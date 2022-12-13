Рейтинг: 10 лучших игроков НБА

Стефен Карри

34-летний Стефен Карри проводит один лучших сезонов в своей карьере. И это несмотря на то, что его чемпионский «Голден Стэйт» проиграл 7 из 10 матчей на старте регулярного чемпионата.

Сейчас дела у «Уорриорз», конечно, обстоят заметно лучше – они занимают восьмое место на Западе с балансом 14-13. К тому же недавно «воинам» удалось одолеть «Бостон» – лучшую команду лиги – в своеобразном рематче прошедшей финальной серии.

Всё это, само собой, не без помощи Карри. В среднем он набирает 30 очков, 6,6 подбора и 7 передач за игру, попадая при этом 50,2% с игры, 43,6% из-за дуги и 90,8% штрафных. Он превосходит свои средние карьерные показатели и вышел на уровень сезона-2015/2016, когда во второй раз подряд завоевал MVP. Спустя семь-то лет!

Недавно Стеф также провёл 70-й в карьере матч с восьмью и более трёхочковыми. И эта цифра делает его абсолютным рекордсменом в истории НБА. При том что на счету Дэмьена Лилларда, который занимает почётное второе место в этом списке, всего 24 таких встречи.

Но бросок – не единственная сильная сторона Стефена. Статистика, которую он выдаёт при такой точности попаданий с любой дистанции, позволяет смело назвать его одним из лучших игроков в нынешней НБА.

В ноябре Карри в среднем набирал 31,6 очка, 6,7 подбора и 7,8 передачи. Он единственный игрок в истории, кому удавалось выдать подобную статистику при истинной точности в 70 и более процентов. Более того, Стеф делал это дважды: месяц назад и в феврале 2016-го.

В общем, у «Уорриорз» ещё ничего не потеряно. Ведь они всегда могут рассчитывать на Карри, который продолжает выступать на высочайшем уровне при любом раскладе сил.