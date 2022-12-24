«Лейкерс» кто-то сглазил! Леброн потерял кроссовку в решающем владении

«Лейкерс» остаётся одним из самых популярных клубов в НБА. Да, результаты как будто и не влияют на желание фанатов отдавать деньги за билеты. Вот и на домашний матч с «Шарлотт» собрались 18 997 зрителей при вместимости 19 068. Наверняка болельщики желали увидеть победу, которая позволила бы прервать серию из двух гостевых поражений от «Финикса» и «Сакраменто».

И первую четверть хозяева провели хоть и не идеально, но всё равно лучше соперника. В отсутствие Энтони Дэвиса, который снова травмировал ногу и выбыл на неопределённый срок, защита «Лейкерс» выглядела уязвимой. И это в матче с одной из худших команд лиги. Чисто статистически соперник Леброна и Ко идёт по сезону даже хуже калифорнийцев.

Терри Розир в матче с «Лейкерс» Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Во второй половине «Лейкерс» пришлось догонять соперника. В какой-то момент разница почти достигла 20 очков, и Король перестал надеяться на партнёров. В четвёртой четверти лидер «пурпурно-золотых» фактически в одиночку сражался против «Хорнетс». И да, меньше чем через неделю Леброну стукнет 38, а он легко набрал 18 очков в заключительной четверти (всего за матч 34), причём 11 из которых получились подряд в течение двух с половиной минут.

Отчаянные действия Джеймса помогли «Лейкерс» сравнять счёт за 42 секунды. При счёте 130:130 шансы на победу хозяев выглядели предпочтительнее. Невероятный камбэк и фантастическая игра Леброна должны были вознаградиться баскетбольной судьбой. В конце концов, «Лейкерс» — это же есть Голливуд.

После тайм-аута «Хорнетс» потеряли мяч. Постарался Патрик Беверли. Победа уже сама шла в руки хозяев. А тут ещё и защитник гостей Терри Розир промахнулся с дистанции. Но подбор забрал Гордон Хэйворд, забивший два очка.



На ответ хозяев оставалось шесть секунд. Не так мало, учитывая, что «Лейкерс» провели тайм-аут и выбрасывали мяч на половине соперника. Тактика (в отсутствие Энтони Дэвиса) была предельно понятна: необходимо было оставить как можно больше места для Леброна, который решил бы исход матча проходом или дальним броском.

Леброн Джеймс в атаке Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Забавно было смотреть на Расселла Уэстбрука, в броски которого давно не верят даже тренеры «Лейкерс». Во время ввода мяча из аута Расс находился на своей половине и не делал вообще ничего.

Леброна максимально плотно держал Пи Джей Вашингтон, которому на помощь пришёл Ламело Болл. Но и это не помогло. Леброн получил-таки передачу от Беверли и решился пойти в проход. Расчёт Короля был понятен. Любой контакт с большой долей вероятности привёл бы к штрафным, а ещё можно было забить с фолом и принести победу команде.

Но всё получилось совсем не так. В углу находился Деннис Шрёдер, которого опекал Хэйворд. Именно Хэйворд пришёл на подстраховку, заставив Леброна придумывать новый план действий. А тут ещё подвела экипировка!

Кроссовка Леброна улетела прочь, а звезда упал на паркет. Правда, в последний момент Джеймс успел адресовать передачу Шрёдеру, которого оставил в углу Хэйворд. Немец бросал трёхочковый на победу, но промахнулся.

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Ещё одно поражение в самой концовке вряд ли добавит положительных эмоций игрокам и болельщикам «Лейкерс». Кажется, нынешний сезон уже не спасти. Впереди у команды пять выездных матчей, а возвращение Энтони Дэвиса, судя по всему, не будет быстрым. Поэтому рассчитывать на резкий рывок просто не приходится.

Единственный лучик света для «Лейкерс» — погоня Леброна за лидерством в снайперской гонке за всю историю НБА. После сегодняшней игры Королю осталось всего 668 очков, чтобы догнать Карима Абдул-Джабарра. Джеймс, набирающий более 27 очков за матч в этом сезоне, может стать номером один уже в середине февраля. Но это при условии, что он не будет снижать результативность и пропускать матчи из-за травм.