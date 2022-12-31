Живой легенде баскетбола — 38 лет. Чего добился Леброн Джеймс за полжизни в НБА

Вчера, 30 декабря, свой день рождения отпраздновал живая легенда НБА – Леброн Джеймс. Звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» исполнилось 38 лет, 19 из которых он провёл, играя в баскетбол. За это время он завоевал четыре титула и четыре награды MVP, а также установил бесчисленное количество самых разных рекордов. Давайте вспомним, как же складывалась карьера одного из величайших баскетболистов планеты Земля.

Пойдём по порядку. Далёкий 2004 год. 19-летний Леброн Джеймс, выбранный «Кливлендом» под номером один на драфте, получает награду лучшему новичку сезона, став, таким образом, первым игроком в истории команды, удостоенным этого звания. Тогда он в среднем набирал 20,9 очка, 5,5 подбора и 5,9 передачи за игру. До этого никому, кроме Оскара Робертсона и Майкла Джордана, не удавалось набирать по меньшей мере 20 очков, пять подборов и пять передач за игру в свой дебютный год. Это, кстати, был наименее результативный из всех 19 сезонов Леброна. В остальных он в среднем набирал не менее 25 очков.

2005 год. Джеймс – лидер «Кливленда» и всей лиги по количеству сыгранных минут (42,4 в среднем за матч). Он проводит ещё один потрясающий сезон, по окончании которого впервые попадает в символическую команду лиги, а также на свой первый Матч всех звёзд. Уже спустя год Леброн стал его самым молодым MVP и поднялся из второй символической пятёрки в первую, в которую в дальнейшем войдёт ещё 12 раз. С тех пор он, кстати, не пропустил ни одного МВЗ. Чтобы стать абсолютным рекордсменом по числу попаданий, Королю нужно выйти на ещё один. Такая возможность у него появится уже 19 февраля 2023 года.

Леброн Джеймс Фото: Gregory Shamus/Getty Images

2006-й. Джеймс набирает аж по 31,4 очка в среднем за игру, что по сей день является лучшим результатом в его карьере, и становится самым молодым игроком в истории, преодолевшим отметку в 5000 пойнтов за карьеру. Это помогло его «Кливленду» одержать 50 побед в регулярном чемпионате и занять третье место на Востоке. Так, Леброн был вполне заслуженно назван одним из претендентов на MVP того сезона. В результате итогового голосования он обошёл и Дирка Новицки, и Коби Брайанта, но не Стива Нэша, чей «Финикс» в том сезоне имел куда более надёжный состав и одержал всего на четыре победы больше.

2008-й. Леброн в первый и единственный раз в своей карьере становится лучшим скорером лиги с 30 очками в среднем за игру. В марте того года он также вышел на первое место по результативности в истории «Кливленда», обойдя Брэда Догерти. А по окончании сезона в НБА Джеймс отправился на Олимпийские игры со сборной США, где завоевал своё первое золото, будучи лучшим в своей команде по количеству перехватов и вторым – по количеству передач (после Криса Пола).

2009-й. Леброн остановился в шаге от того, чтобы во второй раз подряд стать самым результативным игроком чемпионата (28,4), а также заметно прибавил в плане защитных навыков. Его персональный оборонительный рейтинг составлял 99,0 – это второй лучший результат в карьере баскетболиста. Неудивительно, что его «Кавальерс» стали первыми на Востоке, благодаря чему усилия Брона наконец оценили по достоинству. Он получил свою первую награду MVP, а также впервые вошёл в лучшую защитную пятёрку, из которой не «выпадал» на протяжении последующих четырёх лет. Тогда «Кливленд» называли одним из главных претендентов на чемпионство, однако команда завершила выступление на стадии финала Восточной конференции, уступив «Мэджик».

2010-й. Король провёл один из своих лучших на тот момент сезонов: 29,7 очка, 8,6 передачи и 7,3 подбора при 50-процентной реализации. Таким образом, он вошёл в десятку лучших в лиге по каждому из вышеупомянутых показателей, а также преодолел карьерную отметку в 15 тыс. набранных очков. В результате «Кавальерс» вновь стали первыми на Востоке, а Леброн вновь получил награду MVP, став десятым игроком в истории НБА, завоевавшим её два раза подряд.

2012-й. Второй сезон Джеймса после переезда в «Майами». Его по-прежнему недолюбливали за уход из «Кливленда», за «Решение», за поражение от «Далласа» в финале-2011… Пришло время всем всё доказать – в укороченном, локаутном сезоне. Тогда роль лидера «Хит» всё-таки перешла от Дуэйна Уэйда к Леброну, что сразу же принесло свои плоды. «Майами» стал чемпионом НБА, Леброн в среднем набирал по 27,1 очка, 7,9 подбора, 6,2 передачи и 1,9 перехвата за игру при 53,1% реализации и получил свою третью награду MVP, а также был впервые признан MVP финальной серии. Не стоит забывать и про второе олимпийское золото, которое он занёс в свою копилку после Игр в Лондоне. Там Брон стал лучшим пасующим в своей команде и вошёл в первую символическую пятёрку.

Леброн Джеймс Фото: Ronald Martinez/Getty Images

2013-й. Пожалуй, лучший год в карьере Короля. Он вышел на абсолютный пик формы и творил что-то невероятное на обоих концах площадки. 26,8 очка, восемь подборов, 7,2 передачи и 1,7 перехвата за игру при аж 56,5% попаданий с игры и 40,6% из-за дуги. Его «Майами» выдал лучший результат в лиге, а также знаменитую 27-матчевую победную серию, во второй раз подряд став чемпионом НБА. Джеймс преодолел отметку в 20 тыс. карьерных очков, был в очередной раз признан MVP регулярного чемпионата и финальной серии, а также стал вторым в голосовании за звание лучшего защищающегося игрока.

2016-й. Два года после возвращения в «Кливленд». Тот сезон стал не лучшим для Леброна с точки зрения статистики. Всё потому, что все его усилия были направлены на плей-офф – а точнее, на реванш за поражение от «Голден Стэйт» в финале-2015. В этот раз противостояние коллективов продолжалось все семь матчей. В итоге «Кливленд» стал первой командой в истории, которой удалось отыграться с 1:3 в финальной серии. А в трёх заключительных встречах, которые спасли сезон для «Кэвс», Джеймс в среднем набирал феноменальные 36,3 очка, 11,7 подбора, 9,7 передачи, три перехвата и три блока при 50,6% с игры и 42,1% из-за дуги. Он принёс клубу первое за 52 года чемпионство и, само собой, был признан MVP финальной серии.

Леброн Джеймс Фото: Ezra Shaw/Getty Images

2018-й. Год рекордов по результативности. Сначала Леброн преодолел отметку в 30 тыс. очков за карьеру, став по традиции самым молодым среди всех, кому это удавалось. Затем он побил рекорд Майкла Джордана, проведя свой 867-й подряд матч с двузначным количеством очков. А под конец года уже в составе «Лейкерс» Леброн вышел на пятое место в списке самых результативных игроков в истории, обойдя сначала Дирка Новицки, а потом – и Уилта Чемберлена. Но то ли ещё будет.

2020-й. Джеймс вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории, обойдя легенду «Лейкерс» Коби Брайанта всего за один день до его трагической гибели. Спустя некоторое время сезон НБА был остановлен из-за пандемии коронавируса, и доигрывать его пришлось в «пузыре». Расклад хуже не придумаешь. Но Леброн был категорически против досрочного завершения турнира, и не зря – как чувствовал, что его команде покорится заветное чемпионство. «Лейкерс» завоевали первый за 10 лет трофей. Сам Джеймс стал лучшим пасующим лиги по итогам регулярки, а в плей-офф завоевал свою четвёртую награду MVP финальной серии, где в среднем набирал 29,8 очка, 11,8 подбора и 8,5 передачи, лидируя в составе «Лейкерс» по всем трём показателям.

Леброн Джеймс Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

2022-й. Король обходит Карла Мэлоуна и выходит на второе место по набранным очкам в истории НБА. За две недели до этого он также стал первым игроком в истории, кому удалось преодолеть отметку в 10 тыс. очков, 10 тыс. передач и 10 тыс. подборов за карьеру. Это при том, что набранных очков у Леброна почти в четыре раза больше – 37 813. До абсолютного рекорда Карима Абдул-Джаббара остаётся рукой подать – на данный момент их разделяет менее 600 очков. И это достижение наверняка покорится Джеймсу в нынешнем, 20-м для него сезоне. Недавно он уже успел обойти Мэджика Джонсона по количеству ассистов за карьеру. И хотя дела у «Лейкерс» обстоят так себе, совсем скоро их 38-летний лидер может навсегда войти в историю НБА.

Вот такое баскетбольное путешествие, которое и спустя 19 лет не подошло к концу. Теперь остаётся только один вопрос, на который нам ещё предстоит узнать ответ. Станет ли Леброн величайшим баскетболистом в истории? Он добился всего, чего только можно, но не обошёл Майкла Джордана по количеству выигранных перстней. Однако значит ли это, что Джеймс навсегда останется позади Его Воздушества? Об этом логичнее будет поговорить через пару-тройку лет (или больше?), когда и Король завершит свою игровую карьеру. А пока можно просто наблюдать, как через месяц-другой ему покорится новая высота. Неподвластная никому, кроме Леброна Рэймона Джеймса.