре, в которой умение набирать очки с дальней дистанции теперь имеет небывалую ценность. Но пока ни один игрок даже не приблизился к Стефену, на которого в НБА по сей день не нашлось управы.
И хотя старт карьеры Карри был осложнён травмами, сейчас 34-летний разыгрывающий находится на собственном пике. В этом году он наконец-то добавил в свою копилку награду MVP финальной серии вместе с четвёртым перстнем. У него впереди ещё несколько лет на самом высоком уровне, но Стефен уже давно вписал своё имя в историю баскетбола и непременно попадёт в Зал славы.
2-кратный чемпион НБА (1967, 1972), MVP финальной серии (1972), «Новичок года» (1960), «Голден Стэйт Уорриорз», «Филадельфия Сиксерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» вывели 13-й номер из обращения.
Чемберлен — главный рекордсмен НБА. Его 100 очков за один матч вряд ли побьют в ближайшие десятилетия. Столь доминирующего игрока не было в истории НБА: 271 раз Чемберлен набирал 40 и более очков за матч! 32 раза Уилт покидал площадку, имея на своём лицевом счету более 60 очков. Сложно представить, но в сезоне-1961/1962 Чемберлен в среднем набирал за матч более 50 очков.
Его физическое превосходство впечатляло, а завершение карьеры в 35 лет выглядело как будто бы поспешным. Не даром клубы предлагали контракты Чемберлену вплоть до его 50-летия.
11-кратный чемпион НБА (1957, 1959–1966, 1968, 1969), 5-кратный MVP НБА (1958, 1961–1963, 1965), 12-кратный участник Матча всех звёзд, 11 раз попадал в символические сборные, член Зала славы НБА, 6-й номер выведен из обращения всеми командами.
Билл Расселл – один из лучших защитников, который когда-либо прикасался к баскетбольному мячу. Количество исполняемых им блок-шотов, подборов и красивейших передач, позволяющих одноклубникам убежать в быстрый отрыв, делали его идеальным командным игроком. Он привёл «Бостон» к восьми титулам НБА подряд, а за все 13 лет в лиге завоевал аж 11 перстней. При этом его «Селтикс» не потерпели ни одного поражения в седьмых решающих матчах финала, которых при Расселле было целых 10.
Когда Билл выступал в НБА, статистика по блокам и перехватам даже не велась. Однако эксперты предполагают, что 208-сантиметровый центровой в среднем делал по 8-12 блок-шотов за игру. Но когда речь заходит о его месте в списке величайших баскетболистов в истории, многие отмечают его заурядные цифры и игру в нападении. Однако даже Уилт Чемберлен с его поразительной статистикой не смог победить Билла и его «Бостон», имея при этом Джерри Уэста и Элджина Бэйлора. Игроки не выбирают эпоху, в которой они играют, но Расселл однозначно стал лицом своей.
Он преодолел многие трудности, включая расистские нападки, которым подвергался, будучи борцом за гражданские права. Расселл принимал непосредственное участие в создании НБА и стал первым игроком, который по-настоящему изменил баскетбол. Он прожил долгую жизнь, а летом 2022 года скончался в возрасте 88 лет.
5-кратный чемпион НБА (1980, 1982, 1985, 1987, 1988), 3-кратный MVP финала (1980, 1982, 1987), 3-кратный MVP сезона НБА (1987, 1989, 1990), олимпийский чемпион (1992), член Зала славы, номер «32» выведен «Лейкерс».
Мэджик — это так просто и легко. Все сразу понимают, о ком именно идёт речь, даже не задумываясь, что это всего лишь прозвище. Правда, прозвище, которое идеально описывает характер игры Джонсона. Это действительно была какая-то невиданная магия.
Мэджик — уникум. Его габариты позволяли играть на позиции центрового, а скорость и ловкость делали первоклассным разыгрывающим. Именно это позволило Джонсону ворваться в НБА на космической скорости и с ходу стать звездой, завоевав первый титул чемпиона и MVP финальной серии. Он не был лучшим снайпером. Он не был лучшим распасовщиком. Он не прыгал выше всех, собирая по 20 отскоков за матч. Но он точно был лучшим по совокупности этих показателей. Джонсон показал, сколько пользы может приносить игрок.
Джонсон был первым игроком, получившим контракт на $ 25 млн. Он выгонял тренера. Освистывался своими же болельщиками, которые после очередных побед вновь носили его на руках. На их противостоянии с Ларри Бёрдом выросло не одно поколение. В конце концов, характер Мэджика проявился и в борьбе с ВИЧ. Именно из-за болезни ему пришлось завязать с баскетболом. И Джонсон стал первым человеком в мире, победившим эту болезнь!
10-кратный участник Матча всех звёзд, 11 раз включался в символические сборные, девять раз становился лидером сезона по передачам (1988–1996), член Зала славы, 12-й номер выведен из обращения «Ютой Джаз».
Джон Стоктон по сей день остаётся рекордсменом НБА по количеству передач (15 806) и перехватов (3265). При этом его ближайший преследователь среди действующих игроков – 37-летний Крис Пол – сделал на 4735 ассистов и 795 перехватов меньше. Так что достижение Стоктона не будет побито не то что в обозримом будущем, но и, возможно, на протяжении ещё нескольких десятков лет.
Стоктон провёл всю свою карьеру в «Джаз», но так и не стал чемпионом НБА или MVP. Он также не обладал выдающимся атлетизмом и не демонстрировал сумасшедшей статистики, а ещё отыграл 18 сезонов бок о бок с другим талантом той эпохи – Карлом Мэлоуном. Из-за этого его величие часто недооценивают. Но на протяжении всех 19 лет он выступал на высочайшем уровне. Чего стоит только тот факт, что с 1988-го по 1996-й он ежегодно становился лучшим пасующим лиги.
Стоктон 10 раз играл на Матче всех звёзд, 11 раз включался в символические сборные и пять раз – в лучшую защитную пятёрку. Были ли в истории НБА более талантливые разыгрывающие? Да. Но выдержанное постоянство Стоктона вызывает огромное уважение.
Двукратный чемпион НБА (1994, 1995), двукратный MVP финальной серии (1994, 1995), MVP НБА (1994), 12-кратный участник Матча всех звёзд, двукратный лучший защищающийся игрок НБА (1993, 1994), 11 раз включался в символические сборные, трижды становился лидером лиги по подборам и дважды – по перехватам, член Зала славы, 34-й номер выведен из обращения в «Хьюстон Рокетс».
Ещё один из величайших «больших» в истории НБА – Хаким «Мечта» Оладжувон. Он превратил скромных «Рокетс» в команду-контендер, с которой выиграл два подряд чемпионских титула.
Некоторые утверждают, что Оладжувон выиграл два своих перстня только потому, что как раз в 1994 и 1995 годах Майкл Джордан уходил в бейсбол. Но величие Хакима и его «Рокетс» не стоит подвергать сомнению. Бигмен стал не только MVP обоих финалов НБА, но и MVP чемпионата в 1994-м. Он является единственным баскетболистом в истории лиги, который в одном и том же сезоне стал самым ценным игроком регулярки и финальной серии, а также лучшим защищающимся игроком.
Оладжувон был невероятен на обеих сторонах площадки, но его защитные навыки поражали в большей степени. То, как он двигался в посте при росте в 213 см, до сих пор вызывает удивление, да и изобретённый Хакимом «дрим-шейк» дорогого стоит. Игрок до сих пор удерживает исторический рекорд лиги по количеству блок-шотов (3830). А в первой двадцатке этого рейтинга, кстати, нет ни одного действующего баскетболиста. Оладжувон также входит в топ-14 по набранным очкам, подборам и перехватам в истории НБА.
6-кратный чемпион НБА, 7-кратный участник Матча всех звёзд, семь раз попадал в символические сборные, восемь раз включался в лучшую защитную пятёрку, член Зала славы, 33-й номер выведен из обращения в «Чикаго Буллз».
На протяжении своего «золотого» периода в «Чикаго» Скотти Пиппен всегда оставался в тени сами-знаете-кого. Но даже сам Джордан в «Последнем танце» признал, что никогда бы не завоевал своих перстней, не будь рядом с ним «лучшего напарника в истории» – Пиппена.
Он не имеет поразительной статистики и, будучи в «Буллз», во многом уступал Джордану. При этом Скотти, бесспорно, является одним из величайших защитников в истории НБА, за 17 лет в лиге он восемь раз попадал в лучшую защитную пятёрку. Скотти был агрессивным защитником с отличными физическими данными: длинными руками и быстрыми ногами. На паркете он не только уничтожал соперников, но и с лёгкостью создавал моменты для своих напарников по команде.
В целом на площадке Скотти делал гораздо больше, чем отражают его скромные карьерные показатели – он опережал время, был универсален. Но при этом и сам Пиппен, и его вклад в чемпионское наследие «Буллз», увы, долго оставались недооценёнными. Однако теперь ни для кого не секрет, что без него того великого «Чикаго» попросту бы не было.
3-кратный чемпион НБА (1981, 1984, 1986), 3-кратный MVP сезона НБА (1984, 1985, 1986), 2-кратный MVP финала (1984, 1986), «Новичок года» 1980, олимпийский чемпион (1992), 33-й номер выведен в «Бостон Селтикс».
Бёрд — символ «Бостона». Легенда под номером «33». Его появление в НБА было попросту необходимо. Соперничество «Лейкерс» и «Бостона» по утверждениям журналистов того времени просто спасло всю лигу от банкротства.
Ларри ещё в колледже начал соперничать с Мэджиком Джонсоном, после чего их борьба перетекла уже в НБА, где разные по характеру баскетболисты играли в абсолютно разных (по всем параметрам) командах. Даже игровые номера («32» у Джонсона и «33» у Бёрда) как будто кричали о непримиримом соперничестве.
«В регулярном сезоне 80 матчей и две битвы с «Бостоном», — говорил Джонсон. Бёрд же парировал, что каждое утро начинает с просмотра новостей о «Лейкерс» и статистике их лидера.
Ларри никогда не выделялся физической мощью, а потому всегда упорно трудился. Но не стоит думать, что он был скромнягой — о его мастерстве трэш-тока и по сей день ходят легенды.
4-кратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020), 4-кратный MVP финала НБА, 2-кратный олимпийский чемпион (2008, 2012), 4-кратный MVP НБА, «Новичок года» (2004)
Удивительно, но Леброн Джеймс всё ещё играет на высочайшем уровне. Он пришёл в НБА в 2003 году, но даже в 2022-м является одним из лучших игроков лиги. Его долголетие — тоже своего рода величие. Так долго находиться на праймовом уровне не удавалось ни одному атлету.
Леброн никогда не скрывал, что его главная цель — погоня за величием Майкла Джордана. Именно из-за этого многие скептически относились к молодому форварду «Кливленда», когда тот только пришёл в лигу. Но манера игры Леброна и Джордана кардинально различается. Майкл — убийца, главный снайпер, наступающий на горло не только соперникам, но порой и партнёрам. Леброн же стал продвинутой версией Мэджика Джонсона, с каждым сезоном развивая свои навыки. Джеймс улучшил дальний бросок, стал больше играть на партнёров, его игра спиной к кольцу и броски с отклонениями вышли на новый уровень. И да, Леброн всё ещё в гонке за звание лучшего снайпера в истории.
Можно много спорить о том, что именно Джеймс становился инициатором больших изменений в командах, в которые приходил. Но факт остаётся фактом — Леброн выиграл четыре титула с тремя разными командами. И в каждой он был неоспоримым лидером. Именно ведомому Леброном «Кливленду» удалось вернуться в финальной серии с 1-3 и обыграть «Уорриорз», побивших рекорд «Чикаго» по количеству побед в регулярном чемпионате.
Чемпион НБА (1971), MVP НБА (1964), 12-кратный участник Матча всех звёзд, «Новичок года» (1961), 11 раз включался в символические сборные, 6-кратный лидер сезона по передачам (1961, 1962, 1964–1966, 1969), член Зала славы, номер «1» выведен из обращения в «Милуоки Бакс», а номер «14» — в «Сакраменто Кингз».
На вопрос о ценности трипл-даблов в современной НБА нет однозначного ответа. Но когда в 1962 году Оскар Робертсон стал первым в истории игроком, которому удалось сделать трипл-дабл в среднем за сезон, это было чем-то из ряда вон выходящим. Тогда от разыгрывающих не ждали набора очков и подборов. Но Большому О было всё равно на чужие представления о баскетболе.
Это был его второй сезон в лиге. Уже тогда Робертсон являлся отличным скорером и плеймейкером, но за 10 лет в «Цинциннати Ройалс» (нынешнем «Сакраменто») так и не добился больших успехов, за исключением титула MVP. Он выиграл свой первый чемпионат только после того, как объединился с Каримом Абдул-Джаббаром в «Милуоки». А через четыре года Оскар завершил игровую карьеру, так и оставшись в некоторой мере недооценённым.
Чемпион НБА (1972), MVP финальной серии (1969), 14-кратный участник Матча всех звёзд, 12 попаданий в символические сборные, член Зала славы НБА, 44-й номер выведен из обращения в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Логотип НБА является одним из самых узнаваемых в мире. Вот только не все знают, что знаменитый силуэт на этой эмблеме принадлежит одной из главных звёзд баскетбола 60-х и 70-х годов Джерри Уэсту. Он выступал за «Лейкерс» на протяжении всей своей карьеры и стал настоящей легендой клуба, с которым девять раз добирался до финала НБА.
Умопомрачительный бросок в прыжке, цепкая защита, уникальное видение игры и бескомпромиссная воля к победе. Всё это – про Уэста, одного из величайших гардов в истории НБА. Уэст делал на площадке всё, в том числе становился лидером по результативности в сезоне-1969/1970 и по передачам – в своём единственном чемпионском сезоне. За свой феноменальный бросок он получил прозвище Мистер Клатч. На его счету один из самых знаменитых баззеров в истории – бросок с 60 футов в финальном матче сезона-1969/1970 с «Никс», который перевёл встречу в овертайм.
Пик карьеры Уэста пришёлся на расцвет его звëздного партнёра по «Лейкерс» Уилта Чемберлена и не менее звёздного Билла Расселла. И как бы хорош ни был Уэст, он так и не получил MVP, а в девяти финалах его «Лейкерс» одержали лишь одну победу. Зато он попадал на Матч всех звёзд в каждом проведённом сезоне, 12 раз попадал в символические сборные и пять раз – в лучшую защитную пятёрку. Лицо НБА – в прямом смысле.
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