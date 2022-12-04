Баскетболист без двух пальцев. Умер олимпийский чемпион — 1972 Алжан Жармухамедов

Новости о смерти всегда шокируют. В первые секунды просто отказываешься верить в происходящее. И в первую декабрьскую субботу 2022-го пришлось испытать именно эти ощущения.
Не стало Алжана Жармухамедова…
Алжан Жармухамедов — настоящая легенда. Как и у больших звёзд, у него был свой особенный путь в мире баскетбола. Да, собственно, его — этого пути — у него могло вообще не быть. Даже будучи школьником, Жармухамедов всерьёз не занимался этим видом спорта, лишь поигрывая в баскетбол на уроках физкультуры.
Алжан Жармухамедов (номер 44)
Фото: Игорь Уткин/Фотохроника ТАСС
Уже после школы, когда Алжан поступил в ташкентский институт физкультуры, баскетбол и Жармухамедов стали единым целым. Высокий и худощавый, он занимался гораздо больше сверстников, подолгу оттачивая своё мастерство в зале. К тому времени у него уже были проблемы со зрением и не было двух фаланг на среднем и безымянном пальцах. Это, правда, совсем не мешало ему иметь невероятно мягкий бросок. Во многом благодаря броску и подвижности Жармухамедова с ростом 207 см часто ставили на позицию четвёртого номера.
Вокруг Алжана Мусурбековича всегда было много легенд. Даже странно было слышать многие из них, зная, насколько честным и скромным был олимпийский чемпион Мюнхена. Кстати, Мюнхена в карьере Жара (именно так называли его партнёры по команде. — Прим. «Чемпионата») вполне могло и не быть. За несколько лет до Олимпиады Алжан несколько раз отказывался от перехода в ЦСКА, которым руководил главный тренер сборной СССР Александр Гомельский. Жармухамедов мечтал выступать за «Локомотив» из Алма-Аты, а большое военное начальство искало того по всему Союзу, выполняя поручения Гомельского, которому очень хотелось иметь в своём составе столь универсального бойца. В итоге Жармухамедов в ЦСКА перешёл после двух лет «бегства». Тотчас стал игроком основного состава сборной и попал в итоговый состав сборной для поездки в Мюнхен.
Алжан Жармухамедов
Фото: РИА Новости
Мало кто помнит, но первый вынос из аута за три секунды до конца матча выполнял именно Жармухамедов. Именно Алжан первым схватил мяч и отдал передачу лучшему снайперу нашей сборной — Сергею Белову. Дальше были свисток и замена: Владимир Кондрашин поменял Жармухамедова на Едешко, который со второй попытки исполнил просьбу наставника и отдал длинную передачу на Александра Белова.
Но не стоит думать, что вся карьера Жармухамедова шла только по восходящей. Случались и сложности, которые появлялись порой в самых неожиданных местах. Например, на таможне. Именно в Шереметьеве через год после победы в Мюнхене после очередного заграничного выезда в багаже Алжана сотрудники пограничной службы найдут пистолет. После инцидента с баскетболиста мгновенно было снято звание мастера спорта международного класса, и карьера в ЦСКА встала на паузу.
К счастью, ненадолго. Помогла тогда и протекция больших генералов. Маршал Гречко произнёс легендарную фразу про то, что «у каждого офицера должен был быть с собой пистолет». И это помогло разрядить обстановку, остановив желающих наказать спортсмена.
При этом Жармухамедов всегда был образцом тактичности. Он никогда не бросался громкими фразами, отвечая за каждое слово, которое произносит. Но и никому не подыгрывал, не пытался выслужиться, понравиться — в своих оценках Алжан Мусурбекович всегда был свободным.
«Он был великим человеком и спортсменом. Своим трудолюбием он сделал сам себя, он был из простой семьи. Его очень чтят на родине в Узбекистане, он много что сделал для баскетбола. Его все очень любили за то, каким он был», — вспоминает о партнёре по «золотой» олимпийской сборной Иван Едешко.
«Он был интроверт — молчун по жизни. Дружить я с ним не мог, я намного младше. Когда я пришёл в команду, он был суперзвездой, играть с ним было одно удовольствие. Я только по имени и отчеству к нему мог обращаться. Выпивал я с ним, только когда мы обмывали золотые медали чемпионата СССР, то есть четыре раза. И то мы сидели с ним на разных концах стола», — сказал Владимир Гомельский.
«Алжан Жармухамедов был великим баскетболистом и очень хорошим человеком. Я всегда буду вспоминать его только с самыми тёплыми чувствами. Буду молить господа, чтобы он даровал ему царство небесное. Алжан на площадке был трудолюбивым спортсменом, никогда не халтурил. Скромный, спокойный и очень порядочный человек», — отметил легендарный центровой Владимир Ткаченко.
Особенные эмоции переживал Алжан Жармухамедов после второй волны популярности, связанной с выходом на экраны фильма «Движение вверх». Он в свойственной себе манере не стал скрывать, что линзы начал носить после Игр, а сверху двумя руками из-за головы никто не забивал во время матчей. Но также благодарил создателей картины за возможность ещё раз вернуться в 1972 год и рассказать широкой аудитории ту замечательную историю успеха.
«Авторы, конечно, выдумали что-то от себя, но они имели на это право. Самое главное, что они смогли передать драматизм того финального матча. Моя супруга, с которой мы в кинозале сидели рядом, плакала. Я у неё спрашиваю: «Лариса, ты чего? 45 лет же прошло». А она отвечает: «Я вернулась в тот день, в ту ночь, когда мы сидели дома и никак не могли узнать результат матча», — вспоминал Жармухамедов.
Алжану Жармухамедову было 78 лет. Олимпийский чемпион и настоящая звезда своего поколения! Он прожил яркую жизнь, всегда оставаясь верным своим принципам.
Покойтесь с миром, легенда!
Редакция «Чемпионата» выражает искренние соболезнования родным и близким Алжана Мусурбековича, а также всем любителям баскетбола в связи с этой утратой.
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