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«Лос-Анджелес Лейкерс» одерживает 8 побед в 10 матчах, Дэвис, Леброн, Уэстбрук рвутся в плей-офф НБА

«Извинитесь немедленно!» Неужели команда Леброна больше не полный отстой?
Марат Арасланов
Леброн, Уэстбрук и компания рвутся в плей-офф НБА
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Энтони Дэвис уже входит в режим праймового Коби.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне — настоящая боль. Болельщиков клуба до середины ноября было откровенно жалко. В их команде выступают трое из 15 самых дорогих игроков лиги, а платёжная ведомость перевалила за $ 170 млн. Но количество денег, судя по всему, было обратно пропорционально результату. Его попросту не было.

Калифорнийцы проигрывали даже те матчи, которые, казалось, проиграть не смогли бы и школьники. Они выглядели по-настоящему беспомощно. Даже хейтеры Леброна Джеймса вдруг начали жалеть его, рассказывая, как же много он делает для команды в свои неполные 38 лет.

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Понятно, что у Леброна своя глобальная цель, на которую победы и поражения прямо сейчас не сильно влияют. Король гонится за первой строчкой в списке самых результативных баскетболистов НБА за всю историю. И он действительно очень близок к этому выдающемуся достижению.

Но если Леброн играет на своём уровне, то вот к двум другим участникам «большого трио» было множество вопросов. Расселл Уэстбрук с зарплатой $ 47 млн вытворял на площадке такое, что соперники в решающие моменты игр просто отходили от него, давая возможность для свободного броска. На защитника также очень сильно давил тот факт, что его впервые в жизни перевели из стартовой пятёрки на скамейку. Поначалу он даже пытался бунтовать, но потихоньку смирился.

Расселл Уэстбрук

Расселл Уэстбрук

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Энтони Дэвис наконец-то вылечился после многочисленных травм, и именно от него ждали большого прогресса. Центровой с умениями и броском защитника по-прежнему входит в десятку самых опасных баскетболистов НБА, а потому именно вокруг него по логике должно было строиться нападение. Да, Дэвис набирал очки, но всегда их было недостаточно для победы. Всегда соперник делал больше, был точнее и удачливее.

Если смотреть только в сухую статистику, то Дэвис действительно сделал шаг вперёд. Он набирает за 20 матчей в среднем 28,6 очка (по карьере 24), собирает 12,8 подбора (по карьере 10,3), реализует 59% бросков с игры (по карьере 51,8) и на три процента поднял реализацию трёхочковых: 33 против 30.

Но лишь в последних нескольких играх Дэвис выглядит по-настоящему угрожающе. Конечно, можно сказать, что в сезоне-2022/2023 Монобровь лишь однажды уходил с паркета, набрав менее 20 очков (11 ноября в игре с «Кливлендом» Дэвис набрал 19 очков), но матчи «Милуоки» и «Вашингтона» всё-таки стоят особняком.

Энтони Дэвис

Энтони Дэвис

Фото: Greg Fiume/Getty Images

44 очка + 10 подборов в игре с «Бакс» и сногсшибающие 55 + 17 – с «Уизардс». Последним случаем, когда игрок «Лейкерс» набирал 99 очков за два матча подряд, был перформанс Коби Брайанта в 2007 году. Дэвис заставил наконец-то говорить о себе как о настоящей звезде, а «Лейкерс» одержали восемь побед в последних 10 матчах. Турнирного скачка это пока не вызвало, но Леброн и компания уже вплотную подобрались к «Оклахоме» и «Миннесоте» и находятся в трёх победах от «Уорриорз».

Социальные сети «пурпурно-золотых» также бурлят и восторгаются. Кажется, наконец-то у болельщиков клуба есть реальный шанс радоваться и верить в то, что их команда сможет сломать негативные тенденции и выстрелить победной серией, чтобы попасть в плей-офф и, может быть, побороться за чемпионство.

Забавно, что после восьми побед в десяти матчах болельщики «Лейкерс» уже призывают в социальных сетях извиниться перед ними и клубом.

«И где сейчас все, кто писал про «Лейкерс» плохое? Если игроки здоровы — они претенденты на чемпионство! Извинитесь немедленно!»

«С таким Энтони Дэвисом, разрывающим лучшего игрока планеты, команда сможет мечтать о великих победах».

«А как быть с теми, кто говорил, что Уэстбрука лучше вообще не выпускать на паркет? Расс ещё поможет в этом сезоне. Он приносит много пользы».

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На фоне последних успехов «Лейкерс» и персонально Энтони Дэвиса некоторые эксперты призывают руководство клуба всё-таки крепко подумать над возможностью его обмена. Рыночная стоимость Энтони сейчас очень высока. Он снова на волне. Но никто не знает, когда очередная из многочисленных травм даст о себе знать.

«Лейкерс», судя по всему, изучают рынок, но пока даже не обменяли Уэстбрука, который был по-настоящему ужасен в первый игровой месяц. Определённо руководство калифорнийского клуба пытается понять, на что именно способна команда, когда все игроки близки к максимальным кондициям.

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