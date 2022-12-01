Рейтинг: 15 лучших игроков в истории НБА

Шакил О’Нил, 1992–2011

4-кратный чемпион НБА (2000–2002, 2006), трёхкратный MVP финальной серии (2000–2002), MVP НБА (2000), 15-кратный участник Матча всех звёзд, 14 раз попадал в символические сборные, «Новичок года» (1993), 34-й номер выведен из обращения в «Лос-Анджелес Лейкерс», 32-й — в «Майами Хит».



Несравненный Шакил О’Нил на протяжении почти двух десятилетий доминировал в НБА благодаря своим габаритам и физическим данным. Он является одним из самых искусных больших, которые когда-либо выходили на баскетбольную площадку. За первые 15 лет в лиге Шак ни разу не набирал меньше 20 очков в среднем за игру и каждый год реализовывал не менее 55% бросков. Он был одним из самых атлетичных и быстрых игроков того времени, и это при том, что рост О’Нила составлял 216 см, а вес – примерно 150 кг.



Шак мог не только набирать очки, но и подбирать и защищаться наравне с лучшими игроками лиги. Он был качественным болл-хэндлером, без проблем ставил блоки и даже обыгрывал Майкла Джордана один в один. У О’Нила, конечно, были свои недостатки. Например, точность со штрафной линии. Но это никак не помешало ему покорить всевозможные высоты в НБА.



Шак выиграл три титула с «Лос-Анджелесом» вместе с легендарным напарником Коби Брайантом и каждый раз становился MVP финальной серии, а затем выиграл ещё один с «Майами Хит» и Дуэйном Уэйдом. Однако он лишь единожды становился MVP сезона, что даже сейчас, спустя годы, звучит абсурдно. Ведь такого игрока, как Шакил, возможно, никогда уже не будет.