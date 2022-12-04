Баскетболист без двух пальцев. Умер олимпийский чемпион — 1972 Алжан Жармухамедов

Новости о смерти всегда шокируют. В первые секунды просто отказываешься верить в происходящее. И в первую декабрьскую субботу 2022-го пришлось испытать именно эти ощущения.

Не стало Алжана Жармухамедова…

Алжан Жармухамедов – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, олимпийский чемпион (1972), бронзовый призёр Олимпийских игр (1976), серебряный призёр чемпионата мира (1978), бронзовый призёр чемпионата мира (1970), чемпион Европы (1967, 1971, 1979), серебряный призёр чемпионата Европы (1975), обладатель Кубка европейских чемпионов (1971), победитель Спартакиады народов СССР (в составе сборной Москвы) (1971, 1975, 1979), чемпион СССР (1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980), серебряный призёр чемпионата СССР (1975), победитель Всемирной Универсиады (1970).

Алжан Жармухамедов — настоящая легенда. Как и у больших звёзд, у него был свой особенный путь в мире баскетбола. Да, собственно, его — этого пути — у него могло вообще не быть. Даже будучи школьником, Жармухамедов всерьёз не занимался этим видом спорта, лишь поигрывая в баскетбол на уроках физкультуры.

Алжан Жармухамедов (номер 44) Фото: Игорь Уткин/Фотохроника ТАСС

Уже после школы, когда Алжан поступил в ташкентский институт физкультуры, баскетбол и Жармухамедов стали единым целым. Высокий и худощавый, он занимался гораздо больше сверстников, подолгу оттачивая своё мастерство в зале. К тому времени у него уже были проблемы со зрением и не было двух фаланг на среднем и безымянном пальцах. Это, правда, совсем не мешало ему иметь невероятно мягкий бросок. Во многом благодаря броску и подвижности Жармухамедова с ростом 207 см часто ставили на позицию четвёртого номера.

Вокруг Алжана Мусурбековича всегда было много легенд. Даже странно было слышать многие из них, зная, насколько честным и скромным был олимпийский чемпион Мюнхена. Кстати, Мюнхена в карьере Жара (именно так называли его партнёры по команде. — Прим. «Чемпионата») вполне могло и не быть. За несколько лет до Олимпиады Алжан несколько раз отказывался от перехода в ЦСКА, которым руководил главный тренер сборной СССР Александр Гомельский. Жармухамедов мечтал выступать за «Локомотив» из Алма-Аты, а большое военное начальство искало того по всему Союзу, выполняя поручения Гомельского, которому очень хотелось иметь в своём составе столь универсального бойца. В итоге Жармухамедов в ЦСКА перешёл после двух лет «бегства». Тотчас стал игроком основного состава сборной и попал в итоговый состав сборной для поездки в Мюнхен.

Алжан Жармухамедов Фото: РИА Новости

Мало кто помнит, но первый вынос из аута за три секунды до конца матча выполнял именно Жармухамедов. Именно Алжан первым схватил мяч и отдал передачу лучшему снайперу нашей сборной — Сергею Белову. Дальше были свисток и замена: Владимир Кондрашин поменял Жармухамедова на Едешко, который со второй попытки исполнил просьбу наставника и отдал длинную передачу на Александра Белова.

Но не стоит думать, что вся карьера Жармухамедова шла только по восходящей. Случались и сложности, которые появлялись порой в самых неожиданных местах. Например, на таможне. Именно в Шереметьеве через год после победы в Мюнхене после очередного заграничного выезда в багаже Алжана сотрудники пограничной службы найдут пистолет. После инцидента с баскетболиста мгновенно было снято звание мастера спорта международного класса, и карьера в ЦСКА встала на паузу.

К счастью, ненадолго. Помогла тогда и протекция больших генералов. Маршал Гречко произнёс легендарную фразу про то, что «у каждого офицера должен был быть с собой пистолет». И это помогло разрядить обстановку, остановив желающих наказать спортсмена.

При этом Жармухамедов всегда был образцом тактичности. Он никогда не бросался громкими фразами, отвечая за каждое слово, которое произносит. Но и никому не подыгрывал, не пытался выслужиться, понравиться — в своих оценках Алжан Мусурбекович всегда был свободным.

«Он был великим человеком и спортсменом. Своим трудолюбием он сделал сам себя, он был из простой семьи. Его очень чтят на родине в Узбекистане, он много что сделал для баскетбола. Его все очень любили за то, каким он был», — вспоминает о партнёре по «золотой» олимпийской сборной Иван Едешко.

«Он был интроверт — молчун по жизни. Дружить я с ним не мог, я намного младше. Когда я пришёл в команду, он был суперзвездой, играть с ним было одно удовольствие. Я только по имени и отчеству к нему мог обращаться. Выпивал я с ним, только когда мы обмывали золотые медали чемпионата СССР, то есть четыре раза. И то мы сидели с ним на разных концах стола», — сказал Владимир Гомельский.

«Алжан Жармухамедов был великим баскетболистом и очень хорошим человеком. Я всегда буду вспоминать его только с самыми тёплыми чувствами. Буду молить господа, чтобы он даровал ему царство небесное. Алжан на площадке был трудолюбивым спортсменом, никогда не халтурил. Скромный, спокойный и очень порядочный человек», — отметил легендарный центровой Владимир Ткаченко.

Особенные эмоции переживал Алжан Жармухамедов после второй волны популярности, связанной с выходом на экраны фильма «Движение вверх». Он в свойственной себе манере не стал скрывать, что линзы начал носить после Игр, а сверху двумя руками из-за головы никто не забивал во время матчей. Но также благодарил создателей картины за возможность ещё раз вернуться в 1972 год и рассказать широкой аудитории ту замечательную историю успеха.

«Авторы, конечно, выдумали что-то от себя, но они имели на это право. Самое главное, что они смогли передать драматизм того финального матча. Моя супруга, с которой мы в кинозале сидели рядом, плакала. Я у неё спрашиваю: «Лариса, ты чего? 45 лет же прошло». А она отвечает: «Я вернулась в тот день, в ту ночь, когда мы сидели дома и никак не могли узнать результат матча», — вспоминал Жармухамедов.

Алжану Жармухамедову было 78 лет. Олимпийский чемпион и настоящая звезда своего поколения! Он прожил яркую жизнь, всегда оставаясь верным своим принципам.

Покойтесь с миром, легенда!

Редакция «Чемпионата» выражает искренние соболезнования родным и близким Алжана Мусурбековича, а также всем любителям баскетбола в связи с этой утратой.