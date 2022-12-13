Рейтинг: 10 лучших игроков НБА

Дебаты о том, кто же является лучшим игроком в НБА, не утихают буквально ни на секунду. Кто бы ни выигрывал титулы, кто бы ни получал награды, всегда найдутся те, кто верит, что в лиге был более достойный претендент. Особенно сейчас, когда мы можем наблюдать за становлением нового поколения суперзвёзд.
Недавно на «Чемпионате» вышел материал, в котором пользователям представилась возможность сформировать топ-15 лучших игроков в истории НБА. В этот раз мы решили сузить список до 10 действующих баскетболистов, за чьим феноменальным выступлением можно наблюдать в этом сезоне. Кто же превосходит всех остальных? Яннис? Дончич? Или, может, Дюрант? Выбирайте своего кандидата!
Стефен Карри
34-летний Стефен Карри проводит один лучших сезонов в своей карьере. И это несмотря на то, что его чемпионский «Голден Стэйт» проиграл 7 из 10 матчей на старте регулярного чемпионата.
Сейчас дела у «Уорриорз», конечно, обстоят заметно лучше – они занимают восьмое место на Западе с балансом 14-13. К тому же недавно «воинам» удалось одолеть «Бостон» – лучшую команду лиги – в своеобразном рематче прошедшей финальной серии.
Всё это, само собой, не без помощи Карри. В среднем он набирает 30 очков, 6,6 подбора и 7 передач за игру, попадая при этом 50,2% с игры, 43,6% из-за дуги и 90,8% штрафных. Он превосходит свои средние карьерные показатели и вышел на уровень сезона-2015/2016, когда во второй раз подряд завоевал MVP. Спустя семь-то лет!
Недавно Стеф также провёл 70-й в карьере матч с восьмью и более трёхочковыми. И эта цифра делает его абсолютным рекордсменом в истории НБА. При том что на счету Дэмьена Лилларда, который занимает почётное второе место в этом списке, всего 24 таких встречи.
Но бросок – не единственная сильная сторона Стефена. Статистика, которую он выдаёт при такой точности попаданий с любой дистанции, позволяет смело назвать его одним из лучших игроков в нынешней НБА.
В ноябре Карри в среднем набирал 31,6 очка, 6,7 подбора и 7,8 передачи. Он единственный игрок в истории, кому удавалось выдать подобную статистику при истинной точности в 70 и более процентов. Более того, Стеф делал это дважды: месяц назад и в феврале 2016-го.
В общем, у «Уорриорз» ещё ничего не потеряно. Ведь они всегда могут рассчитывать на Карри, который продолжает выступать на высочайшем уровне при любом раскладе сил.
Лука Дончич
Защитник «Далласа» Лука Дончич начал сезон с уникального достижения – он набрал 30 и более очков в первых девяти встречах регулярного чемпионата, что не удавалось никому с 1962 года.
Недавно он оформил свой шестой в сезоне и 52-й в карьере трипл-дабл. Словенец уже занимает 10-е место в истории НБА по их количеству, хотя провёл в лиге всего пять сезонов. Теперь получается, что в нынешнем регулярном чемпионате у него больше трипл-даблов, чем у 24 команд НБА вместе взятых (за исключением «Майами», «Бруклина», «Денвера», «Торонто» и «Мемфиса»).
Помимо этого, Дончич – лидер сезона по результативности (32,9 очка за игру) и подборам среди защитников (8,5), четвёртый по передачам (8,8) и шестой – по перехватам (1,8). 23-летняя звезда также занимает второе место в лиге по проценту задействования (37,7) и попадает 50% бросков с игры.
К игре Дончича в нападении и до этого не было никаких вопросов, но в этом сезоне он как будто вышел на новый уровень. Помимо этого, Лука заметно прибавил в плане защитных показателей по сравнению с прошлым годом, что однозначно делает его более универсальным игроком. Сейчас он настоящий лидер «Далласа», который не только набирает очки, но и создаёт моменты для своих партнёров, отдаёт качественные передачи и даже делает перехваты.
Даже в «Далласе» не верят, что он сможет отыграть все 82 матча на столь высоком уровне. Но с самого начала сезона Луку справедливо называют одним из главных претендентов на звание MVP.
Яннис Адетокунбо
Ещё один игрок, который пока не «выпадал» из пятёрки главных претендентов на MVP – это Яннис Адетокунбо. И его игра полностью соответствует этому статусу.
Недавно Яннис выдал вторую самую продолжительную в истории «Милуоки» серию игр с 30 и более очками – восемь встреч. Причём во всех восьми он набирал больше очков, чем отыграл минут. Он занимает второе место в лиге по средней результативности (31,9) и лишь 40-е – по количеству игрового времени. То есть грек максимально эффективен на площадке. Это подтверждает и его процент задействования. Фрик принимает участие аж в 38,9% командных действий – больше всех в НБА.
Но это ещё не всё. Яннис лидирует в лиге по персональному защитному рейтингу (104,1), а также делает по 11,3 подбора (5-й) и 5,4 передачи за игру. Он уже провёл семь матчей с 35+ очками, 5+ подборами и 5+ передачами, что больше, чем было в его первом сезоне с MVP, и столько же, сколько было во втором. А ведь прошла всего треть регулярного чемпионата.
Его «Бакс» остаются вторыми на Востоке, имея лишь на две победы меньше, чем у «Бостона». И если команде удастся удержаться в топе конференции до конца сезона, Адетокунбо наверняка сможет побороться за свою третью статуэтку MVP.
Энтони Дэвис
Этой осенью Энтони Дэвис потеснил Леброна Джеймса с роли лидера «Лос-Анджелес Лейкерс». Он имеет лучший «плюс-минус» в команде («+53»), а также является первым по количеству набранных очков (27,7), подборов (12,4, лучший в лиге), перехватов (1,3) и блок-шотов (2,2) за игру.
Недавно Энтони сравнялся с легендой «Лейкерс» Шакилом О’Нилом по количеству матчей с не менее чем 40 очками и 15 подборами – 19. Они делят первое место в истории по этому показателю. Помимо этого, после недавнего матча с «Уизардс» он стал первым со времён Уилта Чемберлена «озёрником», который смог набрать 55 очков и собрать 15 подборов при 70% реализации с игры. С 1990-го подобное не удавалось никому, кроме Дэвиса, который сделал это дважды.
Эй Ди выступает даже лучше, чем в «пузыре» чемпионского сезона «Лейкерс». Если он продолжит в том же духе, то может стать первым в истории игроком, который в среднем набирает больше 25 очков, 10 подборов и 2 блоков за сезон при истинной точности в 65%.
Жаль только, что при таком выступлении его команды (12-е место на Западе с 11-15) никакой речи о награде MVP быть не может, как бы ни верил в Дэвиса Мэджик Джонсон. Так что форварду стоит сосредоточиться на том, чтобы подарить своему коллективу заветное участие в пост-сезоне. Ну или задуматься о смене клубной прописки.
Джа Морант
23-летний Джа Морант становится лучше год от года. Но в этом сезоне он не просто восходящая звезда лиги, а один из ведущих её игроков.
Моранта сравнивают с Алленом Айверсоном. И это при том, что Джа на 8 см выше. Скорость, атлетизм, способность буквально зависать в воздухе и уничтожать защиту соперника – всё это объединяет его с легендарным разыгрывающим. Даже сам Айверсон заявил, что видит определённые сходства между ним и юной звездой «Мемфиса».
«Мы, может, и не похожи по игровому стилю, но его скорость, прыжок, настрой на игру… Парень ростом 192 см может летать. Джа – это серьёзно», – сказал он.
Морант в среднем набирает 27,7 очка, 6,6 подбора, 7,8 передачи и 1,2 перехвата (всё – карьерный максимум). Но есть ещё один аспект, который делает Моранта даже более эффективным игроком, чем когда-то был Айверсон – его процент попадания с игры. Сейчас Джа в среднем реализует 46% бросков, что легенде «Сиксерс» удавалось лишь единожды в карьере.
В свои 23 года Морант уже вошёл в историю «Мемфиса». Он стал первым игроком клуба, которому удалось провести 10 игр с 30 очками и 10 передачами, а также сделал наибольшее количество трипл-даблов в его истории. За два года «Гриззлис» не проиграли ни одного из шести матчей, в которых Джа делал трипл-дабл.
«Гриззлис» занимают второе место на Западе, имея всего на одну победу меньше, чем у идущих впереди «Пеликанс». И это при том, что вторая звезда команды Дэсмонд Бэйн не играл уже месяц из-за травмы. Его возвращение может помочь команде подняться на вершину конференции. Что, конечно же, только увеличит шансы Моранта на получение награды MVP.
Джейсон Тейтум
Абсолютный лидер по суммарному показателю «плюс-минус» – «+232» (против «+181» у ближайшего преследователя, Джру Холидэя). Третий по общему количеству набранных очков. Лидер чемпионата по количеству матчей с не менее чем 30 очками, 10 подборами и пятью трёхочковыми. Первый игрок в истории, которому удалось провести несколько игр с 45 очками, 10 подборами и восьмью трёхочковыми (после недавнего матча с «Хит»). Всё это – про Джейсона Тейтума в нынешнем сезоне.
Он лучший в своей команде, а его команда – лучшая в лиге. «Бостон» идёт на первом месте в НБА, проиграв всего 6 из 27 матчей и имея при этом лучший атакующий рейтинг (119,3).
В среднем Тейтум набирает 30 очков (карьерный максимум) при 47,2% реализации с игры, 8,1 подбора, 4 передачах, 1,1 перехвата и 1 блок-шоте за игру. И на данный момент он не просто машина по набору очков, а один из лучших двусторонних игроков лиги. В отсутствие Роберта Уильямса «Бостон» остро нуждался в рим-протекторе и качественном подбирающем, и Джей Ти взял на себя эту роль. И да, справился с ней на все сто.
Роберт Уильямс должен вернуться в строй до Рождества, так что совсем скоро «Бостон» станет ещё сильнее. Уже сейчас можно сказать, что команда поборется за победу на Востоке, а её лидер, Джейсон Тейтум, за награду MVP по итогам сезона.
Джоэл Эмбиид
В прошлом сезоне Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» стал первым центровым со средней результативностью в 30 очков со времён Мозеса Мэлоуна. В этом году он набирает даже больше, ещё и с лучшей реализацией – 33,4 очка при 53,5%.
Пока Эмбиид провёл за «Филу» лишь 18 матчей, зато каких. В 10 из 12 последних встреч он набирал не менее 30 очков, а в восьми из них ему удалось оформить дабл-дабл с 10 и более подборами. При этом он единственный в нынешнем чемпионате, кому удалось дважды преодолеть отметку в 50 набранных очков.
С тех пор как легендарный Шакил О’Нил отправился на пенсию, в НБА было всего девять случаев, когда центровым удавалось набирать по 50 очков за игру. Четыре из них – на счету Эмбиида. Он первый игрок «Сиксерс» со времён Аллена Айверсона, которому удалось сделать это несколько раз.
Но теперь Эмбиид не только является самым забивным центровым и качественным подбирающим, но и раздаёт передачи. В среднем он делает 4,8 ассиста за игру, что является его карьерным максимумом.
Джоэл дважды останавливался в шаге от награды MVP, оба раза уступив звание Николе Йокичу. Но и в этом сезоне камерунский центровой поборется за звание самого ценного игрока, как бы ни завершила чемпионат его «Филадельфия».
Леброн Джеймс
Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс попал в этот список в основном благодаря былым заслугам. Однако нынешний сезон, 19-й для Короля, может стать кульминационным в его карьере – особенно когда перед глазами маячит исторический рекорд Карима Абдул-Джаббара по результативности.
Недавно Леброн уже стал обладателем другого значимого достижения. Он первый в истории НБА, кому удалось набрать 45 тысяч очков в регулярке и плей-офф за карьеру. Помимо этого, 37-летнему форварду удалось обогнать Мэджика Джонсона и выйти на шестое место в истории по количеству передач.
И хотя в этом году успех «Лейкерс» по большей части зависит от Энтони Дэвиса, Леброн идёт в ногу со звёздным напарником. Сейчас они оба набирают больше очков и подборов, чем в своём последнем чемпионском сезоне. В 19 проведённых встречах Джеймс в среднем приносил команде по 26,2 очка при 47% попаданий с игры, 8,6 подбора, 6,3 передачи и 1,2 перехвата.
Несмотря на то что «Лейкерс» болтаются в районе 12-го места на Западе с отрицательным балансом 11-15, в индивидуальном плане у Леброна всё хорошо. И станет только лучше, когда он наконец превзойдёт Карима, на что при имеющейся статистике ему потребуется всего 32 матча.
Кевин Дюрант
Несмотря на череду неприятностей, которая преследует «Бруклин» на протяжении последних двух лет, лидер команды Кевин Дюрант проводит просто потрясающий сезон.
Он принял участие в 27 из 28 матчей «Нетс», в среднем набирая 30 очков, 6,6 подбора, 5,4 передачи и 1,7 блока. При этом Кевин реализует рекордные для себя 55,6% с игры и 92% бросков со штрафной. Все эти показатели, за исключением подборов, значительно превышают его средние карьерные значения. А ведь 34-летний Дюрант проводит свой 15-й сезон в НБА.
Сейчас Кей Ди также является лидером чемпионата по общему количеству набранных очков и сыгранных минут. Недавно он преодолел отметку в 26 тыс. карьерных очков, что делает его вторым после Леброна Джеймса действующим игроком НБА, которому это удалось. А в первых 17 встречах нынешнего чемпионата Кевин набирал не менее 25 очков, побив рекорд Майкла Джордана в сезоне-1988/1989.
Прошедшую встречу с «Индианой» Дюрант пропустил, но к предстоящему матчу с «Уизардс» он вернётся в строй. И это уже половина успеха для «Нетс». На старте сезона Кей Ди доказал, что эффективен настолько, что может тащить команду фактически в одиночку. Хотя возвращение Кайри Ирвинга значительно упростило эту задачу. «Нетс» одержали семь побед в последних восьми матчах и теперь занимают четвёртое место на Востоке.
Кей Ди делает абсолютно всё, что в его силах, в команде, которую собирался покинуть ещё в межсезонье. Профессионализм в чистом виде!
Никола Йокич
Когда зашла речь о трипл-даблах, нельзя не упомянуть и MVP двух предыдущих чемпионатов Николу Йокича. Их у звезды «Денвера» в этом сезоне было четыре, что уже делает его вторым в лиге после сами знаете кого. Вот только ещё в шести матчах Йокичу не хватило буквально одного подбора или передачи. Он уже оформил 17 дабл-даблов в 23 встречах.
Статистика Йокича впечатляет – 23,8 очка, 10,1 подбора и 9,1 передачи при аж 62% реализации с игры. Он также входит в тройку лучших по коэффициенту полезности (31,5), атакующему рейтингу (133,1) и истинному проценту точности (69%).
Да, цифры несколько хуже, чем были в предыдущем сезоне, но сербскому центровому понадобилось некоторое время, чтобы войти в ритм. К тому же никому в истории НБА ещё не удавалось набирать не менее 20 очков, 10 подборов и 8 передач при 60% с игры в среднем за сезон. Неужели Йокич станет первым?
Никола не только отлично справляется с собственными бросками, но и филигранно организовывает игру своей команды в нападении. Серб стал реже бросать сам и чаще отдавать передачи, а его способность видеть игру, принимать решения и находить партнёров на паркете вызывает восхищение. Такими темпами он может замахнуться на ещё один исторический рекорд – стать первым «большим», которому удалось преодолеть двузначную отметку по передачам в среднем за сезон.
Сейчас его «Денвер» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции и находится всего в двух победах от первой строчки. Само собой, благодаря Йокичу. Третий год подряд он в одиночку удерживает свою команду на плаву. Заслуженный двукратный MVP!
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